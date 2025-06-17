www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Šeimų futbolo šventė Kazlų Rūdoje: pergalės, emocijos ir bendrystė

"Suvalkiečio" inf.

Birželio 11-osios vakarą Kazlų Rūdos futbolo stadione tvyrojo ne tik sportinis azartas, bet ir šiluma, kurią skleidė šeimos – čia vyko šeimų futbolo turnyras, kurį organizavo Sveikatingumo studija „Vik­meka“ ir Kazlų Rūdos sporto centras.

Turnyro nugalėtojai – Blaškevičių šeima
Turnyro nugalėtojai – Blaškevičių šeima. / Autoriaus nuotraukos

Į šį jaukų, kupiną emocijų turnyrą, susibūrė net 11 komandų, kuriose žaidė iki penkių šeimos ar giminystės ryšiais susijusių narių. Kovos aikštelėje buvo ne mažiau įtemptos nei profesionaliame futbole – ne vienose rungtynėse prireikė pratęsimų ar net baudinių serijų, kad paaiškėtų nugalėtojai.

Po atkaklių kovų į finalinį ketvertą prasibrovė Poderių, Žūkų, Svirupskių ir Blaškevičių šeimos. Finalas nepaliko abejingų – po įnirtingos kovos ir pratęsimo nugalėtojais tapo Blaškevičių šeima, antrąją vietą iškovojo Svirupskiai, o bronza atiteko Poderiams.

Nugalėtojai: Svirupskių, Poderių ir Blaškevičių šeimų komandos.
Nugalėtojai: Svirupskių, Poderių ir Blaškevičių šeimų komandos.

Turnyro nugalėtojai, prizininkai ir individualiai pasižymėję žaidėjai apdovanoti specialiais organizatorių prizais.

Giedrius GORIANIOVAS

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Artėjant šventėms, kūrėme jaukumo šviesą
Sandra ir Viktoras | 01.22 Marijampolė 
Kviečiame teikti kandidatus Sūduvos krašto etninės kultūros puoselėtojams pagerbti
O kur biblioteka?

Įvykiai

Prieš visuomenininko kelionę į Ukrainą –  nemalonumai Marijampolėje
Gyventojai aptikti be gyvybės ženklų
Policijos ir prokuratūros smūgis „balionų“ kontrabandos organizatoriams
Aptiktas vogtų automobilių detalių sandėlis

Verslas

Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus
Medelių įvairovė kalėdinei nuotaikai kurti – didelė
Planuota gamyklos statyba įšaldyta

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos