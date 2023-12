3 pigios alternatyvos majonezui iš avokadų, pupelių ir varškės  

Kai kuriuose patiekaluose, tokiuose kaip baltoji mišrainė, silkė pataluose ar kalėdinis virtas liežuvis, regis, majonezas yra nepakeičiamas. Visgi, kasmet vis daugiau žmonių ieško ir sveikatai palankesnių alternatyvų majonezui – jų galima ir nusipirkti, ir visai nebrangiai pasigaminti namuose patiems.

8 paprasti pakaitalai majonezui

Net jeigu tradiciniuose patiekaluose norite išlikti ištikimi pamėgtiems receptams, „Iki“ kulinarijos technologė Gailė Urbonavičiūtė rekomenduoja bent dalyje šventinių vaišių panaudoti sveikatai palankesnes alternatyvas majonezui. Visgi pastarasis yra išties kaloringas, tad jį naudoti derėtų su saiku.

„Rinktis tikrai yra iš ko – visai nebrangūs produktai taps gardžiais padažais, su kuriais net ir tradiciniai patiekalai suskambs naujai. Jeigu neturite laiko ar noro juos gamintis patys, taip pat ne bėda – tiesiog kūrybiškiau pažvelkite į įprastus pagardus parduotuvėje, mat nemažai jų gali pakeisti majonezą“, – sako maisto gamybos žinovė ir siūlo, į ką atkreipti dėmesį.

Grietinė. Mažai riebalų turinti grietinė yra palyginti mažai kaloringa ir sveika. Šiame produkte yra svarbių vitaminų ir mineralų, įskaitant vitaminus A, B12 ir riboflaviną. Ją galima naudoti vietoj majonezo beveik bet kuriame patiekale.

Alyvuogių aliejus. Gausus sveikų nesočiųjų riebalų ir daug sveikatai palankių savybių turintis kokybiškas aliejus yra paprasčiausias variantas ieškant, kuo pakeisti majonezą. Norint dar įdomesnių gurmaniškų potyrių, galite rinktis, pavyzdžiui, moliūgų ar kanapių sėklų, sezamų aliejų ar alyvuogių aliejų, paskanintą česnakų, čili pipirais.

Graikiškas jogurtas. Lengvame ir sveikame graikiškame jogurte be priedų yra net mažiau riebalų nei 12 % riebumo grietinėje. Jo skonis visai neutralus, tad neužgoš patiekalų, jis taps gera „surišančia“ medžiaga įvairiose mišrainėse – tik nepamirškit pagardinti prieskoniais.

Pesto. Tai žalias padažas, gaminamas iš kedro riešutų, bazilikų, česnakų, sūrio ir alyvuogių aliejaus. Tiesa, jo skonis yra tikrai išraiškingas, tad geriausiai tiks lengvoms žalioms salotoms ar mišrainėms su makaronais.

Humusas. Dėl savo švelnios tekstūros ir sodraus skonio humusas – iš avinžirnių ir sezamų pagaminta pasta – yra ingredientas, kuris gali pakeisti majonezą įvairiuose patiekaluose. Jis ne tik skanus, bet ir maistingas, o skonių įvairovė yra gana plati.

Garstyčios. Ar žinojote, kad šaukšte garstyčių yra tik 19 kalorijų? Jų įvairių patiekalų gardinimui reikės visai mažai, o skoniui iškart suteiks daugiau išraiškingumo.

Tahini. Tai populiari pasta, gaminama iš maltų sezamų. Naudokite ją vietoj majonezo salotose, mišrainėse – dėl to ne tik suteiksite joms naują, originalų skonį, bet ir į savo racioną įtrauksite papildomų maistinių medžiagų.

Avokadas. Širdžiai naudingų riebalų, skaidulų, vario, folio rūgšties ir vitamino E turintys riebūs avokadai gali būti puiki majonezo alternatyva salotoms ir sumuštiniams.

Tik 15 minučių – ir alternatyvą pasigaminsite patys

Jeigu per šventes norite artimuosius išties nustebinti, visai lengvai galite pasigaminti ir naminių majonezo pakaitalų. Pasak G. Urbonavičiūtės, jų gamyba užtrunka be galo greitai, nereikia jokių įmantrių ingredientų ar kulinarinių įgūdžių. Pakaks tiesiog sudėti visus ingredientus ir juos gerai išmaišyti. Kokius? Priklauso nuo to, ką turite šaldytuve, ir skonio preferencijų – tiks ir avokadas, ir konservuotos pupelės, ir net varškė.

Avokadų „majonezas“

Gaminimo laikas: 15 minučių

Reikės: 1 avokado (~140 g), 1 šaukšto alyvuogių aliejaus, 1 skiltelės česnako, 1 šaukštelio garstyčių, druskos, pipirų.

Gaminame: Išskobkite avokadą ir sudėkite į dubenį. Dėkite ir susmulkintą česnako skiltelę, alyvuogių aliejų, garstyčias, pagardinkite druska ir pipirais. Viską sumaišykite iki vientisos kreminės masės.

Veganiškas pupelių „majonezas“

Gaminimo laikas: 15 minučių

Reikės: 170 g konservuotų baltųjų pupelių, 1 šaukšto alyvuogių aliejaus, 2 šaukštų citrinos sulčių, 1 skiltelės česnako, druskos, pipirų.

Gaminame: Nusausinkite pupeles ir sudėkite į trintuvą kartu su susmulkintu česnaku ir likusiais ingredientais. Viską gerai sutrinkite, kol gausis vientisa aksominės tekstūros masė.

Varškės „majonezas“

Gaminimo laikas: 15 minučių

Reikės: 150 g liesos varškės, 1 kiaušinio, 1 šaukšto alyvuogių aliejaus, 2 šaukštų citrinos sulčių, 1 šaukštelio garstyčių, druskos, pipirų.

Gaminame: Kietai išvirkite kiaušinį (apie 8 min.). Nuluptą kiaušinį ir kitus ingredientus sudėkite į dubenį. Viską sumaišykite iki vientisos kreminės masės – naudokite arba šakutę, arba trintuvą.