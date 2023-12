Apie ledinius eglutės žaisliukus

Gruodis primena apie Kalėdų eglutę. Ją puošti dar anksti – taip darydami savo šventę paverstume paprastu kasdienišku įvykiu. Tačiau apie eglutę galvojame, planuojame, svarstome. Kokią rinksimės šiemet – nukirstą ar gyvą? O kuo ją puošime?

Selemono Paltanavičiaus nuotraukos.

Ką benutartume, visi sprendimai tinkami ir geri, nes mes renkamės tai, kas patinka, ką galime sau leisti. Pagaliau – mums (tikiuosi) ne paskutinėje vietoje ir tai, kad dovanodami džiaugsmą sau mes neskriaudžiame gamtos. O ką galime daryti kitaip, kaip turėtume elgtis nors prieš Kalėdas?

Pasirinkimas – į namus nešti nukirstą eglutę ar puošti gyvą, pasodintą vazone – jau išspręstas. Kasmet šventėms išauginama kur kas daugiau eglučių, nei mums reikia. Be to, jos gali būti atvežtos ir iš tų plotų, kur bus plynai kertamas miškas. Vazone auganti eglutė gali būti „daugkartinio naudojimo“ arba pavasarį sodinama į dirvą. Kai kas vis dar puošia plastikinę eglutę, kuri tikrai nekvepia mišku, nežvilga taip, kaip gyvas medelis. Be to, ir ji nėra amžina – kada nors pasensta, nublunka spalvos, todėl ją išmetame į atliekas. O plastikas nesuyra ilgai…

Panašiai ir su eglutės žaisliukais – mums patinka dideli ir žvilgantys bumbulai, girliandos, mirksinčios lemputės. Didžiuma jų – taip pat plastmasiniai, todėl jų kelias kada nors baigiasi… jūs jau žinote, kur. Ką galima daryti kitaip?

Visiems, turintiems savo kieme gyvą eglutę (tą, kurią pernai ar užpernai pasodinote iš vazono), galima naudoti gamtai pačius draugiškiausius žaisliukus. Pats juos išbandžiau ir žinau, kad pasigaminti gali visi, be to – jie nieko nekainuoja, o grožiu tikrai lenkia tuos spalvotus burbulus. Kaip jie gaminami?

Imkite vaikiškų žaislų smėlyje formeles, o jei jų neturite – bet kokius indus, indelius, talpas. Jei ir jų neturite, juos galite nulipdyti iš plastilino, sulankstyti iš folijos – svarbu, kad iš jų netekėtų vanduo. Į šiuos indelius įdedame sudžiovintų gėlių žiedų, lapelių, vaisių žievelių, sėklų ar kitų spalvingų dalykų ir būtinai – storesnį siūlą. Pripilame vandens (gali būti spalvotas) ir dedame į šaldiklį, o jei lauke minusas – paliekame nakčiai. Ryte vanduo formelėse bus sušalęs, reikia jas trumpai panardinti į šiltą vandenį ir ledo žaisliukai lengvai išsiims. Lede įšalusio siūlo laisvuoju galu juos pririšame prie šakų – štai ir turime dailiais žaislais papuoštą eglutę! Kada nors tie žaisliukai ištirps, o mes nuo šakų nurišime tik likusius siūlus.

Gražių Kalėdų su nepaprasta eglute!

Selemonas Paltanavičius