Išbandymas ne tik žmogui, bet ir motociklui
Birželio 7 d. Kalvarijos motokroso trasoje vyko 2025 m. Lietuvos Enduro čempionato ir taurės II etapas. Enduro – tai viena iš sudėtingiausių motociklų sporto šakų, reikalaujanti ne tik greičio, bet ir puikaus techninio pasirengimo, ištvermės, orientacijos bei gebėjimo valdyti motociklą įvairiomis sąlygomis. Varžybų metu dalyviai rungėsi įvairiose klasėse.
Enduro – tikras išbandymas ne tik žmogui, bet ir motociklui. Džiaugiamės, kad galime rengti tokio tipo varžybas Kalvarijoje – trasoje, kuri pasižymi tiek sudėtingais ruožais, tiek gražia gamta.
Šių metų antrasis etapas sutraukė ne tik gausų būrį dalyvių iš visos Lietuvos, bet ir žinomus sportininkus. Tarp jų – Nerimantas Jucius iš „Dakar Team“ ir Arūnas Gelažninkas su savo mokiniais iš „#RentwayDakarteam“. Garsių vardų pasirodymas suteikė varžyboms papildomos intrigos ir įkvėpimo jauniesiems sportininkams.
„Važiuoti su savo mokiniais ir matyti jų tobulėjimą – tai ne mažesnis džiaugsmas nei pačiam dalyvauti Dakare“, – šypsodamasis sakė A. Gelažninkas, vienas tituluočiausių Lietuvos motociklininkų.
Prie starto linijos stojo ir Kalvarijos krašto sportininkai, kurie garbingai atstovavo savo gimtajam miestui. Nors trasa buvo techniškai sudėtinga, visi įveikė ją be rimtesnių incidentų. Savo klasėse pirmąsias vietas užėmė Rimas Zavistauskas, Zigmas Ceinoris, Justas Šikarskas, trečias buvo Evaldas Gelumbauskas, ketvirtas – Lukas Ceinoris.
Varžybos praėjo sklandžiai – nei greitosios medicinos pagalbos, nei techninės gelbėjimo tarnybos neprireikė. Tai rodo puikų sportininkų pasirengimą ir profesionalią organizatorių komandą.
Nors tai buvo ne pirmas Enduro etapas Kalvarijoje, bet tikrai vienas įsimintiniausių. Tikimės, kad ši sporto šaka mūsų krašte toliau augs ir pritrauks dar daugiau jaunimo.
Jonas Kęstutis ŠIUPŠINSKAS, Sūduvos motokroso klubo vadovas
