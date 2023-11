Ieškoma sprendimų, kad perėjose nebūtų sužalojami žmonės

Marijampolės savivaldybės Saugaus eismo komisija svarstė gyventojų ir organizacijų prašymus bei siūlymus dėl eismo organizavimo savivaldybės teritorijoje.

Dariaus ir Girėno gatvėje perėja perkelta į kitą vietą. Ričardo Pasiliausko nuotraukos.

Moksleiviams nesaugu

Jono Totoraičio progimnazijos direktorė Komisijos prašė įrengti šviesoforu reguliuojamą pėsčiųjų perėją Dariaus ir Girėno gatvėje, priešais progimnaziją. Pasak direktorės, perėja nėra saugi, nes eismas minėta gatve intensyvus. Didžiausios problemos prasideda, kai dienos sutrumpėja, rytai tamsūs. Matomumą blogina lietus, eismo sąlygas apsunkina sliduma. Vairuotojai ne visada pamato per perėją skubančius mokinius, suspėja laiku sustabdyti transporto priemonę. Per praėjusias dvi savaites minėtoje perėjoje automobilių buvo kliudyti du mokyklos mokiniai. Įstaigos vadovės teigimu, su moksleiviais nuolatos kalbama apie saugų elgesį gatvėje, tačiau to nepakanka.

Saugaus eismo komisija sutiko, kad minėtoje gatvėje esanti pėsčiųjų perėja problematiška. Eismo saugumui kenkia ir tai, kad tėvai, atvežę vaikus prie mokyklos, stoja čia pat, prie perėjos, nesilaikydami Kelių eismo taisyklėse numatytų atstumų, ir taip dar apsunkina gatve važiuojančios mašinoms matomumą.

Buvo svarstytos įvairios priemonės. Kaip antai: uždrausti automobiliams minėtoje atkarpoje ne tik stovėti, bet ir sustoti, įrengti salelę, perėją apšviesti iš abiejų pusių, įrengti signalizatorius.

Komisija nusprendė šviesoforo prie progimnazijos nerengti dėl to, kad jis jau numatytas Dariaus ir Girėno g. 3A. Priimtas sprendimas perėją atitraukti nuo pagrindinio gimnazijos įėjimo ir perkelti arčiau miesto centro Dariaus ir Girėno g. 10 A. Taip pat bus atnaujintas perėjos apšvietimas, įrengti kelio atitvarai, pakoreguotas horizontalus ir vertikalus ženklinimas. Prie pėsčiųjų perėjos numatyta įrengti iškreivinimus, užtikrinančius saugų pėsčiųjų eismą per perėją. Šaligatvis prie naujai įrengtos perėjos bus pritaikytas pagal neįgaliųjų, aklųjų ir silpnaregių poreikius, o pėsčiųjų perėja prie Dariaus ir Girėno g–Žemaitės g. sankryžos panaikinta.

Kelias – Kelių direkcijos

Želsvos bendruomenė prašė pėsčiųjų perėją įrengti kelyje Želsva–Brukai–Vincentiškiai 0,02 km, Želsvos k.

Bendruomenės teigimu, eismas keliu intensyvus, gyventojams eiti per kelią nesaugu. Savivaldybės saugaus eismo komisija konstatavo, kad kelias Želsva–Brukai–Vincentiškiai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Jį patikėjimo teise valdo, naudoja ir juo disponuoja akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Ši institucija ir turėtų rūpintis perėjos įrengimu. Tačiau Kelių direkcija bendruomenę informavo, kad naujas perėjas jie rengia tik įgyvendindami ruožų, sankryžų kapitalinio remonto ar rekonstravimo projektus. Remontuoti ar rekonstruoti šio kelio ruožo artimiausiu metu Kelių direkcija neplanuoja, siūlydama nebent Marijampolės savivaldybei finansuoti pėsčiųjų perėjos įrengimą, pasirašyti sutartį.

Taip pat Kelių direkcija atkreipė bendruomenės dėmesį, kad nepriklausomai nuo perėjos tipo, įžengti į važiuojamąją dalį pėstieji turi tik įsitikinę, kad tai saugu. Eidami perėja žmonės neturi naudotis mobiliojo ryšio telefonais, kurie atitrauktų jų dėmesį nuo aplinkos ir eismo situacijos kelyje stebėjimo ir trukdytų įsitikinti, kad eiti saugu.

Marijampolės saugaus eismo komisija nesutiko finansuoti minėtame kelyje perėjos įrengimo darbų.

Prašymams nepritarta

Komisija nepritarė Liudvinavo seniūnijos gyventojų prašymui įrengti greičio mažinimo kalnelius Liudvinavo miestelio Birutės gatvėje.

Liudvinave, Birutės gatvėje, jau yra vienas saugaus eismo kalnelis.

Konstatuota, kad minėtoje gatvėje jau yra kelio ženklas „Ribotas greitis 40 km/h“, taip pat netoli gimnazijos įrengtas greičio mažinimo kalnelis. Be to, pridėtoje schemoje nurodyta greičio mažinimo kalnelio įrengimo vieta yra įkalnėje (nuokalnėje), o tai gali pabloginti saugų eismą, ypač, kai kelio danga slidi.

Taip pat nuspręsta Gudelių miestelyje, Liepų g. 5, nerengti apsauginio atitvaro. Jo prašė seniūnija dėl to, kad tarp kelio važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų tako pašalinus aukštą gyvatvorę atsivėrė ilga duobė. Manoma, kad galima rasti kitų priemonių teritorijos sutvarkymui.

Sferinių veidrodžių nerengs

Posėdyje nepritarta gyventojo prašymui Marijampolėje, Suvalkiečių gatvėje, įrengti sferinį veidrodį.

Sferinio veidrodžio Seminarijos–P. Rimšos gatvių sankryžoje nerengs.

Taip pat Saugaus eismo komisija svarstė gyventojų pasiūlymą Marijampolėje, Seminarijos–P. Rimšos gatvių sankryžoje, įrengti sferinį veidrodį.

Prašymas tenkinamas iš dalies. Įrengti sferinį veidrodį Seminarijos–P. Rimšos g. sankryžoje nėra pagrindo, kadangi nėra nematomos zonos. Tikslingiausia būti minėtose gatvėse vienpusis eismas. Numatyta šią galimybę svarstyti ateityje.