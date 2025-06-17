Pagaliau! Informaciniame kelio ženkle – ir Marijampolės kryptis
Baigus magistralės „Via Baltica“ rekonstrukcijos darbus Marijampolės savivaldybės teritorijoje, gyventojai buvo nepatenkinti, kad važiuojant magistrale pro Marijampolę, ties viaduku, vedančiu link Vilkaviškio ir link Marijampolės, informaciniame kelio ženkle nebuvo nurodyta Marijampolės krypties. Ne vienas vairuotojas pasukdavo Vilkaviškio kryptimi ir supratęs, kad ne ten nuvažiavo, ieškodavo, kur galima apsisukti ir grįžti atgal.
Dėl to gyventojai kreipėsi į „Suvalkiečio“ redakciją, ne vienas vairuotojas prašė ženkle įrengti lentelę su Marijampolės pavadinimu, kad būtų aiškiau, ypač ne vietiniams, kad ties šia vieta galima patekti į Marijampolę, sulaukė ir Seimo narys Karolis Podolskis.
Seimo narys kreipėsi į Susisiekimo ministeriją ir valstybės kelių bendrovę „Via Lietuva“ dėl šio ženklo įrengimo.
Problema buvo greitai išspręsta. Informaciniame ženkle su kryptimis atsirado lentelė ir su Marijampolės kryptimi.
K. Podolskis dėkojo susisiekimo viceministrui Roderikui Žiobakui ir „Via Lietuva“ laikinajam vadovui Martynui Gedaminskui už greitą reakciją ir papildomos lentelės įrengimą.
Kartu buvo prisiminti ir seni laikai, kai nutiesus pirmąją magistralės juostą, nebuvo Sasnavos miestelio pavadinimo. Ne vietiniai pasiekdavo Marijampolę, taip ir neradę Sasnavos. Prireikė kelių metų ir daugybės prašymų, kol informaciniame ženkle atsirado ir Sasnavos kryptis.
Komentarai nepriimami.