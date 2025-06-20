Saremos ir Ruhnu salos atliks lemiamą vaidmenį Baltijos energijos centro iniciatyvoje
Saremos ir Ruhnu salos ketina tapti neatsiejamomis transformuojančio energijos centro dalimis, pirmaujančiomis regiono perėjime prie atsinaujinančios energijos. Iniciatyva, siekianti sukurti salą, orientuotą į atsinaujinančią energiją, tikisi sujungti elektros tinklus, apimančius Švediją, Latviją, Suomiją ir Estiją, atkartojant modelį, matomą Bornholmo saloje pietinėje Baltijos jūros dalyje.
Šio ambicingo projekto širdyje yra įsipareigojimas jūrinio vėjo energijai, kuri įsivaizduojama kaip postūmis pastoviam žalios elektros gamybos vystymuisi. Pasitelkus jūrinio vėjo galimybes, regionas siekia pritraukti daug energijos reikalaujančias investicijas ir greitai virsti technologijų demonstravimo vieta. Pastebėtina, kad tikimasi, jog atsinaujinančios energijos gamyba viršys vietinį suvartojimą, pabrėžiant regiono potencialą tapti švarios energijos eksportuotoju.
Saremos ir Ruhnu salų strateginis derinimasis su iniciatyvos „30 iki 2030“ (Clean energy for EU islands secretariat) tikslais dar labiau pabrėžia jų esminį vaidmenį plėtojant atsinaujinančios energijos darbotvarkę. Ši iniciatyva, vadovaujama ES salų sekretoriato, siekia įgalinti 30 salų ir salynų visoje Europoje ir iki 2030 m. pasiekti visišką energetinę nepriklausomybę naudojant 100 proc. atsinaujinančius energijos šaltinius.
Turėdamos ES salų sekretoriato paramą, Saremos ir Ruhnu salos leidžiasi į transformuojančią kelionę link energetinės nepriklausomybės. Sekretoriatas yra pasirengęs suteikti techninę ir organizacinę pagalbą, padėdamas šioms saloms rengti ir įgyvendinti tvirtus dekarbonizacijos planus, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai. Būdamos atsinaujinančios energijos kraštovaizdžio pradininkės, Saremos ir Ruhnu salos yra pasirengusios įkvėpti ir paskatinti panašias iniciatyvas visoje Europoje.
Daugiau informacijos: https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/news/saaremaa-and-ruhnu-islands-play-pivotal-role-baltic-energy-hub-initiative
Komentarai nepriimami.