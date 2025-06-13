www.suvalkietis.lt
Gydytojai išlydėta į pensiją

"Suvalkiečio" inf.

Gegužės paskutinėmis dienomis Marijampolės ligoninės kolektyvas į užtarnautą poilsį išlydėjo ilgametę darbuotoją, vaikų ligų gydytoją Dalytę Stūglienę. Užtarnauto poilsio gydytoja išėjo sulaukusi solidaus amžiaus, peržengusi septyniasdešimtmečio slenkstį.

Gydytojai Dalytei Stūglienei (viduryje) padėkota už profesionalų darbą. Šalia – ligoninės direktoriaus pavaduotoja Agnė Daukšienė ir direktorius Mantas Čėsna.

Marijampolės ligoninėje gydytoja dirbo nuo 1992 metų. D. Stūglienė daugiausia dirbo Vaikų priėmimo skyriuje (dabar – Skubiosios medicinos pagalbos skyrius), tad daugeliui mūsų regiono gyventojų, kurie augino mažylius, medikė pažįstama. Tėvai gydytoją geru žodžiu mini už padrąsinimą, humoro jausmą, šiltą bendravimą, paprastumą, profesionalumą. Gerų žodžių kolegei negaili ir bendradarbiai.

Gydytoja dirbo ir Vaikų ligų skyriuje. „Per visus tuos metus ji padėjo daugybei mažųjų pacientų, gydė jų kūnus ir ramino išsigandusių tėvų širdis“, –- sakė Marijampolės ligoninės administracijos atstovai.

Už ilgametį nuoširdų darbą, profesionalumą ir meilę savo pašaukimui Dalytei Stūglienei įteiktas ligoninės vadovybės padėkos raštas.

– Nuoširdžiai dėkojame gydytojai už daugiau kaip trisdešimt metų, atiduotų Marijampolės ligoninei ir vaikams. Linkime šviesių dienų, geros sveikatos ir ramaus poilsio, – sakė Marijampolės ligoninės direktorius Mantas Čėsna.

