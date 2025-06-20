www.suvalkietis.lt
„Šešupėlės“ sportininkai Lietuvos čempionate

Lietuvos neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionate – 8 taurės ir 18 medalių. Tiek apdovanojimų Birštone vykusiose varžybose iškovojo Marijampolės regiono neįgaliųjų sporto ir sveikatingumo klubo „Šešupėlė“ sportininkai, vadovaujami Juozo Abramavičiaus.

„Šešupėlės“ komanda Birštone: J. Abramavičius, A. Jurgelevičiūtė, L. Vasiliauskienė, M. Kižys, J. Šiupieniūtė, S. Kvedaravičiūtė, R. Abraitytė, D. Mačiulis.
Sportininkai varžėsi trumpų nuotolių bėgimo distancijose, rutulio stūmimo, disko, ieties metimo, šuolio į tolį rungtyse. Moterų grupėje geriausiai sekėsi prizines vietas iškovojusioms Jurgitai Šiupieniūtei, Sandrai Kvedaravičiūtei, Rugilei Abraitytei, Austėjai Jurgelevičiūtei. Tarp vyrų bėgime geriausiai pasirodė prizininkais tapę Mantas Kižys ir Deivydas Mačiulis.

