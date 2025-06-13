ES oro saugos sąrašas
ES oro saugos sąrašas (angl. Air Safety List, ASL) – tai sąrašas oro vežėjų, neatitinkančių tarptautinių saugos standartų. Šiems vežėjams draudžiama vykdyti skrydžius į, iš ir virš ES teritorijos. Į sąrašą gali būti įtraukti ir tie oro vežėjai, kurie neskraido į ES – siekiant įspėti keleivius, vykstančius už ES ribų. Jei trečiosios šalies saugos institucijos nepajėgia užtikrinti tarptautinių saugos priežiūros reikalavimų, į sąrašą gali būti įtraukti visi tos šalies vežėjai.
ASL tapo galingu ir tarptautiniu mastu pripažintu įrankiu, padedančiu gerinti tarptautinio oro susisiekimo saugą – tiek skrydžiams į ES, tiek už jos ribų. Tai taip pat yra prevencinė priemonė: įtarus saugos trūkumus, šalys dažnai stengiasi pagerinti priežiūrą, kad jų vežėjai nepatektų į šį sąrašą.
Kurie oro vežėjai šiuo metu yra įtraukti į ES oro saugos sąrašą?
Po 46-ojo atnaujinimo 2025 m. birželį, 169 oro vežėjams draudžiama patekti į ES oro erdvę:
• 142 oro linijos iš 17 valstybių dėl nepakankamos saugos priežiūros;
• 22 Rusijoje sertifikuotos oro linijos;
• 5 oro linijos iš kitų šalių dėl rimtų saugos trūkumų: „Air Zimbabwe“ (Zimbabvė), „Avior Airlines“ (Venesuela), „Iran Aseman Airlines“ (Iranas), „Fly Baghdad“ ir „Iraqi Airways“ (Irakas).
Dar dvi oro linijos turi veiklos apribojimų ir gali skraidyti į ES tik tam tikrais orlaiviais: „Iran Air“ (Iranas) ir „Air Koryo“ (Šiaurės Korėja).
Sąrašą atnaujina Europos Komisija, padedama ES oro saugos komiteto (ASC), kuriame dirba visų ES valstybių ekspertai. Komisijos pasiūlymu ASC balsuoja kvalifikuota dauguma. Vėliau pasiūlymas perduodamas Europos Parlamentui ir Tarybai, o galutinis sprendimas skelbiamas Oficialiajame leidinyje. Iki šiol visi sprendimai priimti vieningai.
ES valstybės ir EASA privalo pateikti informaciją Komisijai. Vertinimui naudojami įvairūs šaltiniai: ICAO, JAV FAA, EASA, SAFA, TCO ataskaitos ir ES šalių surinkta informacija. Vertinimas grindžiamas tarptautiniais (ne ES) saugos standartais.
Taisyklės taikomos visiems oro vežėjams – ES ir ne ES – kurie vykdo komercinius skrydžius (keleivių ir krovinių). Jos netaikomos privačiam ar nekomerciniam skrydžiui (pvz., skrydis techninei priežiūrai).
Kai tik Komisija nusprendžia arba kai to prašo valstybė narė. ASC paprastai renkasi 2–3 kartus per metus. Yra procedūra skubiems atvejams.
Jei oro linija mano, kad atitinka saugos reikalavimus, ji gali pateikti prašymą Komisijai. Reikia įrodyti, kad tiek vežėjas, tiek jo priežiūros institucija atitinka tarptautinius reikalavimus. Atliekamas įrodymų vertinimas. Jei rezultatas teigiamas, Komisija pateikia pasiūlymą ASC.
Kai priežastis yra valstybės institucijų trūkumai, būtina išspręsti visas neatitiktis prieš pašalinant vežėją.
Praktiškai tai reiškia raštiškus atsakymus, susitikimus, vizitus ir klausymus su ASC. Jei Komisija arba ES valstybė randa ir patvirtina įrodymus apie rimtus saugos pažeidimus, į sąrašą įtraukiama ta oro linija ar visos šalies oro linijos.
Oro linijos sąraše (Annex A) negali naudoti savo orlaivių ar įgulos ES oro erdvėje. Jei taikomas dalinis draudimas – skristi galima tik tam tikrais orlaiviais (Annex B). Tačiau draudžiamos oro linijos gali naudotis kitų saugių oro linijų orlaiviais (vadinamos „wet lease“ sutartys). Valstybiniai orlaiviai (pvz., valstybės vadovų transportas, humanitariniai skrydžiai) gali įskristi su specialiu leidimu („diplomatiniu leidimu“). Priemonės turi būti peržiūrimos ES lygiu. Vis dėlto išimtiniais atvejais valstybės narės gali imtis veiksmų nacionaliniu lygiu.
Oro linijos gali pateikti dokumentus, nuomones, pasisakyti raštu ar žodžiu Komisijai ar ASC posėdyje. Komisijos tikslas yra saugumas. Šalims teikiama techninė pagalba. Dabar daug dėmesio skiriama padėti šalims pasiekti tinkamą saugos lygį.
Naujausias oro linijų sąrašas skelbiamas https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en.
Apie pasikeitimus informuojami kelionių agentai, EASA, oro uostai, keleiviai per svetaines ir terminalus.
Keleiviai turi teisę žinoti, kokia oro linija vykdo jų skrydį. Informacija turi būti pateikta užsakymo metu ir atnaujinta prieš skrydį. Jei vežėjas įtraukiamas į sąrašą po bilieto įsigijimo – keleiviui priklauso grąžinimas arba alternatyvus maršrutas.
Oro saugos sąrašas Jis leidžia keleiviams žinoti, kurių vežėjų vengti. Svarbu ir keliaujantiems su agentūromis – jei skrydis su įtraukta oro linija, klientų teisės saugomos. Komisija pataria kreiptis į oro liniją ar agentūrą dėl keitimo ar kompensacijos.
Po Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą, daugiau kaip 500 vakarietiškų orlaivių nebuvo grąžinti savininkams, o buvo neteisėtai perregistruoti Rusijoje. Jie nebeturi galiojančio orlaivio tinkamumo pažymėjimo (jį išdavė Bermudai ir Airija). Rusijos institucijos negali garantuoti šių orlaivių saugos, todėl bet kuri Rusijos oro linija, naudojanti tokius lėktuvus, yra sąraše.
