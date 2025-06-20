Prie pavojingiausių geležinkelio pervažų budės pareigūnai: primins, kaip saugiai kirsti bėgius
Birželio 10 d. pavojingiausiose šalies geležinkelio pervažose ir perėjose vyko prevencinė saugaus eismo akcija, kurią kasmet organizuoja LTG grupė kartu su Lietuvos policija. Jos metu policijos pareigūnai skatino vairuotojus ir pėsčiuosius laikytis Kelių eismo taisyklių, saugiai kirsti bėgius ir priminė apie to svarbą visų eismo dalyvių saugumui.
Socialinė-edukacinė saugaus elgesio programa „Saugūs bėgiai“ vykdoma nuo 2021 m., ji skirta didinti visuomenės sąmoningumą ir mažinti nelaimingų atsitikimų riziką geležinkelio teritorijose.
Ne bausti, o priminti
LTG grupės Saugos vadovo Martyno Čekanausko teigimu, šių metų programoje suplanuotos 4 prevencinės saugaus eismo akcijos pavojingiausiose pervažose – tose, kuriose fiksuojami didžiausi eismo srautai.
Birželį įvyks pirmoji prevencijos kampanija, jos metu ketinama aplankyti 23 geležinkelio pervažas bei perėjas visoje Lietuvoje.
„Dažniausiai fiksuojami pažeidimai pervažose – pavojingas kelio ženklų ar šviesoforo signalų nepaisymas arba mėginimas kirsti bėgius neleistinose vietose. Infrastruktūros sauga yra vienas svarbiausių LTG grupės prioritetų. Šių prevencinių veiksmų esmė – ne bausti, o draugiškai priminti apie atsakingo elgesio svarbą geležinkelyje ir auginti visuomenės savimonę, – kad ir kaip skubėtume kirsti pervažą, traukinys – visuomet greitesnis“, – sako M. Čekanauskas.
Geresniam matomumui perdažys pabėgius
Be tradicinių prevencinių saugaus eismo akcijų, šių metų LTG grupės veiklos plane taip pat numatytos visuomenės informavimo bei edukacinės veiklos.
LTG taip pat kasmet investuoja į techninės saugos priemones, didinančias infrastruktūros saugumą: pervažose diegiamos automatinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemos, žymimos pavojingos zonos, statomi dviejų lygių susikirtimai – tiltai ir viadukai.
Papildomai planuojama 24 rizikingiausias pervažas ir perėjas paženklinti informaciniais ženklais bei vykdyti pabėgių dažymo darbus – tai gerins matomumą ir padės atkreipti dėmesį į pavojingas vietas.
Be to, rengiama speciali techninių sprendimų programa, kuria siekiama įdiegti priemones, užkardančias neteisėtą geležinkelio kirtimą. Pirmenybė bus teikiama 5 rizikingiausioms stotims, kur planuojamos papildomos saugos priemonės.
„Esame dėkingi mūsų partneriams, kurie prisideda prie „Saugių bėgių“ iniciatyvos įgyvendinimo: Lietuvos policijai, Susisiekimo ministerijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei Lietuvos transporto saugos administracija, – sako M. Čekanauskas. – Nors numatytas informavimo, prevencijos ir švietimo veiklas vykdome nuolat, prioritetas teikiamas geležinkelių kaimynystėje gyvenančioms bendruomenėms.“
Daugiau informacijos apie saugą geležinkelyje: http://www.saugusbegiai.lt
