Faktai, skaičiai
Per penkis šių metų mėnesius Marijampolėje įvyko 63 eismo įvykiai. Penkiolika iš jų – įskaitiniai. Sužeista penkiolika žmonių, žuvusiųjų nėra. Trys avarijos įvyko dėl neblaivių eismo dalyvių kaltės.
Marijampolės savivaldybės kaimiškoje teritorijoje įregistruota aštuoniolika eismo įvykių. Iš jų aštuoni – įskaitiniai. Sužeista 11 žmonių, žuvo vienas.
Kalvarijos savivaldybėje įregistruoti aštuoni eismo įvykiai. Trys iš jų – įskaitiniai. Sužeisti keturi žmonės. Žuvusių nebuvo.
Kazlų Rūdos savivaldybėje įvyko penkiolika eismo nelaimių, dvi iš jų – įskaitinės. Nežuvo nė vienas žmogus, sužeisti du.
Vilkaviškio r. savivaldybėje įregistruoti 39 eismo įvykiai, 13 iš jų – įskaitiniai, sužeista trylika gyventojų, žuvusiųjų neįregistruota.
Šakių r. savivaldybėje įvyko 19 avarijų, septynios iš jų – įskaitinės, sužeisti penki eismo dalyviai, du žuvę.
