Kaip paruošti skalbimo mašiną išvežimui, kad nereikėtų mokėti papildomų mokesčių?

Nemokamas buitinės technikos išvežimo paslaugos, kada jos yra prieinamos kasdieniam vartotojui? Jas galite išvežti bet kada, kada tik veikia tam tikros surinkimo aikštelės. Tačiau kaip tinkamai išvežti tokius prietaisus kaip pavyzdys skalbimo mašina? Prieš išvežant skalbimo mašiną, svarbu ją ištraukti iš elektros lizdo ir išjungti vandens tiekimą. Taip išvengsite galimos vandens žalos ir elektros pavojų pašalinimo proceso metu. Norėdami pašalinti likusį vandenį mašinoje, nukreipkite vandens tiekimo žarną žemyn ir leiskite vandeniui nutekėti. Šis žingsnis yra labai svarbus siekiant išvengti bet kokio išsiliejimo ar nuotėkio transportavimo metu. Kai vanduo nutekės, galite atjungti vandens tiekimo žarną nuo mašinos galinės dalies ir pritvirtinti užtrauktuku arba juostele.

Skalbimo mašinos valymas yra dar vienas svarbus žingsnis ruošiant ją išvežti. Laikui bėgant, mašinos viduje gali kauptis nešvarumai, dulkės ir skalbinių ploviklių likučiai, dėl kurių gali atsirasti nemalonus kvapas ir netgi atsirasti pelėsis. Norėdami išvalyti mašiną, paleiskite karšto vandens ciklą su puodeliu baltojo acto, kad pašalintumėte susikaupusias medžiagas. Pasibaigus ciklui, išimkite ir išvalykite ploviklio dozatorių bei filtrą. Norėdami pašalinti siurblyje likusį vandenį, atkimškite išleidimo žarnos kamštį ir leiskite vandeniui nutekėti. Kai mašina bus švari ir sausa, pritvirtinkite būgną ant durelių užklijuodami juostos gabalėlį, kad jis neatsidarytų transportavimo metu.

Norint užtikrinti, kad mašina būtų paruošta išmontuoti, svarbu uždaryti dureles ir pritvirtinti juosta arba guminiu laidu. Jei dureles paliksite atidarytas, transportavimo metu galite sugadinti būgną ar kitus komponentus. Be to, neperkraukite mašinos skalbinių arba nepridėkite papildomos ploviklio. Dėl to gali susidaryti per daug putų ir transportuojant gali būti pažeista mašina. Atlikę šiuos veiksmus, galite paruošti skalbimo mašiną išėmimui ir išvengti papildomų mokesčių ar komplikacijų.

Papildomų mokesčių išvengimas skalbimo mašinos išėmimo metu

Vienas iš būdų išvengti papildomų mokesčių išvežant skalbimo mašiną yra padovanoti arba parduoti mašiną. Jei skalbimo mašina vis dar geros būklės, apsvarstykite galimybę paaukoti ją vietinei labdaros organizacijai arba parduoti kam nors, kam jos reikia. Tai ne tik padeda sumažinti atliekų kiekį, bet ir sutaupyti pinigų išvežimo mokesčiams. Daugelis labdaros organizacijų priima naudotus prietaisus, o kai kurios netgi siūlo nemokamas paėmimo paslaugas.