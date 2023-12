Gvazdikėlių skonio jautienos liežuvis papuoš kalėdinį stalą

Jei svečiuojamės pas senelius ar tėvus, prie stalo ragaujame patiekalų, be kurių didžiosios šventės neįsivaizduojamos: silkių su pagardais, baltos mišrainės bei virto ir su krienų padažu patiekto liežuvio. Mūsų protėviai įprastai valgė visas gyvulio dalis, o liežuvis, nors ir laikomas subproduktu, ilgainiui pelnė delikateso šlovę. Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad kaip ir kitose jautienos dalyse, jame yra organizmui naudingų medžiagų. Be to, jautienos liežuvis yra geras pasirinkimas ne tik šventėms: jį galima virti, patiekti šaltą arba troškinti ir gardžiuotis šiltu.

Jautienos liežuvio sumuštiniai.

Kai šventės trunka kelias dienas, svarbu nepersivalgyti

Ne kartą pakilę nuo švenčių stalo jautėmės apsunkę, nes labai norėjosi paragauti daugybės su meile ruoštų patiekalų. O kai po ilgos Kūčių vakarienės dar laukia sotūs Kalėdų pietūs su įvairiais mėsos ir žuvies patiekalais, verta nepamiršti saiko.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad jos šeimoje taip pat skanaujama tradicinių lietuviškų patiekalų, kurie kelia jaukius prisiminimus ir šiltas emocijas, bet svarbu nepersistengti su kiekvieno patiekalo kiekiu: „Nors dažnai nerimaujama, kad maisto pritrūks, greičiau būna atvirkščiai – jo likučius šeimai po švenčių tenka doroti dar kelias dienas. Tad kai ant stalo patiekalų yra daug, svarbu kiekvieno paragauti po truputį, o ne po pilną porciją. Vertėtų nepamiršti, kad moters skrandis kartu su šventiniu gėrimu, pavyzdžiui, kisieliumi, saugiai talpina 500 mililitrų, tuo tarpu vyro skrandis – apie 700 mililitrų maisto.“

Pasak ekspertės, kiekviena karta kitaip reaguoja į tradicinį maistą – jei patiekalus su galvijų kepenėlėmis ar liežuviais dievino vyresnės kartos, jaunoji karta į subproduktus žiūri atsargiau: „Tačiau per šventes galima paragauti ir tradicinių, ir naujų, egzotiškų, dar neragautų valgių, tad kiekvienas prie stalo ras sau patinkančių. O jautienos liežuvis, kaip ir kitos jautienos dalys, turtingas geležimi, B grupės vitaminais, mikroelementais, tarp kurių žmogui svarbus cinkas ir, be abejo, visaverčiais baltymais.“

Jautiena priskiriama raudonos mėsos grupei ir yra liesesnė, joje mažiau sočiųjų riebalų. „Liežuvis turtingas baltymais, o riebalų kiekis, lyginant su kitomis mėsos dalimis – mažesnis. Tiesa, 100 g liežuvio yra apie 80 mg cholesterolio, tad žmonės, varginami dislipidemijos ar širdies kraujagyslių ligų, turėtų atsakingai rinktis patiekalų, turinčių nemažai cholesterolio, porcijos dydį“, – pastebi E. Gavelienė.

RECEPTAS

Gvazdikėlių skonio jautienos liežuvis

Reikės:

1 vnt. jautienos liežuvio;

80 g druskos;

3 šaukštų cukraus;

2 cinamono lazdelių;

1 šaukšto malto imbiero;

2 šaukštelių garstyčių miltelių;

1 šaukšto juodųjų pipirų žirneliais;

1 šaukšto muskatų;

5 vnt. žvaigždinių anyžių;

10 gvazdikėlių;

1 svogūno;

3 Chalapos paprikų.

Kaip gaminti:

1. Visus prieskonius, išskyrus gvazdikėlius, išmaišykite 1 litre šilto vandens. Druska ir cukrus turi ištirpti.

2. Įpilkite 1 litrą šalto vandens, įdėkite jautienos liežuvį, uždenkite. Svarbu, kad marinatas visiškai apsemtų liežuvį. Pastatykite šaltai marinuotis 2 dienas.

3. Į puodą įdėkite marinuotą liežuvį, suberkite susmulkintus svogūnu, Chalapos papriką ir gvazdikėlius, įpilkite vandens, kad apsemtų liežuvį. Virkite apie 2 valandas, kol liežuvis suminkštės. Stebėkite, kad virimo metu liežuvis būtų visą laikąapsemtas.

4. Išvirtą liežuvį išimkite iš vandens, nulupkite ir dar kelioms minutėms įdėkite į puodą su vandeniu, kuriame virė. Išimkite, atvėsinkite ir patiekite karštą arba atvėsusį. Galite su juo gaminti ir sumuštinius.

