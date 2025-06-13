Europa kviečia kurti: nauja strategija startuoliams ir inovacijų augimui
Komisija pristato ambicingą strategiją, kaip Europą paversti startuolių ir sparčiai augančių įmonių centru
Šiandien Europos Komisija pristatė ES startuolių ir sparčiai augančių įmonių strategiją „Rinkis Europą kurti ir augti“ (angl. EU Startup and Scaleup Strategy: Choose Europe to Start and Scale), siekdama, kad Europa taptų puikia vieta pradėti ir auginti pasauliniu mastu technologijomis paremtas įmones. Ši strategija derinama su platesne iniciatyva „Rinkis Europą“, kurią pradėjo Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Iniciatyva pirmiausia buvo nukreipta į mokslo sritį, skatindama vieningą Europos požiūrį į talentų pritraukimą ir išlaikymą, taip stiprinant Europos konkurencingumą.
Startuoliai ir sparčiai augančios įmonės yra esminės Europos ateičiai – jos skatina inovacijas ir tvarų augimą, kuria aukštos kokybės darbo vietas, pritraukia investicijų ir mažina strateginius priklausomumus. Tačiau, nors pagrindas yra tvirtas, daugelis vis dar susiduria su sunkumais perkeliant idėjas iš laboratorijos į rinką ar augant platesniu mastu ES ribose.
Strategijoje išskirti pagrindiniai startuolių ir scaleup įmonių poreikiai ir numatyti veiksmai penkiose pagrindinėse srityse:
1. Inovacijoms palankios aplinkos kūrimas: Kaip nurodyta Bendrosios rinkos strategijoje, startuoliams ir scaleup’ams reikia mažesnės fragmentacijos, mažesnės administracinės naštos ir paprastesnių bei palankesnių taisyklių visoje Bendrojoje rinkoje. Komisija pasiūlys 28-ąjį Europos režimą – supaprastinti taisykles ir sumažinti nesėkmių kainą tokiose srityse kaip nemokumas, darbo teisė ir mokesčių teisė.
2. Geresnio finansavimo skatinimas: Startuoliams ir augančioms įmonėms reikia geresnio finansavimo, platesnės ir labiau integruotos ES rizikos kapitalo rinkos bei aktyvesnio institucinių investuotojų dalyvavimo. Iniciatyva „Taupymo ir investavimo sąjunga“ bus svarbi siekiant atverti daugiau finansavimo galimybių ES. Papildomai, Strategijoje numatoma plėsti ir paprastinti Europos inovacijų tarybos veiklą, įsteigti „Scaleup Europe“ fondą, kuris padėtų sumažinti giliosios technologijos augančių įmonių finansavimo atotrūkį, ir parengti savanorišką Europos inovacijų investicijų paktą, kuris skatintų institucinius investuotojus investuoti į ES fondus, rizikos kapitalą ir neįtrauktas į biržą sparčiai augančias įmones.
3. Rinkos pasiekimo ir plėtros rėmimas: Startuoliams ir scaleup’ams reikia greitesnio kelio nuo laboratorijos iki rinkos. Strategija pristato iniciatyvą „Nuo laboratorijos iki vienaragio“ (Lab to Unicorn), kuri apima Europos startuolių ir scaleup centrus, jungiančius universitetines ekosistemas visoje ES. Čia siūlomas licencijavimo, honorarų bei pajamų pasidalijimo planas ir nuosavybės dalyvavimo modelis akademinėms institucijoms bei jų išradėjams, komercializuojant intelektinę nuosavybę ir kuriant atskiras įmones.
4. Talentų pritraukimas ir išlaikymas: Kad išlaikytų ir pritrauktų talentus, startuoliai ir scaleup’ai turi turėti prieigą prie aukštos kvalifikacijos specialistų. Strategija pristato iniciatyvą „Mėlynas kilimas“ (Blue Carpet), kuri apima verslumo švietimą, mokesčių paskatas darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriams bei tarpvalstybinio įdarbinimo palengvinimą.
5. Prieigos prie infrastruktūros, tinklų ir paslaugų gerinimas: Startuoliams ir augančioms įmonėms reikia trumpesnio produkto pateikimo į rinką ir spartesnės komercializacijos. Strategija siūlo supaprastinti ir suvienodinti skirtingas prieigos ir sutarčių sąlygas technologijų bei mokslinių tyrimų infrastruktūroms, sukuriant „Prieigos chartiją“ (Charter of Access) pramoniniams vartotojams.
Ši strategija yra svarbus žingsnis siekiant padaryti Europą konkurencinga, inovacijų skatinama ir pasauliniu mastu patrauklia vieta technologijų verslui.
