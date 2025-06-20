Kultūros ministerija skyrė beveik 300 tūkst. eurų M. K. Čiurlionio 150-mečio projektams
Minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines, Kultūros ministerija skyrė reikšmingą finansavimą projektams, kurie leis plačiau ir įvairiapusiškiau pažinti šio iškilaus menininko kūrybą bei asmenybę. Kultūros ministro įsakymu 20-čiai projektų, skirtų M. K. Čiurlionio jubiliejui paminėti, paskirstyta 278,4 tūkst. eurų. Šis finansavimas yra dalis Vyriausybės patvirtinto plataus M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu 2024–2026 metais veiklos plano.
„Mikalojus Konstantinas Čiurlionis yra viena ryškiausių ir įvairiapusiškiausių asmenybių ne tik Lietuvos, bet ir Europos meno istorijoje, todėl jo 150-osioms gimimo metinėms skiriame ypatingą dėmesį. Šie projektai – nuo solidžių leidinių ir tyrimų iki inovatyvių parodų, spektaklių ir edukacinių veiklų visoje Lietuvoje ir už jos ribų – leis mums visiems ne tik dar kartą prisiliesti prie genialaus kūrėjo palikimo, bet ir naujai jį atrasti bei įprasminti šiandienos kontekstuose. Labai svarbu, kad Čiurlionio kūrybos šviesa pasiektų ne tik sostinę, bet ir regionus“, – sako kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Valstybei reikšmingų minėjimų ekspertų komisijos rekomendacijų pagrindu atrinkti projektai įvairiomis meninėmis ir edukacinėmis formomis aktualizuos M. K. Čiurlionio metų reikšmę skirtingose Lietuvos vietovėse ir užsienyje. Siekiama, kad minėjimo renginiai ne tik primintų apie menininko indėlį į Lietuvos ir pasaulio kultūrą, bet ir skatintų visuomenę, ypač jaunąją kartą, giliau domėtis jo unikaliu palikimu.
Tarp finansuojamų iniciatyvų – Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus projektas „Paroda „Čiurlionis Vilniuje“: virtualios ir interaktyvios pažinimo aplinkos sukūrimas“, Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklis „Čiurlionio svajos“, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos leidybiniai ir tyrimų projektai, susiję su M. K. Čiurlionio kūriniais, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus veiklos, Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Papildyta realybė „Karalių pasaka“, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro projektas „HOMMAGE À ČIURLIONIS“. Taip pat finansuojami projektai, skirti Čiurlionio kūrybos sklaidai Sakartvele ir JAV, leidinys lengvai suprantama kalba, edukaciniai ciklai jaunimui ir daugelis kitų iniciatyvų Vilniuje, Kaune, Ukmergėje bei kituose miestuose.
Didžioji dalis šių projektų yra įtraukti į Vyriausybės patvirtintą M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo programą, kurioje numatyta apie pusantro šimto įvairių veiklų, skirtų visapusiškai pristatyti menininko asmenybę, kūrybą ir jo gyvenimo istorinį laikmetį.
Daugiau informacijos apie M. K. Čiurlionio metų minėjimui skirtas iniciatyvas galima rasti oficialioje svetainėje https://ciurlioniui150.lt/.
