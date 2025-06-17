KVIETIMAS Į RENGINĮ
2025 metais Lietuvos nacionalinis muziejus mini 170-ąjį gimtadienį. Šia proga visuose muziejaus padaliniuose pristatomi vieną eksponatą išskiriantys parodų akcentai – daiktai, kurie geriausiai atskleidžia konkretaus muziejaus savitumą. Jono Basanavičiaus gimtinėje, Ožkabaliuose, šis eksponatas – XIX a. pabaigos fonografas, kuriuo Jonas Basanavičius 1909–1912 m. įrašė 40 lietuvių liaudies dainų.
Šis garsą fiksuojantis aparatas – ne tik technikos istorijos liudytojas. Tai simbolinis ryšys tarp vaikystėje patirtos gyvos tradicijos – pirmųjų dainų, išgirstų iš motinos lūpų – ir sąmoningo brandžios asmenybės sprendimo saugoti tautos atmintį ateities kartoms. Paroda pristatoma bendradarbiaujant su Signatarų namais ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. Lankytojai ne tik iš arti išvys originalų fonografą, bet ir išgirs du autentiškus Basanavičiaus įrašytų dainų fragmentus.
Šią istorinę progą lydės renginys EINA GARSAS, kviečiantis kalbėtis apie lietuvių liaudies dainų gyvavimą šiandien. Kas išlieka aktualu iš senojo dainavimo paveldo? Kaip liaudies dainos virsta įkvėpimu šiuolaikinei kūrybai? Kodėl Basanavičiui jos atrodė tokios svarbios, ir ką jos reiškia mums šiandien?
Pokalbyje dalyvaus:
– šiuolaikiniai atlikėjai, kurie savo kūryboje jungia liaudies dainas ir šiuolaikinius muzikos stilius – Šventinis bankuchenas, Modestyno;
– autentišką folklorą atliekantis Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“;
– etninės kultūros tyrėja, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė.
Diskusiją moderuos etnomuzikologė Loreta Sungailienė. Renginys baigsis diskusijoje dalyvavusių atlikėjų koncertu.
Renginys yra Lietuvių liaudies dainų metams skirtos iniciatyvos dalis, primenanti, kad tautosakos paveldas gyvas tol, kol su juo bendraujame, jį girdime, permąstome ir išreiškiame savo balsu.
Birželio 20 d. 18 val. Jono Basanavičiaus gimtinėje (Gimtinės g. 17, Ožkabalių I k., Vilkaviškio r.).
