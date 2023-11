Savarankiškai dirbantiesiems – daugiau galimybių atsidarius smulkiojo verslininko sąskaitą

Kitąmet Lietuvoje pradės veikti smulkiojo verslininko sąskaita, kuri palengvins veiklą savarankiškai dirbantiesiems. Ji kuriama remiantis gerąja užsienio šalių patirtimi ir atsižvelgus į individualią veiklą vykdančių asmenų poreikius – numatoma automatizuoti finansų tvarkymą. Kaip rodo atlikta apklausa, net 75 proc. apklaustų savarankiškai dirbančių asmenų pasinaudotų šia priemone.

– Kuriame daugiau galimybių dirbantiesiems savarankiškai – įsiklausėme į jų poreikius ir siūlome sprendimą, kuris palengvins administracinių formalumų tvarkymą ir leis visą dėmesį sutelkti į savo veiklą. Tai paskatins daugiau asmenų užsiimti verslu ir taip prisidėti prie ekonomikos augimo, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Šią naują priemonę, kaip vieną iš būdų stiprinti smulkųjį ir vidutinį verslą, inicijavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Finansų ministerija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Naująją priemonę planuojama diegti etapais. Pirmasis jų – bandomasis – numatomas įgyvendinti 2024 metų pradžioje.

– Pristatydami smulkiojo verslininko sąskaitą sukuriame galimybę susitrumpinti administravimui skirtą laiką ir susitelkti į tai, kas išties svarbu. Savanoriškai pasirinktame banke atsidarius sąskaitą ir ją deklaravus, visos įplaukos į šią sąskaitą bus laikomos veiklos pajamomis. Iš jų automatiškai bus apskaičiuojami mokesčiai, o parengtas deklaracijas bus galima pateikti vienu mygtuko spragtelėjimu. Mūsų siūloma priemonė ne tik užtikrins patogumą, bet ir procesų greitį. Smulkiojo verslininko sąskaita – vertinga priemonė verslui, – pažymėjo finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Vykdyti veiklą bus daug paprasčiau

Nuo kitų metų individualią veiklą pradedančiam asmeniui įregistruoti ją bus itin paprasta – finansų įstaigoje tereikės atsidaryti smulkiojo verslininko sąskaitą. Tuomet Valstybinė mokesčių inspekcija nuo sąskaitos atidarymo pradžios automatiškai fiksuos ir individualios veiklos vykdymo startą.

– Pradiniame etape smulkiojo verslininko sąskaita startuos finansų įstaigoje, kuri šią idėją palaikė pirmoji – Šiaulių banke. VMI gavus informaciją iš banko apie atidarytą naujo smulkiojo verslininko sąskaitą, individuali veikla pagal pažymą registruojama automatiškai. Anksčiau veiklos nevykdę gyventojai papildomai turės nurodyti tik veiklos kodą, kontaktinius duomenis ir veiklos vykdymo vietą, o tam turės 5 darbo dienas, – pasakoja VMI vadovė Edita Janušienė. Ji taip pat pažymi, kad visos į sąskaitą pervedamos pajamos (pavedimai, grynųjų įnešimas) bus priskiriamos individualios veiklos pajamoms ir automatiškai perkeliamos į GPM (gyventojų pajamų mokesčio) deklaraciją atitinkamiems mokesčiams apskaičiuoti.

Padės sutaupyti laiko ir pinigų

Kaip rodo apklausos, didelė dalis individualią veiklą vykdančių asmenų susidurdavo su sunkumais apskaičiuodami mokėtinus mokesčius, teikdami deklaracijas. Be to, tai atimdavo daug laiko – praėjusiais metais atliktos apklausos duomenimis, vienas savarankiškai dirbantis asmuo finansų apskaitai per metus skyrė apie 18 valandų. Iš viso apskaitai tvarkyti ir mokesčiams sumokėti buvo skiriama 4,3 mln. valandų, o tai sudaro maždaug 35,1 mln. eurų. Naujoji automatizuota sistema smulkiesiems verslininkams padės sutaupyti laiko ir pinigų.

Bandomajame etape bus suteikiama galimybė išbandyti sąskaitą ir įvertinti pranašumus bei automatizuoti GPM apskaičiavimą ir deklaravimą. Tuomet smulkiojo verslininko sąskaita pagal vartotojų atsiliepimus galėtų būti pakoreguota, o jų pageidavimu – ir praplėsta naujomis funkcijomis.

