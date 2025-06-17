www.suvalkietis.lt
Faktai, skaičiai

Loreta Tumelienė

Per penkis šių metų mėnesius Marijampolėje įvyko 63 eismo įvykiai. Penkiolika iš jų – įskaitiniai. Sužeista penkiolika žmonių, žuvusiųjų nėra. Trys avarijos įvyko dėl neblaivių eismo dalyvių kaltės.

Marijampolės savivaldybės kaimiškoje teritorijoje įregistruota aštuoniolika eismo įvykių. Iš jų aštuoni – įskaitiniai. Sužeista 11 žmonių, žuvo vienas.

Kalvarijos savivaldybėje įregistruoti aštuoni eismo įvykiai. Trys iš jų – įskaitiniai. Sužeisti keturi žmonės. Žuvusių nebuvo.

Kazlų Rūdos savivaldybėje įvyko penkiolika eismo nelaimių, dvi iš jų – įskaitinės. Nežuvo nė vienas žmogus, sužeisti du.

Vilkaviškio r. savivaldybėje įregistruoti 39 eismo įvykiai, 13 iš jų – įskaitiniai, sužeista trylika gyventojų, žuvusiųjų neįregistruota.

Šakių r. savivaldybėje įvyko 19 avarijų, septynios iš jų – įskaitinės, sužeisti penki eismo dalyviai, du žuvę.

