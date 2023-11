Marijampoliečiai prisijaukino elektroninius bilietus

Nuo rugsėjo 1 dienos Marijampolės autobusų parko miesto ir priemiesčio autobusuose startavusi elektroninio bilieto sistema, kuomet už pavėžėjimą galima atsiskaityti elektroniniu būdu, vis populiarėja. Ši naujovė leido ne tik modernizuoti transporto paslaugas, bet ir sumažinti grynaisiais pinigais atliekamas operacijas, sutaupyti pinigų ir laiko.

Elektroniniu bilietu važiuoti pigiau. Ričardo Pasiliausko nuotraukos.

Pliusų daug

Pasak Marijampolės autobusų parko Eksploatacijos skyriaus viršininko Roberto Dobrovolskio, šiandien jau galima pasidžiaugti, kad elektroninio bilieto sistema vis labiau prigyja tarp marijampoliečių, 50 procentų keleivių už važiavimą atsiskaito elektroniniu bilietu.

Aišku, pradžioje buvo tam tikrų sunkumų. Visiems – ir keleiviams, ir vairuotojams, ir administracijai – reikėjo prisitaikyti prie naujos sistemos. „Įvedus naują elektroninių bilietų atsiskaitymo sistemą, pirmąjį mėnesį kilo tam tikrų techninių kliūčių. Tai natūralu, sistema nebuvo išbandyta. Dabar visos techninės kliūtys pašalintos, matome elektroninio bilieto naudą“, – mintimis dalijosi R. Dobrovolskis.

Pasak Eksploatacijos skyriaus viršininko, elektroninių bilietų procesas vairuotojų ir keleivių lūkesčius pateisino šimtu procentų. „Mūsų statistika rodo, kad turime per pusę mažiau operacijų grynaisiais pinigais. Manoma, kad laikui bėgant, jų dar bus mažiau. Sumažėjus operacijų grynaisiais matomi privalumai. Tauposi žmogaus darbo kaštai, mažėja pinigų administravimo sąnaudos. Pigiau ir keleiviams, o vairuotojams neatima laiko pinigų skaičiavimas, grąžos ieškojimas. Tą laiką vairuotojas gali skirti tiesiog vairavimui, keleiviams, kai kažkuriam kyla kokių nors poreikių“, – pasakojo R. Dobrovolskis.

Robertas Dobrovolskis tiki, kad ateityje 80 proc. keleivių naudosis elektroniniu bilietu.

Skyriaus viršininko teigimu, dar vienas didžiulis elektroninio bilieto sistemos įvedimo pliusas – vairuotojams daug tiksliau negu anksčiau pavyksta laikytis važiavimo grafiko. Stotelėje jie praktiškai būna minutės tikslumu. Taip atsitiko todėl, kad elektroninio bilieto sistema turi galimybę fiksuoti vairuotojo atvykimo į stotelę laiką. Kiekvienas jį mato kasos aparate ir nori neatsilikti nuo grafiko. Be to, ir laiko, kai nereikia pardavinėti bilietų, vairuotojui lieka daugiau, jis neužtrunka stotelėje.

– Veikiant elektroninio bilieto sistemai darbą patogiau administruoti ir mums. Matome, kas vyksta kiekviename autobuse. Kada bilietas parduodamas, kokiu metu, kuriame maršrute, kurioje stotelėje, su nuolaida ar be jos. Tai leidžia spręsti čia ir dabar keleiviams iškilusias problemas, nes jų būna. Juk per dieną miesto ir priemiesčio autobusais pervežame daugiau kaip tūkstantį keleivių“, – mintimis dalijosi Eksploatacijos skyriaus viršininkas. – Be to, sistema suteikia galimybę matyti, kokiu maršrutu gausiausiai vyksta keleivių, kokiose stotelėse jų įlipa daugiausia ir pagal tai koreguoti autobuso dydį, maršrutus, laiką.

Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu, miesto ir priemiesčio autobusais važinėjantiems keleiviams, kurie naudojasi elektroniniu bilietu, važiavimas 15 proc. pigesnis.

Dažniausiai kylantys klausimai

Šiuo metu, be moksleivių, yra aktyvuota apie 3000 elektroninio bilieto kortelių. Elektroniniai bilietai pardavinėjami autobusuose, autobusų stoties kasoje. Jų taip pat galima įsigyti Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, „Spindulio“ kino teatre. „ Mūsų pagalbininkai puikiai susitvarko su bilietų pardavimu ar papildymu, neturime jokių rūpesčių. P. Kriaučiūno biblioteka sėkmingai įsijungė į elektroninių bilietų platinimą, vangiau jie parduodami „Spindulio“ kino teatre.

