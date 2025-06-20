www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Šlapiame kelyje nesuvaldė automobilio

"Suvalkiečio" inf.

Ketvirtadienį, apie 19 val., Kalvarijos savivaldybės Raudenio kaime įvyko avarija.

Asociatyvi nuotrauka

Pirminiais duomenimis, 46 metų vyras, vairuodamas automobilį „Toyota Corolla“, dėl šlapios kelio dangos jo nesuvaldė ir nuvažiavo nuo kelio bei apvirto.

Eismo įvykio metu apgadinta transporto priemonė. Vairuotojas buvo blaivus. Medikai, apžiūrėję vyrą, sužalojimų nenustatė.

Vairuotojas užsipildė eismo įvykio deklaraciją.

Ugniagesiai automobilį atvertė, ištraukė iš griovio ir atjungė akumuliatorių.

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Artėjant šventėms, kūrėme jaukumo šviesą
Sandra ir Viktoras | 01.22 Marijampolė 
Kviečiame teikti kandidatus Sūduvos krašto etninės kultūros puoselėtojams pagerbti
O kur biblioteka?

Įvykiai

Bus teisiamas kūdikį nešęs ir jo galvą į durų varčią kliudęs tėvas
Prieš visuomenininko kelionę į Ukrainą –  nemalonumai Marijampolėje
Gyventojai aptikti be gyvybės ženklų
Policijos ir prokuratūros smūgis „balionų“ kontrabandos organizatoriams

Verslas

Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus
Medelių įvairovė kalėdinei nuotaikai kurti – didelė
Planuota gamyklos statyba įšaldyta

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos