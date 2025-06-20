Per Joninių šventes policija stiprina patruliavimą
Policijos departamentas pranešė, kad Lietuvos kelių policijos pareigūnai prieš Rasų ir Joninių šventes stiprina patruliavimą šalies keliuose.
Nuo pirmadienio, birželio 16 dienos, Lietuvos policija visoje šalyje jau pradėjo vykdyti sustiprintą vairuotojų kontrolę. Prevencinių priemonių tikslas – užtikrinti, kad eisme nedalyvautų nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų apsvaigę asmenys, užkardyti pavojingą ir chuliganišką vairavimą per ilgąjį savaitgalį, sutramdyti nedrausmingus vairuotojus.
Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) iniciatyva transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolei skirta priemonė birželio 16–22 d. organizuojama daugelyje Europos šalių, o šiandien – specialioji 24 valandų priemonė – maratonas.
Lietuvos policija pagal Generalinio komisaro patvirtintą planą birželio 23–25 d. tęs reidus, skirtus vairuotojų blaivumui tikrinti.
Birželio 26–28 d. – pavojingo ir chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti, važiavimo per sankryžas, geležinkelio pervažas, šviesoforo signalų paisymo kontrolė.
Apskričių vyriausieji policijos komisariatai savo prižiūrimose teritorijose organizuos ir papildomas prevencines priemones.
Komentarai nepriimami.