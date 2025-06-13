www.suvalkietis.lt
„Mantinga Group“ pajamos pernai augo 8,6 proc. iki 187,3 mln. eurų

"Suvalkiečio" inf.

Viena didžiausių Baltijos šalyse duonos, užkandžių ir šaldytos produkcijos gamintoja „Mantinga Group“, konsoliduotais audituotais duomenimis, pernai gavo 187,3 mln. eurų pajamų – 8,6 proc. daugiau nei 2023 metais (172,5 mln. eurų). 

Konsoliduotas įmonių grupės grynasis pelnas siekė 12,7 mln. eurų ir buvo 14,6 proc. didesnis nei prieš metus (11,1 mln. eurų).

„Praėjusiais metais išlaikėme nuosaikų augimą. Nors iki priešpandeminio pelno maržos lygio nesugrįžome, nuosekliai ir kryptingai dirbame siekdami ilgalaikio konkurencingumo, ypač tarptautinėse rinkose. (…) Rezultatams reikšmingos įtakos turėjo ir dideliu iššūkiu pernai išlikęs ženklus žaliavų kainų augimas. Siekdami amortizuoti kaštų augimą ir kuo mažiau jį perkelti klientams, koncentravomės į veiklos efektyvumą ir procesų optimizavimą“, – pranešime cituojamas „Mantinga Group“ valdybos narys ir finansų direktorius Martynas Mykolaitis.

Tuo metu  įmonių grupės investicijos pernai siekė 16,8 mln. eurų. Bendrovė investavo į gamybos našumo didinimą, procesų optimizavimą, energetinio efektyvumo ir kitus veiklos gerinimo sprendimus. 

Šiuo metu Marijampolėje veikia trys gamyklos, dar viena – Latvijoje. 

„Mantinga“ įmonių grupę sudaro: UAB „Mantinga Group“, UAB „Mantinga Production“, UAB „Mantinga Bakery & Food solutions“, UAB „Mantinga Logistics“, UAB „Mantinga Services“, SIA „Mantinga Latvia“, SIA „Fresh Food production“, „Mantinga Eesti“ OU, TOV „Mantinga Ukraina“ ir naujasis filialas Lenkijoje – Mantinga Sp. z o.o. 

ELTA

