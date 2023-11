Pagrindinių maistinių medžiagų šaltinis telpa vienoje saujoje: dietologė įvardijo, kokia tai riešutų rūšis

Nors pekano (karijų) riešutai kilę iš Šiaurės Amerikos, dabar jie auginami daugelyje pasaulio šalių. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pasakoja, kad šiuose riešutuose gausu sveikatai palankių mononesočiųjų riebalų, vitaminų ir mineralų. O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pažymi, kad karijų riešutai – itin universaliai kulinarijoje panaudojamas produktas. Jais galima skaninti mėsos patiekalus, salotas bei desertus. Padėkos dieną kviečiame pagalvoti ne tik apie pagrindinio patiekalo – kalakuto – gamybą, bet ir pasirūpinti tradiciniu iš JAV kilusios šventės desertu: karijų riešutų pyragu su traški plutele.

Karijų pyragas.

Vartojant saikingai, gali tapti sveikatai palankios mitybos dalimi

Karijų riešutai pasižymi dideliu maistingumu, tačiau, anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, juos, kaip ir kitus riešutus, dėl didesnio kalorijų kiekio reikėtų vartoti saikingai.

„Karijų riešutai ne tik skanūs, bet ir labai maistingi, todėl galėtų būti vertingas subalansuotos, sveikatai palankios mitybos priedas. Šiuose riešutuose gausu sveikatai palankių mononesočiųjų ir polinesočiųjų riebalų, kurie yra susiję su širdies sveikata. Jie turtingi fitochemikalais, kurių didžioji dalis veikia kaip antioksidantai. Sveikatai naudingi riebalai ir antioksidantai, randami karijų riešutuose, prisideda prie cholesterolio kiekio kraujyje mažinimo bei lėtinio uždegimo slopinimo, o tai svarbu užtikrinant gerą širdies ir kraujagyslių sistemos būklę. Tačiau svarbu juos vartoti saikingai, nes yra kaloringi: 100 gramų šių riešutų yra maždaug 691 kalorija. O rekomenduotinas dienos riešutų kiekis yra ne 100, bet 30 gramų. Toks kiekis duos ir naudą, ir nesukels bėdų, susijusių su kalorijų pertekliumi“, – aiškina gydytoja dietologė.

Antioksidantų šaltinis

Dr. E. Gavelienė priduria, kad be širdžiai naudingų riebalų, karijų riešutai yra geras pagrindinių maistinių medžiagų šaltinis, nes juose yra vienų svarbiausių organizmui vitaminų ir mineralų.

„Šiuose riešutuose rasime vitamino E, vitamino A, folio rūgšties, fosforo, kalio ir cinko. Ypač vitaminas E yra stiprus antioksidantas, padedantis apsaugoti ląsteles nuo galimų pažeidimų. Be to, karijų riešutai turi baltymų ir maistinių skaidulų, kurios skatina sotumo jausmą ir gerina virškinimo sistemos būklę“, – pasakoja mitybos specialistė.

Be to, pasak ekspertės, karijų riešutų antioksidantų gausa yra unikali. Jie turtingi polifenolių junginiais, tokiais kaip fenolio rūgštis, taninai, flavanoidai, proantocianidinai. Šie antioksidantai svarbūs lėtinių ligų, pavyzdžiui, antrojo tipo cukrinio diabeto profilaktikai.

„Antioksidantai atlieka svarbų vaidmenį neutralizuojant laisvuosius radikalus organizme, kurie gali lemti lėtines ligas ir senėjimą. Šių riešutų įtraukimas į savo mitybą gali prisidėti prie bendro antioksidantų gausaus suvartojimo ir padėti organizmui apsisaugoti nuo oksidacinio streso“, – sako gydytoja dietologė.

Padeda kontroliuoti apetitą

Gali pasirodyti keista, tačiau karijų riešutai gali būti naudingi reguliuojant svorį. Pasak dr. E. Gavelienės, nepaisant to, kad šiuose riešutuose yra daug kalorijų, juose esantys sveikatai palankūs riebalai ir skaidulos gali padėti kontroliuoti apetitą ir užkirsti kelią persivalgymui.

