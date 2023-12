Nuo kitų metų – nauji reikalavimai elektrinių paspirtukų vairuotojams

Kelių eismo taisyklėse nuo 2024 metų atsiranda naujų reikalavimų elektrinių paspirtukų vairuotojams. Tarp svarbiausių pokyčių – bus ribojamas paspirtukų greitis, vairuoti šias transporto priemones galės ne jaunesni nei 16 metų asmenys, nepilnamečiams bus privaloma visuomet dėvėti šalmą.

Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

Vyriausybė trečiadienį pritarė Kelių eismo taisyklių pakeitimams, kuriais įgyvendinamos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatos dėl elektrinių mikrojudumo priemonių eismo reglamentavimo.

„Saugumas kelyje – vienas svarbiausių uždavinių. Elektrinių paspirtukų bei kitų elektrinių mikrojudumo priemonių nuolat daugėja, todėl reikia daugiau aiškumo ir tvarkos gatvėse. Tikimės, kad naujos taisyklės padės užtikrinti didesnį tiek elektrinių paspirtukų, tiek visų kitų eismo dalyvių saugumą ir padės sumažinti nelaimių skaičių keliuose“, – sako susisiekimo viceministras Julius Skačkauskas.

Kelių eismo taisyklėse nustatyta, kad elektriniais paspirtukais ir kitomis elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis galės naudotis asmenys nuo 16 metų, o nuo 14 metų – tik išklausę mokymo kursą ir turintys mokyklos išduotą pažymėjimą. Važinėjant gyvenamojo namo kieme amžius neribojamas, tačiau jaunesnius kaip 10 metų vaikus privalo prižiūrėti suaugęs asmuo.

Važiuoti elektrine mikrojudumo priemone nuo kitų metų sausio 1 dienos leidžiama tik dviračių takais, pėsčiųjų ir dviračių takais arba dviračių juostomis, o kur jų nėra – tam tinkamu kelkraščiu. Šaligatviu arba važiuojamąja dalimi leidžiama važiuoti tik kai nėra šių kelio elementų. Maksimalus leistinas elektrinės mikrojudumo priemonės važiavimo greitis – 20 km/h, o važiuojant pro pat pėsčiąjį – ne didesnis kaip 7 m/h.

Nepilnamečiams šalmas privalomas visuomet, o suaugusiems – važiuojant važiuojamąja kelio dalimi. Važiuojant važiuojamąja kelio dalimi privaloma dėvėti ryškiaspalvę liemenę ar įjungti šviesas. Abu reikalavimai privalomi tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui.

Draudžiama važiuoti šaligatviu ar važiuojamąja kelio dalimi, jeigu įrengti dviračių takai, per pėsčiųjų perėjas, automagistralėmis ir greitkeliais, vežti keleivius, kirsti kelią tam nepritaikytose vietose. Be to, vairuotojai negalės vežti, vilkti ar stumti krovinių, kurie trukdo vairuoti arba kelia pavojų kitiems eismo dalyviams, nebus galima būti velkamiems ar vilkti kitą transporto priemonę, važiuoti įsikibus į kitą transporto priemonę ar važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo, jeigu jis yra įrengtas.

Kelių eismo taisyklėse taip pat reglamentuojama elektrinių mikrojudumo priemonių eismo tvarka, įtvirtinami reikalavimai dėl stabdžių, garso signalo, žibintų bei kt.

Elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis laikomi elektriniai paspirtukai, elektrinės riedlentės, balansiniai vienračiai, riedžiai ir pan.

Susisiekimo ministerijos informacija