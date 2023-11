Bendrystės dėka gerumo sparnai vėl ūgtelės

Praėjusios savaitės ketvirtadienį Marijampolės kultūros centro salė buvo pilnutėlė. Taip gausiai marijampoliečiai rinkosi į „ZONTA international“ Marijampolės klubo surengtą paramos vakarą „Gerumas suteikia sparnus“. Lėšos, surinktos už kvietimus į koncertą, bus skirtos talentingų mergaičių stipendijoms. Šį kartą tarp jų – ir Marijampolės regione gyvenančios ukrainietės.

„Zonta“ klubo moterys. Antra iš kairės klubo prezidentė Rasa Birutė Brazaitienės. Ričardo Pasiliausko nuotraukos.

Geri darbai daro visus geresniais

Šiais metais Marijampolės „Zonta“ klubas mini jubiliejinius – 25-uosius veiklos metus. Klubas vienija įvairių profesijų moteris, kurias sieja tarpusavio supratimas ir noras padėti kitiems. Marijampolės zontietės bendradarbiauja su kitų šalių ir Lietuvoje veikiančiais „Zonta“ klubais. Jų veiklos pagrindiniai tikslai – moterų ir vaikų teisių įgyvendinimas ir atstovavimas sprendžiant aplinkos bei smurto prieš vaikus ir moteris klausimus. Klubo misija – vykdyti projektus, kurie stiprintų moterų statusą visuomenės gyvenime ir skatintų jų veiklą, bendravimą Lietuvoje ir visame pasaulyje. Vienas iš projektų – ir šis jau ne pirmos metus organizuojamas paramos koncertas. Jo tikslas – pagalba jauniesiems talentams, padėti jiems iškilti, siekti svajonės, garsinti savo šalį.

Renginio pradžioje susirinkusiems buvo pristatytas Eglės ir Rimvydo Alenskų sukurtas dokumentinis filmas apie Marijampolės „Zonta“ klubo veiklą, nuveiktus prasmingus darbus, kurie suteikė džiaugsmo kitiems, paskirtį, tikslus. Kaip sakė „Zonta“ klubo narė Asta Skripkienė, gerumas turi daug atspalvių. Geri darbai daro geresniais tuos, kurie darbus daro, tuos, kuriuos gerumas tiesiogiai paliečia ir tuos, kurie pastebi, mato tuos gerus darbus.

Renginį neatlygintinai vedusi Eglė Alenskaitė pastebėjo, kad šiandien tas vakaras, kai visų bendrystės dėka vėl ūgtelės gerumo sparnai. Tai simboliniai sparnai – kurie niekada nebus per dideli, per sunkūs ar per trapūs, jie niekada neteiks šešėlio, jie – kaip nematomas galingas šydas, galintis šviesti, šildyti ir pakylėti.

Marijampolės „Zonta“ klubo prezidentė Rasa Birutė Brazaitienė pasveikino taip gausiai susirinkusius į gerumo ir vilties vakarą, nes už jį surinktos lėšos padės atrasti talentingas mergaites ir suteiks galimybę joms ugdyti savo talentą. Pretendentes buvo galima siūlyti iki pat šio vakaro. Yra devynios kandidatės gauti stipendijas. Iš jų – trys mergaitės ukrainietės. Nugalėtojas atrinks speciali „Zonta“ klubo sudaryta komisija.

Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai džiugino gražiomis lietuvių estrados dainomis.

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda dėkojo Marijampolės „Zonta“ klubui už didelius darbus, už rūpinimąsi jaunais talentais, už aktualių problemų iškėlimą ir sprendimą. Pasak mero, taip anksti jaunam talentingam žmogui įduotas paskatinimo instrumentas tikrai padės talentui atsiskleisti. „Šiandien gerumo visiems kaip niekada reikia. Ne tik todėl, kad šiuo metu gamtoje daugiau tamsos ir šalčio, bet ir globalinė viso pasaulio padėtis kelia rūpesčių. Tad galimybė pabūti kartu, dalintis gerumu, nuskaidrina širdį. Gyventi tampa šviesiau. Visiems linkiu gerumo, atjautos, kad mes kiekvienas būtume geresnis savo šeimose, darbuose, visuomenėje“, – sakė P. Isoda.

„Zonta International Distrikt 13“, Lietuvos skyriaus direktorė Dainora Svitojienė dėkojo zontietėms už gerus darbus, papasakojo apie klubo sudėtį.

Dvidešimt penkerių metų veiklos proga pasidžiaugta, kad klube yra moterų, kurios „Zonta“ veikloje dalyvauja nuo pat įsikūrimo. Taip pat džiugina draugystė, visuomet jaučiama Alytaus „Zonta“ klubo moterų parama. Jos buvo atvykę ir šį vakarą.

Surinktos lėšos – mergaičių talentams skleistis

Gerumo akimirkas tęsė puiki, nuotaikinga Kauno valstybinio muzikinio teatro programa „Sena gera lietuviška estrada“, kurioje skambėjo populiariausios lietuvių kompozitorių estradinės dainos. Jas atliko solistai: Raimondas Baranauskas, Ieva Goleckytė, Viktorija Zeilikovičiūtė, Giedrius Prunskus, Iveta Kalkauskaitė, Martynas Beinaris. Instrumentinės grupės vadovas Jonas Janulevičius. Buvo kūrinių, kuriuos kartu su puikiais solistais atliko visa pilnutėlė žiūrovų salė.

Už koncerto bilietus surinktos lėšos ir bus skirtos menui talentingų mergaičių iš Marijampolės regiono ir atvykusių iš Ukrainos stipendijoms.

„Zonta“ klubo narės, paklaustos, kodėl nusprendė paremti ir talentingas Ukrainos mergaites, sakė, kad taip norinčios prisidėti prie pagalbos Ukrainai. Svarstyti įvairūs paramos būdai. Galiausiai nuspręsta suteikti pagalbą, kuri paskatintų kurti, neapleisti talento Marijampolės regione gyvenančioms ukrainietėms. Šios šalies žmonėms, kai gimtinėje jau antri metai vyksta karas, žūsta artimieji, svarbu kažkur dar matyti prasmę, šviesesnę gyvenimo pusę.

Pagal premijų skyrimo nuostatus kandidates joms gauti galėjo siūlyti juridiniai ir fiziniai asmenys. Vieną ukrainietę mergaitę pasiūlė Rygiškių Jono gimnazija, kitą – mokykla-darželis „Žiburėlis“, trečią – mama, kuri su dukra gyvena Kazlų Rūdoje. Mergaitės pasižymėjusios dailės, muzikos ar šokio srityse. Be ukrainiečių, premijas gauti pretenduoja dar šešios mergaitės iš Marijampolės regiono.

Pasak „Zonta“ klubo prezidentės Rasos Birutės Brazaitienės, per vakarą surinkta apie aštuonis tūkstančius eurų. Jie bus skirti talentingų mergaičių stipendijoms. Nominantės bus paskelbtos gruodžio viduryje.