„Nedidelė karijų riešutų porcija kaip užkandis arba jų įtraukimas į patiekalus gali suteikti mitybai ir papildomų skonio niuansų, ir maistinės vertės. Kaip ir kitais maisto produktais, karijų riešutais svarbu mėgautis kaip visapusiško ir įvairaus mitybos plano dalimi“, – pabrėžia gydytoja dietologė.

Pagardina įvairiausius patiekalus

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pasakoja, kad karijų riešutai ne tik dėl maistinės vertės, bet ir kulinariniu požiūriu yra nepaprastai universalūs ir naudojami įvairiuose patiekaluose: tiek pikantiškuose, tiek saldžiuose.

„Jie yra pagrindinis klasikinių JAV desertų, tokių kaip karijų riešutų pyragas, ingredientas, pasižymintys sodriu skoniu. Be to, šie riešutai pagardina salotas bei granolas pagerindami jų tekstūrą ir skonį. Pikantiškuose patiekaluose jie gali būti naudojami mėsai apvolioti, įmaišyti į faršą arba pabarstyti ant troškintų patiekalų. Be to, iš karijų riešutų išgaunamas aliejus vertinamas dėl švelnaus skonio ir aukštos dūmų temperatūros, todėl jis yra universalus kepimo aliejus. Karijų riešutų pritaikomumas įvairioms kulinarinėms reikmėms lemia, kad jie yra mėgstamas tiek virėjų, tiek namų šefų ingredientas, padedantis gaminti įvairius gardžius patiekalus“, – vardija ekspertė.

Atsižvelkite į karijų spalvą

Anot O. Suchočevos, norint užtikrinti aukštesnės kokybės kulinariją namuose, labai svarbu pasirinkti aukštos kokybės karijų riešutus.

„Pirkdami šiuos riešutus pirmiausia apžiūrėkite jų išvaizdą. Rinkitės tokius, kurių branduolys yra be jokių susiraukšlėjimo požymių. Jų spalva turėtų būti vienoda – nuo auksinės iki šviesiai rudos. Venkite riešutų su tamsiomis dėmėmis ar pakitusios spalvos, nes tai gali reikšti, kad jie sugedo“, – pataria ekspertė.

O. Suchočeva taip pat rekomenduoja atkreipti dėmesį į karijų riešutų aromatą ir įpakavimą: jie turėtų būti saldoko kvapo, o jų pakuotė – sandari: „Atkreipkite dėmesį į karijų riešutų aromatą; aukštos kokybės riešutai turėtų būti saldaus riešutų kvapo. Dar atkreipkite dėmesį į pakuotę ir rinkitės karijų riešutus, laikomus sandariuose arba vakuuminiuose pakeliuose.“

Namuose karijų riešutai – be oro sąlyčio ir šviesos

Prekybos tinklo specialistė rekomenduoja, kad norint išlaikyti aukštą karijų riešutų kokybę namuose, reikėtų nusimanyti apie kelias taisykles, iš kurių viena pagrindinių – oro sąlyčio ir tiesioginės saulės šviesos vengimas.

„Norint išlaikyti karijų riešutų kokybę namuose, labai svarbu juos tinkamai laikyti. Kad jie nesugestų, laikykite sandariame inde, vėsioje ir tamsioje vietoje, pavyzdžiui, šaldytuve. Šie riešutai turi daug aliejaus, todėl veikiami oro ir šviesos jie gali oksiduotis ir sugesti. Riešutų laikymas originalioje pakuotėje arba perkėlimas į sandarų indą padeda apsaugoti riešutus nuo drėgmės ir kvapų, kurie gali paveikti jų skonį. Tinkamai laikomi karijų riešutai gali išlikti švieži kelis mėnesius“, – žiniomis dalijasi O. Suchočeva.

RECEPTAS

Karijų riešutų pyragas su traškia pluta

Plutai reikės:

175 g sviesto;

60 g cukraus;

15 g cukraus pudros;

250 g universalių miltų.

Pyragui reikės:

4 vnt. kiaušinių;

360 ml tamsaus agavų sirupo;

300 g cukraus;

45 g ištirpinto sviesto;

8 ml vanilės;

300 g stambiai sukapotų karijų riešutų.

Gaminimo eiga: