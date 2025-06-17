Šeimų futbolo šventė Kazlų Rūdoje: pergalės, emocijos ir bendrystė
Birželio 11-osios vakarą Kazlų Rūdos futbolo stadione tvyrojo ne tik sportinis azartas, bet ir šiluma, kurią skleidė šeimos – čia vyko šeimų futbolo turnyras, kurį organizavo Sveikatingumo studija „Vikmeka“ ir Kazlų Rūdos sporto centras.
Į šį jaukų, kupiną emocijų turnyrą, susibūrė net 11 komandų, kuriose žaidė iki penkių šeimos ar giminystės ryšiais susijusių narių. Kovos aikštelėje buvo ne mažiau įtemptos nei profesionaliame futbole – ne vienose rungtynėse prireikė pratęsimų ar net baudinių serijų, kad paaiškėtų nugalėtojai.
Po atkaklių kovų į finalinį ketvertą prasibrovė Poderių, Žūkų, Svirupskių ir Blaškevičių šeimos. Finalas nepaliko abejingų – po įnirtingos kovos ir pratęsimo nugalėtojais tapo Blaškevičių šeima, antrąją vietą iškovojo Svirupskiai, o bronza atiteko Poderiams.
Turnyro nugalėtojai, prizininkai ir individualiai pasižymėję žaidėjai apdovanoti specialiais organizatorių prizais.
Giedrius GORIANIOVAS
Komentarai nepriimami.