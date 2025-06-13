Kultūros ministras Š. Birutis apie Nacionalinę koncertų salę „Tautos namai“: judame teisinga linkme siekdami aukščiausios kokybės
Kultūros ministras Šarūnas Birutis kartu su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku šiandien išsamiai susipažino su Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ projekto įgyvendinimo eiga ir progresu.
Iš pradžių ministrui buvo pristatytas pasaulinio lygio japonų kompanijos „Nagata Acoustics“ Nacionalinei koncertų salei suprojektuotas akustinis modelis. Ši iki dešimties kartų sumažinta būsimosios salės replika, pagaminta iš medžio ir specialių garsą sugeriančių medžiagų, leido praktiškai išbandyti teorinius skaičiavimus ir priimti sprendimus, užtikrinsiančius aukščiausios klasės akustiką. Tokios technologijos taikomos projektuojant garsiausias pasaulio koncertų sales.
Kultūros ministras kartu su viceministre Edita Klaunauskaite, Vilniaus miesto meru ir jų komandų nariais, taip pat Vilniaus vystymo kompanijos ir rangovo atstovais lankėsi statybvietėje ant Tauro kalno, kur jau kyla Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ pamatai.
„Matyti, kaip ant Tauro kalno pamažu kyla Nacionalinė koncertų salė „Tautos namai“, yra išties jaudinantis momentas. Šiandienos apsilankymas statybvietėje, taip pat pažintis su pasaulinio lygio specialistų baigtu testuoti akustinės salės modeliu tik patvirtina, kad judame teisinga linkme, siekdami aukščiausios kokybės, – sakė kultūros ministras Šarūnas Birutis. – Tai ne tik moderni koncertinė erdvė, bet ir šimtametės Tautos namų idėjos įgyvendinimas, todėl kartu su Vilniaus miestu ir visais partneriais esame įsipareigoję šį Lietuvai reikšmingą projektą sėkmingai užbaigti numatytu laiku.“
Vėliau Kultūros ministerijoje Vilniaus vystymo kompanijos atstovai detaliau pristatė projekto įgyvendinimo etapus ir darbus. Priminta, kad daugiafunkcis meno centras statomas pagal tarptautinį architektūros konkursą laimėjusios ispanų architektų studijos „Arquivio architects“ (projekto vadovas Antanas Dagelis, architektas Daniel Fraile, kartu su UAB „Cloud architektai“) projektą. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2028 metų pabaigos.
Nacionalinė koncertų salė „Tautos namai“ sujungs istorinę XX a. pradžioje Jono Basanavičiaus ir kitų tautos šviesuolių, tarp kurių ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, puoselėtą idėją su moderniausiais architektūriniais bei akustiniais sprendimais.
Komplekse numatyta Didžioji koncertų salė, pritaikyta klasikinės muzikos koncertams, daugiafunkcė Mažoji salė įvairiems meno žanrams, atskira erdvė repeticijoms ir dar viena erdvė, skirta edukacinei veiklai, ekspozicijoms, įvairiems renginiams.
