„Magnat Lounge“ – „Nu, Marijampolėj dar to nemačiau“
Kur, jei ne Marijampolėje, gali gimti geriausi desertai? Mieste, kuriame beveik šimtmetį skaičiuojama cukraus fabriko istorija, kuriame saldumas – ne tik skonis, bet ir kultūros dalis. Nenuostabu, kad čia yra žmonių, kurie moka iš saldumynų sukurti mažus stebuklus.
„Magnat Lounge“ – tai ne šiaip desertinė. Tai vieta, kur desertas tampa patirtimi, o kava – pretekstu pasilikti ilgiau. Tai kampelis, kuriame sustoja laikas. Kaip sakė vienas klientas: „Nu, Marijampolėj dar to nemačiau.“
Marijampolė nėra provincija
Desertinė įsikūrusi Gedimino pasaže – šalia kaljano baro „7 miglos“. Pirmiausia čia buvo atidarytas naktinis baras. Bet verslūs jauni žmonės suprato, kad ši tobula vieta prašosi ir naujų idėjų. Be to, vadovaujantis verslo logika, visada verta diversifikuoti veiklą, kad vienas verslas „susigrotų“ su kitu ar net keliais kitais. Kai atsirado laisvos patalpos, verslo partneriai – Ignas Vasiliauskas su žmona Katrina ir Monika Žemaitaitienė – svarstė: ką galime pasiūlyti miesto žmonėms daugiau? Ir kai gimė mintis apie desertinę – ilgai galvoti nebereikėjo.
„Magnat Lounge“ desertinė ir naktinis šokių klubas
Gedimino g. 30, Marijampolė
I–V: 10–20 | VI: 10–20 | VII: 11–18
Užsakymai šventėms | Vegan ir be gliuteno desertai | Aukščiausios kokybės kava
+370 632 95696
Facebook: Magnat lounge – desertai ir kokteiliai
– Šis miestas nėra provincija, kaip kai kas vis dar linkęs manyti, – sako Ignas. – Marijampoliečiai vertina kokybę, atmosferą, skonį – lygiai taip pat, kaip bet kur kitur – Kaune, Vilniuje ar Paryžiuje. Jie nusipelno desertų, kurie sukurti su meile.
Kuo „Magnat Lounge“ kitoks?
Pirmiausia – kava. Ne visur Marijampolėje gali išgerti tikrai geros kavos. O čia – gali. Ir tai tik pradžia.
Desertai – švieži, originalūs, skirti tiems, kurie nori ne tik pasisaldinti dieną, bet ir patirti naują skonio istoriją. Nuo klasikos iki šiuolaikinių tendencijų – viskas gaminama su subtiliu pajautimu. Mėgstami pasauliniai desertų hitai „Magnate“ įgauna savitą vietinį charakterį. Marijampolėje ypač mėgstami pistacijos, citrinos, avietės skoniai – ir būtent šiems skoniams čia skiriamas ypatingas dėmesys.
Ką rasite meniu?
Prancūziški pyragaičiai, eklerai su netikėtais įdarais, švelniai traški „Pavlova“, klasikinis ir karamelinis „Napoleonas“, kanelės formos pyragaičiai, spalvingi makaronsai. Taip pat – sveikuoliški desertai su čija, varške, avižomis. Meniu pasirūpinta ir veganais, ir gliuteno netoleruojančiais.
O jei planuojate šventę – „Magnat Lounge“ pasirūpins viskuo: nuo tortų iki teminių desertų, priderintų prie šventės nuotaikos.
Daugiau nei desertinė
„Magnat Lounge“ – tai ne tik vieta, kur ateinama pasimėgauti desertais. Tai vieta, kur kuriamos tradicijos. Kaip būtų žavu, svarsto savininkai, jei, pavyzdžiui, sekmadienis taptų „Magnato diena“, kai su šeima ar draugais užsuki pasimėgauti ypatingu desertu (beje, sekmadieniais taikomos nuolaidos!).
Čia įrengta VIP salė šventėms ir jaukiems susitikimams, o savaitgaliais galima pratęsti vakarą greta veikiančiame naktiniame šokių bare, į kurį įėjimas – nemokamas. Vienas iš unikalių sprendimų – uždarius pertvarą dienos metu veikiančios desertinės patalpos transformuojamos į naktinį barą.
– Norime, kad žmonės čia ne tik ragautų desertus, bet ir gerai jaustųsi. Kad laikas, praleistas naktiniame šokių bare, skambant gerai muzikai, būtų malonus, – sako įkūrėjai.
Verslas su širdimi
„Magnat Lounge“ komanda – tai žmonės, kurie supranta ne tik skonį, bet ir vienas kitą.
– Darbuotojus renkamės ne tik pagal patirtį, bet ir širdimi, – pasakoja savininkai.
Jie tiki, kad ir kiekvienas klientas čia jausis bendruomenės dalimi. Tai vizija, bet visai reali.
Tad jei dar nebuvai – ateik.
Jei jau buvai – sugrįžk.
Nes „Magnat Lounge“ – tai daugiau nei desertinė. Tai – ritualas. Tai vieta Marijampolėje, kur laikas, skonis, pokalbiai ir muzika susilieja į vieną.
