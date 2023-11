Kaip šventėms išsirinkti gražiausią puansetiją?

Prasidėjus žiemos švenčių sezonui, vienas ryškus ir kultinis žiedas užima centrinę vietą namuose ir šventinėse dekoracijose – tai, be abejonės, puansetija. Dėl savo turtingos kultūrinės istorijos, ryškių raudonų ir žalių atspalvių bei išskirtinių žvaigždės formos lapų puansetija tapusi kalėdinės nuotaikos sinonimu. Pasak žinomo floristo Antano Mažono, puansetijų tipų ir veislių yra daug, tad kiekvienas gali rasti žiedą pagal savo skonį bei priderinti prie namų interjero. O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos teigimu, šios gėlės padeda sukurti įspūdingą šventinį namų interjerą, tad tiek svetainė, tiek miegamasis atrodys puikiai, papuošti ryškiaspalviais puansetijų žiedais.

Puansetija.

Raudonžiedė puansetija – ne vienintelė šių gėlių rūšis

Floristas Antanas Mažonas pasakoja, kad puansetijų tipų ir veislių yra labai daug, o augalų veisėjai nuolat kuria naujas, skirtingų spalvų, lapų dydžių ir formų, o kai kurios populiariausios puansetijos gali būti skirstomos į keturias rūšis.

„Klasikinė raudona puansetija išlieka vienu iš populiariausių pasirinkimų šventiniam sezonui, jų veislės gali skirtis pagal dydį ir lapų formą. Dar yra balta puansetija, žinoma dėl savo elegantiškumo ir išskirtinumo. Jos yra kiek retesnės, bet dažnai naudojama kaip alternatyva tradicinėms raudonomis veislėms. Rečiau matomas variantas – rožinės puansetijos. Jos suteikia švelnesnį ir subtilesnį spalvų pasirinkimą bei gali pridėti šilumos ir unikalumo namams ir dekoruojamai aplinkai. Be to, kai kurios veislės turi marmurinio rašto arba margus vainiklapius, kurie suteikia įdomesnį ir vizualiai išskirtinesnį įspūdį“, – vardija floristas.

Ne tik Kalėdų, bet ir visų metų augalas

A. Mažonas priduria, kad puansetija yra daugiamečio augalo forma ir gali išgyventi po Kalėdų sezono, bet jai reikia tinkamų sąlygų, kad augtų ir vystytųsi: dažniausiai žmonės per Kalėdas pirkdami puansetijas naudoja jas kaip trumpalaikes dekoracijas, bet tai yra augalas, kuris gali klestėti visus metus.

„Reikėtų žinoti tai, kad puansetijos, perkamos kaip Kalėdų augalai, yra dažniausiai priverstinai skatinamos „žydėti“ spalvotais lapais tam tikrą laikotarpį. Po to laikotarpio, jei teisingai prižiūrima, puansetija gali būti puiki kambarinė augalų dalis visus metus, bet spalvotus viršutinius lapus dažniausiai numes, nes tai nėra tikrieji žiedai, o tik spalvą pakeitę lapai“, – pažymi gėlių žinovas.

Kaip atpažinti sveiką puansetijos augalą?

Floristo teigimu, pasirenkant sveiką puansetijos augalą, reikėtų atkreipti dėmesį į kelis svarbius aspektus, kurie rodo, kad gėlė sveika: tai – vainiklapiai, dirvožemis, stiebas bei kenkėjai.

„Puansetijos vainiklapių spalva turėtų būti ryški, intensyvi, ir vienoda visose dalyse. Venkite augalų su pažeistais, parudavusiais ar kitaip pakenktais lapais. Jei puansetija turi nukritusių lapų vazone arba meta juos papurtyta, tai gali rodyti prastą drėkinimą arba per šaltoje aplinkoje laikytą augalą. Taip pat būtina pasitikrinti, ar dirvožemis yra drėgnas, bet ne per šlapias. Perdžiovintas augalas kur kas silpniau augs ir greičiau pradės mesti lapus. Be to, puansetijos stiebas turėtų būti stiprus ir storesnis ties šaknimis, o ne lenktas arba lankstytas. Tai rodo, kad augalas yra gerai sustiprėjęs, neperaugęs dėl šviesos trūkumo ar netinkamo tręšimo. Žinoma, dar atkreipkite dėmesį, kad nebūtų matomų kenkėjų, tokie kaip voratinkliai (voratinklinės erkutės) ir panašiai“, – pataria A. Mažonas.

Mėgsta drėgmę ir šviesą

Gėlių žinovas teigia, kad norint tinkamai laikyti puansetijas namuose, reikalinga užtikrinti joms tam tikras laikymo sąlygas: būtiniausia – palaikyti drėgną dirvą ir neslėpti gėlių nuo šviesos, bet privengti tiesioginės saulės spindulių.

„Puansetijos mėgsta drėgną dirvą, bet pernelyg drėgnas dirvožemis gali sukelti šaknų puvinį. Tad laistykite augalą tik tada, kai viršutinis žemės sluoksnis yra šiek tiek išdžiūvęs. O, kai laistote puansetiją, pasirūpinkite, kad vanduo nesikauptų vazono apačioje: lėkštelė ar dekoratyvinis vazonas į kurį įstatome augalą po vazonu padeda surinkti perteklinį vandenį. Bendrai laistyti puansetiją geriausia ryte, kai ji gali per dieną pasisavinti reikiamą drėgmę. Žinoma, nereikėtų pamiršti, kad puansetijos mėgsta daug šviesos, tačiau apsaugokite jas nuo tiesioginių saulės spindulių. Geriausia vieta būtų netoli lango, bet ne ten, kur ją galėtų pasiekti tiesioginiai saulės spinduliai“, – rekomenduoja floristas.

Suteikite ryškių spalvų namams šventiniu laikotarpiu

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva įsitikinusi, kad puansetijos gėlių įtraukimas į namų dekorą suteikia jiems šventiškumo ir gyvybingumo, ypač – Kalėdiniu laikotarpiu.

„Jei norite sukurti įspūdingą svetainės centrą, ant kavos ar šoninio staliuko pastatykite didelį puansetijos augalą elegantiškame dekoratyviniame vazone. Norėdami sukurti jaukų prieškambarį padėkite puansetijų kompozicijas stilingose vazose ar vazonuose, kurie papildo jūsų interjerą. Dar vienas elegantiškas variantas – papuošti valgomojo stalą puokšte puansetijų, išdėliotų su visžalių šakų, kankorėžių ar žvakių puokštėmis, ir taip sukurti nuostabų šventinį centrinį akcentą“, – teigia prekybos tinklo ekspertė.