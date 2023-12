Ukrainiečiai bando kurtis gyvenimą Marijampolėje įgydami naujas profesijas

Niekam nepalinkėtum ištverti tai, ką tenka išgyventi ukrainiečiams po to, kai Rusija ėmė niokoti jų šalį ir žudyti nekaltus žmones. Ukrainos žmonės turėjo palikti savo namus, gyvenimus tėvynėje ir bėgti. O naujoje vietoje tenka mokytis gyventi iš naujo – pakeisti ne tik namus, bet ir profesijas.

Katerina Lunova su sūnumi atvyko pas vyrą, palikusi tėvynėje sugriautus namus. Ričardo Pasiliausko nuotraukos.

Du kartus teko bėgti nuo karo

Ukrainietis 17 metų Kirilas Orlovas šiemet pradėjo mokytis Marijampolės profesinio rengimo centre (MPRC). Jis į miestą atvyko gegužės mėnesį su mama ir tėčiu. Tėvai čia įsidarbino, o sūnus nutarė mokytis.

Charkive Kirilas jau mokėsi Autokelių kolegijoje, II kurse, bet dėl karo teko viską mesti.

Energingas, pozityviai nusiteikęs vaikinukas vos tik atvykęs į Marijampolę ėmė mokytis lietuvių kalbos. Mokėsi savarankiškai, susirasdamas kalbos pradžiamokslio kursą jutube. Jam patiko Marijampolė. Rugsėjį susižinojo, kad ir mieste rengiami kalbos kursai, ėmė juos lankyti ir mokytis su kitais pabėgėliais ukrainiečiais. Pramokęs kalbos ėmė svarstyti, kur galėtų mokytis profesijos. Jį

sudomino automatinių sistemų mechatroniko specialybė. Pasidomėjo apie ją internete, kas tai per mokslai, ir patiko. Taip nuo rugsėjo 4-osios ėmė MPRC mokytis šios profesijos. Yra patenkintas mokslais, mokytojai išverčia jam pamokų turinį. Patinka ši sritis, domina mechanika, elektrotechnika, elektriniai komponentai.

Kirilas sakė, kad Lietuva jam patinka, kaip ir vietiniai žmonės. Sakė planuojantis mokytis toliau ir kitais metais įgyti automatinių sistemų mechatroniko specialybę, nes ši programa trunka dvejus metus.

Kirilas Orlovas drąsiai bando kalbėti lietuviškai.

Vaikinas vis dar mokosi lietuvių kalbą, skaito vadovėlius. Buvo malonu matyti, kaip drąsiai jis bando kalbėti lietuviškai ir jam gerai sekasi, yra jau gerokai pramokęs lietuviškai.

Kirilas papasakojo, kad jo šeimai du kartus teko bėgti nuo karo. Jie gyveno Luhansko srityje, kai 2014 m. prasidėjo karas Donbase. 2021 m. šeima išvyko į Charkivą. Pirmiausia išvyko tėvai susirasti Charkive darbą ir gyvenamąją vietą, o Kirilas dar liko mokytis. Atvykęs į Charkivą vaikinas išlaikė mokyklos baigimo egzaminus ir įstojo į Charkivo autotransporto koledžą, pasimokė ten metus, o 2022-ųjų vasarį ir vėl turėjo išvykti, nes rusai miestą ėmė bombarduoti.

Norėtų rasti darbą pagal specialybę

Su Kirilu Profesinio rengimo centre mokosi dar vienas ukrainietis – Igoris. Vaikinai susipažino ir susidraugavo.

Igoris Poliščiukas „Suvalkiečiui“ papasakojo, kad gimė ir gyveno Kyjive. Į mūsų miestą su žmona ir dukrele atvyko prieš penkis mėnesius. Prieš tai jis mokėsi Kyjive: baigė profesinio rengimo centre logistikos programą, po to studijavo Kyjivo nacionaliniame transporto universitete.

Prasidėjus karui ėmė galvoti apie išvykimą į saugesnę vietą. Rūpėjo žmonos Nastios ir mažosios 8 mėnesių dukrelės Ievos saugumas.

