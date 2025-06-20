„Šešupėlės“ sportininkai Lietuvos čempionate
Lietuvos neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionate – 8 taurės ir 18 medalių. Tiek apdovanojimų Birštone vykusiose varžybose iškovojo Marijampolės regiono neįgaliųjų sporto ir sveikatingumo klubo „Šešupėlė“ sportininkai, vadovaujami Juozo Abramavičiaus.
Sportininkai varžėsi trumpų nuotolių bėgimo distancijose, rutulio stūmimo, disko, ieties metimo, šuolio į tolį rungtyse. Moterų grupėje geriausiai sekėsi prizines vietas iškovojusioms Jurgitai Šiupieniūtei, Sandrai Kvedaravičiūtei, Rugilei Abraitytei, Austėjai Jurgelevičiūtei. Tarp vyrų bėgime geriausiai pasirodė prizininkais tapę Mantas Kižys ir Deivydas Mačiulis.
