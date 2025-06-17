www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Iš gyventojų sąskaitų iškeliavo pinigai

"Suvalkiečio" inf.

Savaitgalį du gyventojai kreipėsi į Marijampolės apskrities VPK dėl iš banko sąskaitos dingusių pinigų.
42 metų marijampolietė penktadienį pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos į nepažįstamo asmens sąskaitą pervesta 800 eurų, tačiau moteris pati niekam pinigų nepervedė. Pasak nukentėjusios, ji tik bandė prisijungti prie internetinės svetainės „elektrum.lt“, kad apmokėtų sąskaitą.

Asociatyvi nuotrauka

Gali būti, kad moteris jungėsi prie sukčių sukurtos svetainės, kurie, sužinoję marijampolietės elektroninės bankininkystės duomenis, jais pasinaudojo pervesdami pinigus į savo sąskaitą.

Šeštadienį 69 metų Kazlų Rūdos gyventojas policijai pranešė, kad iš jo sąskaitos į nežinomo asmens pervesta 4800 eurų.

Nukentėjęs vyras teigia, kad neatidarė jokių nuorodų, niekur neprisijungė, neatskleidė savo bankininkystės duomenų. Visos aplinkybės paaiškės atliekant tyrimą.

Bankai prašo gyventojų išlikti budriais, stebimas sukčių suaktyvėjimas.

Šiuo metu ypač dažni sukčiavimai, kai nusikaltėliai sukuria netikras patikimų ir jums gerai žinomų institucijų svetaines, apsimeta banko, policijos ar telekomunikacijų bendrovių darbuotojais, ragina investuoti ir žada greitą pelną.

Sukčiai kuria netikras e. paslaugų (pavyzdžiui, VMI, „Sodra“, Registrų centras, E. sveikata) svetaines. Prisijungiant per jas, gyventojai patvirtina finansines operacijas, kurias inicijuoja sukčiai. Visada naudokite tik oficia­lias nuorodas – nepasikliaukite „Google“ paieškos rezultatais ir tikrinkite svetainių adresus.

Nesidalinkite savo banko duomenimis ir niekam neatiduokite banko kortelės.  Skambinkite į banką patys – naudodami oficialų numerį, kurį rasite kitoje banko kortelės pusėje arba oficialioje banko interneto svetainėje. Kilus įtarimui, kad susiduriate su sukčiais – nedelsiant skambinkite į banką.