R. Dobrovolskio klausėme, kokie neaiškumai gyventojams dažniausiai kyla įsigyjant elektroninį bilietą ar papildant kortelę?

Keleiviai dažnai painioja, kas yra elektroninis bilietas, o kas sąskaitos papildymas. Tarkime, žmogus įsigijo elektroninį mėnesinį bilietą už 20 eurų. Jis būna skirtas konkrečiam laikotarpiui. Keleivis stebisi, kad važiavo tik kelis kartus, įsivaizduoja, kad pinigų neišnaudojo, bet praėjus tam tikram laikotarpiui, negali bilietu naudotis. Tai yra todėl, kad tai mėnesinis bilietas, kurio galiojimas terminuotas. Kitas atvejis – keleivis įnešė į bilieto sąskaitą 20 eurų ir galvoja, kad gali naudotis kaip mėnesiniu bilietu. Ne, tai vienkartinis bilietas, kiek kartų važiuos autobusu, tiek bus nuskaičiuojama pinigų.

Taip pat keleiviams iškyla problemų dėl to, kad elektroninis bilietas miesto ir priemiestiniuose autobusuose žymisi skirtingai.

Miesto autobusuose keleiviai savo turimą e.bilietą (nepriklausomai ar papildytą pinigais, ar terminuotąjį) privalo priliesti prie komposterio. Priemiestiniuose autobusuose, turintieji terminuotąjį bilietą ir važiuojantys tik miesto teritorijoje, turi priliesti jį prie komposterio, o važiuojantys su e.bilieto papildymu, pasakyti vairuotojui, iki kurios stotelės važiuos (galutinę stotelę).Vairuotojui suvedus duomenis į kasos aparatą, kortelę reikia priliesti prie kasos aparato.

Taip pat kyla klausimų, kodėl keleiviai įsigiję terminuotąjį bilietą nemato sąskaitos likučio. Sąskaitos likutį komposteryje mato tik keleiviai, važiuojantys su vienkartiniais bilietais, kurie pasipildę atitinkama suma e.bilieto kortelę. Jiems kiekvieną kartą pažymėjus kortelę komposteryje pateikiama informacija apie pinigų likutį. Turintieji terminuotąjį miesto bilietą likučio nemato, nes e.bilieto kortelėje užsakyta paslauga neribojanti važiavimų skaičiaus naudotis viešuoju miesto transportu iki nustatytos datos.

Elektroninį bilietą galima įsigyti ne tik autobuse, Marijampolės autobusų stotyje, papildomose platinimo vietose, bet ir internetiniame tinklapyje www.autobusubilietai.lt . Čia keleivis gali rasti ir savo keliavimo autobusais duomenis.

Marijampolės savivaldybės moksleiviams, turintiems Eurofondo išduotus mokinio pažymėjus, e.bilieto kortelių įsigyti nereikia, jie jau yra integruoti į moksleivio pažymėjimą. Todėl belieka moksleivio pažymėjimo sąskaitą (važiavimo viešuoju transportu sąskaita yra atskira nuo maitinimo sąskaitos mokyklose) pasipildyti ar įsigyti terminuotąjį bilietą ir moksleivio pažymėjimas atstos e.bilieto kortelę.

Moksleiviai turi atkreipti dėmesį, kad keliaujant miesto autobusais ir atsiskaitant vienkartiniais bilietais jiems taikoma 50 proc. lengvata, o įsigyjant terminuotąjį bilietą – 80 proc. lengvata.

Dar yra keleivių, nerimaujančių, ar įsigijus elektroninį bilietą jie neatskleidžia savo asmens duomenų, ar nebus sekami, ar jų duomenys nebus panaudoti dezinformacijai. „Jokių asmens duomenų mes nerenkame ir neturime. Egzistuoja tik bilieto numeris, be jokių vardų, pavardžių ir adresų, tad gyventojai dėl savo saugumo gali būti ramūs“, – kalbėjo R. Dobrovolskis.

Eksploatacijos skyriaus viršininko klausėme, ar yra galimybė miesto ir priemiesčio autobusais keliauti „zuikiu“. Skyriaus vadovas sako, kad teoriškai galimybė yra, gali su didesniu būriu žmonių nepastebėtas įlipti į autobusą, bet dirba ir kontrolieriai. Jie gana dažnai tikrina keliaujančius autobusu ir pro juos prasprūsti „zuikiui“ jau nepasiseks.

Matydami, elektroninių bilietų sistemos privalumus, tikimės, kad ateityje 80 proc. keleivių naudosis elektroniniu bilietu“, – sakė R. Dobrovolskis.