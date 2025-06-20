Medžiai virto ant automobilių, elektros laidų
Vėjuotas ketvirtadienis ir penktadienis pridarė bėdų gyventojams, ugniagesiai gelbėtojai vieną po kito registravo pranešimus apie ant kelių, automobilių, pastatų užvirtusius medžius ir vyko į pagalbą. Per praėjusią parą priešgaisrinės apsaugos pareigūnai 51 kartą vyko šalinti ant kelių nuvirtusių medžių.
Ketvirtadienį po pietų Kazlų Rūdoje, Vytauto gatvėje, vėtros išverstas medis griuvo ant automobilių. Apie įvykį Bendruoju pagalbos telefonu pranešęs vyras teigė, kad negali išlipti iš mašinos.
Ant automobilių užgriuvusį medį pašalino kelininkai, taip išlaisvindami ir automobilio vairuotoją.
Po keturioliktos valandos ugniagesių gelbėtojų pagalbos prireikė Kazlų Rūdos Guobų kaime. Ugniagesiai supjaustė ir pašalino nuo kelio vėtros išverstą medį. Toks atvejis buvo ir Višakio Rūdos apylinkėse.
Po septynioliktos valandos Kazlų Rūdos seniūnijos Kazliškių kaimo miške kilo gaisras. Jį sukėlė ant elektros laidų užvirtęs ir juos nutraukęs medis.
Gaisrininkai užgesino 0,6 ha degusio miško, nuo elektros laidų pašalino vėtros išverstą medį.