Apie Marijampolės PRC Igoris sužinojo iš pusseserės lietuvės, kuri gyvena Marijampolėje. Ji patikino, kad Profesinio rengimo centras priima mokytis ukrainiečius. Igoris jau atvykdamas į Marijampolę žinojo, kad nori čia mokytis. Jam giminaitė papasakojo, kokių profesijų specialistai čia rengiami, ir Igoris pasirinko automatinių sistemų mechatroniko. „Man tai nauja profesija, anksčiau to nesimokiau. Taigi viskas nuo nulio, bet naujos žinios labai įdomu: elektronika, elekrotechnika, mechanika, įvairios staklės. Pamokos vyksta lietuviškai, bet dėstytojai mums išverčia, paaiškina rusiškai. Pradėjau mokytis šiemet rugsėjį“, – pasakojo Igoris.

Igoris Poliščiukas turi rūpintis ne tik savimi, bet ir jauna šeima.

Ukrainietis sakė norintis baigti mokslus ir rasti darbą pagal specialybę. Bet reikia išlaikyti šeimą, tad planuoja susirasti bet kokį darbą kuo skubiau, nes kol kas nedirba. Džiaugiasi, kad mechatronikas – perspektyvi profesija.

Igoris pasidžiaugė, kad mokosi dviese su Kirilu, taip smagiau ir lengviau, nes jei vienam dėstytojai turėtų aiškinti, būtų šiek tiek nejauku.

Igoris nežino, ar jo lietuvišką diplomą pripažins Ukrainoje. Tiesiog ne tas jam rūpi, nes dar daug laiko iki baigimo – trys semestrai. Pasidžiaugė, kad daug praktinių pamokų, laboratorinių darbų su įvairia gamybine technika ir prietaisais.

MPRC profesijos mokytojas Jonas Sakalauskas, vadovas grupės, kuriai priklauso ukrainiečiai, sakė, kad vaikinams nelengva prisitaikyti. Jiems čia sunkoka, bet sudėtinga ir mokytojams. Mat grupėje, be jų dviejų, mokosi dar 20 lietuvių.

Išaiškinti temą užtrunka gerokai ilgiau, kai turi versti į kitą kalbą, be to, tai – ne šnekamoji, o techninė rusų kalba. PRC du dėstytojai moko rusiškai – be J. Sakalausko, dar ir Rimvydas Šoblinskas.

J. Sakalauskas sakė, kad ukrainiečiams PRC sudarytos sąlygos mokytis lietuvių kalbą būrelyje, bet užtruks, kol jie galės gerai suprasti lietuviškai.

Norisi gyventi, o ne egzistuoti

Ukrainietė Katerina Lunova sakė nesvarsčiusi, kur vykti bėgant nuo karo gimtojoje Ukrainoje. Marijampolėje vairuotoju daug metų dirba jos vyras, tad su sūnumi ji čia ir atkeliavo. Atvyko 2022 metų kovo mėnesį iš rytų Ukrainos, Donecko srities.

Kosmetikės specialybės Marijampolės profesinio rengimo centre ji mokosi jau antrus metus, kitąmet vasarį gaus profesinio mokymo diplomą. O praėjusį vasarį Katerina laimėjo I vietą Kaune surengtame tarptautiniame grožio specialistų konkurse, studentų manikiūro rungtyje.

36 metų moteris sakė, kad lietuviai yra panašūs į ukrainiečius savo mentalitetu. Miestas jai patinka, o kalbos barjeras nekliudo mokytis. Ji papasakojo, kad Profesinio rengimo centre ir lietuvių kalbos išmoko geriau, nei lankytuose kursuose. Rezultatas buvo geresnis, ko gero, dėl gyvo bendravimo ir socializacijos. Dalyvaudama konkurse Kaune Katerina sako išėjusi iš savo komforto zonos, nes tai – kitas lygis, kita šalis – viskas kitaip, bet ji liko savimi patenkinta. O sudalyvauti konkurse ją paskatino profesijos mokytoja Rūta Maciukevičienė.

