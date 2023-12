Kiek elektros sunaudoja kalėdinės girliandos: suma gali siekti ir eurą, ir kelis šimtus

Artėjant Kalėdoms, norisi namus papuošti elektrinėmis girliandomis ir dekoracijomis, tačiau dažną stabdo dvejonės, kaip tokios puošmenos gali išauginti sąskaitas už elektrą. Ekspertai sako, kad vienareikšmiškai pasakyti, kiek elektros sunaudos kalėdinės dekoracijos, yra sudėtinga, nes tai priklauso ir nuo jų parametrų, ir nuo naudojimo laiko.

„Elektrinės girliandos turi labai daug parametrų, kurie gali lemti tokių papuošimų elektros sunaudojimą: girliandos ilgis, lempučių kiekis joje, lempučių tipas ir galingumas. Labiausiai elektros sunaudojimas priklauso nuo girliandos lempučių kiekio, tipo ir galingumo, tad į tai vertėtų atkreipti dėmesį renkantis kuo taupesnes girliandas. Ant kiekvienos girliandos pakuotės būna nurodyta jos bendra galia, matuojama vatais (W), ir kokios – LED ar kaitrinės – joje lemputės. Tiesa, svarbu ne tik pačios girliandos, bet ir kiek jų kabinsite, kiek laiko laikysite įjungtas, kelias valandas ar ištisas naktis, nes tai taip pat išaugina elektros sąnaudas“, – komentuoja energetikos sprendimų bendrovės „Elektrum Lietuva“ Produktų vystymo vadovas Mantas Kavaliauskas.

Visos sodybos apšvietimui – 100 eurų per mėnesį

Užventyje, Kelmės r., esančią savo sodybą Regina ir Antanas Jonuškai kasmet puošia ne keliomis, o keliais šimtais elektrinių dekoracijų. Tokio reginio pasižiūrėti atvažiuoja ir žmonės iš aplinkinių ar tolimesnių miestų, o sodyba jau pelnė Kalėdų buveinės titulą.

„Sodybą puošiame dėl savęs, tačiau ir kitiems tai patinka, o mums malonu, kai žmonės atvažiuoja, žiūri, džiaugiasi. Kiekvienais metais stengiamės sugalvoti ką nors naujo, pavyzdžiui, šiemet pastatysime daugiau senių besmegenių, Kalėdų senelių, elnių. Turime ir kitokių papuošimų – eglučių, piramidžių. Visas dekoracijas skaičiuojame šimtais – dabar besiruošdami suskaičiavome apie 500 elektros kištukų, ir tai nėra galutinis skaičius, kadangi dar ne viską suspėjome pasiruošti“, – sako R. Jonuškienė.

Paklausta, ar besirinkdama naujas girliandas kreipia dėmesį į galingumą ir galimą elektros suvartojimą, pašnekovė sako, kad labiau vertina jų tvirtumą ir ilgaamžiškumą.

„Pagrindinės investicijos skiriamos girliandoms, nes jas reikia retkarčiais atnaujinti – kai perdega arba atsibosta. Visose girliandose naudojamos LED lemputės, kurioms reikia labai mažai elektros, ne taip, kaip anksčiau buvusioms populiarioms kaitrinėms. Paskaičiavome, kad praėjusiais metais už gruodį, kai sodyba buvo papuošta, sunaudotą elektrą sumokėjome maždaug šimtu eurų daugiau nei kitais šaltojo sezono mėnesiais“, – teigia moteris.

Pasak „Elektrum Lietuva“ eksperto, ruošiantis puošti namus Kalėdoms galima iš anksto paskaičiuoti, kiek maždaug kainuos elektros sąnaudos ir pagal tai nuspręsti, kiek ir kokių jų naudoti.

„Sudėkite visų planuojamų naudoti elektrinių papuošimų galią ir iš gauto skaičiaus padalinkite 1000. Taip sužinosite, per kiek valandų visi papuošimai sunaudos vieną kilovatvalandę (kWh) elektros energijos. Tarkime, visų jūsų papuošimų bendra galia siekia 50 W, tuomet 1 kWh visi jie sunaudos per 20 valandų. Jei papuošimai veiks po maždaug 4 valandas per dieną, o per mėnesį iš viso 120 valandų, tai per šį laikotarpį bendras jų sunaudotos elektros energijos kiekis bus apie 6 kWh, už kurį dabartinėmis kainomis sumokėsite kiek daugiau nei 1 eurą“, – aiškina pašnekovas.

Nakčiai pataria išjungti

Renkantis elektrines girliandas ir dekoracijas M. Kavaliauskas pataria atkreipti dėmesį, kad jų lemputės būtų LED. Jos ekonomiškesnės, efektyvesnės nei kaitrinės, be to, sunaudodamos tiek pat elektros šviečia ryškiau, gali tarnauti iki 30 tūkst. valandų.

„Šiuo metu prekybos vietose dažniausiai ir parduodamos LED lempučių girliandos, tačiau daugelis namuose dar turi ir naudoja iš senų laikų užsilikusias girliandas su kaitrinėmis lemputėmis. Jas vertėtų pakeisti naujomis, su LED lemputėmis, nes tokios yra saugesnės, ilgaamžiškesnės ir naudoja kur kas mažiau elektros energijos. Panašių parametrų LED lempučių girlianda sunaudoja apie 80 proc. mažiau elektros energijos, nei kaitrinių lempučių girlianda“, – komentuoja jis.

Verta pagalvoti ir apie tai, kiek laiko laikysite elektros papuošimus įjungtus. Kambario dekoracijas visi išjungia eidami miegoti, tačiau esančios lauke neretai šviečia visą naktį, taip naudodamos elektrą, nors galbūt tai nėra būtina. Daugelis vidaus patalpoms skirtų girliandų turi laikmačius, kuriuos galima nustatyti, pasirenkant, po kiek laiko įjungta girlianda išsijungs. Tas pats galioja ir lauko papuošimams, turintiems laikmačius, o jei tokių nėra – galima naudoti atskirus daviklius, reaguojančius į dienos šviesą: sutemus jie girliandas įjungia, o praėjus nustatytam laikui – išjungia.

R. Jonuškienė sako, kad sodybos papuošimus paprastai laiko visą Advento laikotarpį, nuo gruodžio pirmųjų dienų iki Trijų karalių, sausio 6 dienos.

„Įprastai per visą naktį įjungtus papuošimus paliekame tik per Kūčias, Kalėdas ir Naujųjų Metų naktį. Taip pat turime keletą pripučiamų dekoracijų, tai jų neišjunginėjame, o kitas girliandas ir puošmenas laikome įjungtas maždaug nuo 17 iki 23 val. Kartais būna, kad žmonės atvažiuoja anksčiau, vos pradėjus temti – tuomet įjungiame papuošimus anksčiau. Tačiau visą naktį įjungtų nelaikome, nes ir neekonomiška, ir nėra prasmės, vis vien niekas nemato“, – teigia ji.