Gavusi profesijos diplomą Katerina tikisi, kad kas nors jai pasiūlys darbą. Kosmetikės profesija jai suteikė žinių ir įgūdžių atlikti manikiūrą ir pedikiūrą, daryti atpalaiduojantį viso kūno masažą, atlikti kosmetologines procedūras (išskyrus atliekamas su adatomis), taip pat makiažą ir kt. Ši veiklos sritis moteriai buvo visai nauja, nes tėvynėje ji turėjo prekybos verslą, bet dėl karo viską teko palikti.

Moteris džiaugiasi, kad visa šeima dabar yra kartu. Sūnus Vladislavas pirmas priprato naujoje šalyje. Lanko 4 klasę Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje, jam ten gerai sekasi, puikiai prisitaikė, susirado draugų.

O iš tėvynės, pasak K. Lunovos, ateina tik blogos žinios: sugriovė jų namus, neliko kur grįžti. „Bet per karą visur pavojinga, nors Ukraina – didelė šalis. Mes iš rytų, ten, kur dabar karo zona. Kur bevyktume, gyvenimą tektų pradėti nuo nulio. Taigi koks skirtumas, kur pradėti. Kol kas bandome čia gyventi. Norisi gyventi, o ne egzistuoti. Liūdna dėl to, kas vyksta tėvynėje“, – sakė moteris.

Ukrainiečių priėmimo tvarka lengvatinė

Katerinos profesijos mokytoja Rūta Maciukevičienė „Suvalkiečiui“ sakė, kad dirbti su ukrainiete mokine sekasi gerai, smagu, įdomi patirtis ir kalbos barjeras netrukdo. Pamokas jai tenka vesti dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. „Anglų kalba nėra mūsų abiejų su Katerina gimtoji, bet abi mokame pakankamai, kad

susikalbėtume. Visaip stengiuosi jai padėti, jei reikia, svarbią informaciją išverčiu per gūglo vertėją ir atspausdinu“, – sakė mokytoja.

Nors Katerina neturėjo patirties, susijusios su kosmetologija, bet mokytoja pastebėjo jos perspektyvas, todėl pasiūlė dalyvauti konkurse. Katerina uoliai jam ruošėsi ir centre, ir už jo ribų ir laimėjo.

Mokytoja R. Maciukevičienė kitų ukrainiečių mokinių neturi, bet sakė jei ir gausianti ateityje, jau nebus problema, nes išmoko dirbti ir anglų kalba.

MPRC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Undzėnienė papasakojo, kad ukrainiečių priėmimo tvarka lengvatinė.

Jie priimami mokytis profesijos per bendrą LAMAbpo sistemą. Kadangi ukrainiečiai dažniausiai nebūdavo atsivežę išsilavinimo dokumentų, pernai buvo priimami prioritetine tvarka, o šiemet – bendra tvarka su lietuviais. Taigi šiemet jiems sudėtingiau patekti į konkursines vietas. Šiais mokslo metais jų stojamasis balas buvo nulis, o pernai buvo priimami prioriteto tvarka nepaisant stojamojo balo. „Mes pernai juos kitaip ir registravime: patys išimties tvarka, nes jie neturėjo net ir laikino leidimo gyventi mūsų šalyje. Rezervavome jiems stojimo vietas“, – paaiškino direktoriaus pavaduotoja.

Šiemet ukrainiečių jau reikalaujama turėti būtiną leidimą gyventi Lietuvoje, suteikiantį laikiną pabėgėlio statusą.

Ukrainiečiai studentai gali gauti ir socialines garantijas, ir stipendijas. Dėl karo jiems priklauso visos lengvatos, jei mokosi pirminėje programoje. Stojantys mokytis ukrainiečiai taip pat yra priimami į valstybės finansuojamas vietas neskaičiuojant, kelintos tai jų studijos.

Iš viso MPRC šiais mokslo metais mokosi 15 ukrainiečių, praėjusiais 2022–2023 mokslo metais buvo aštuoni.