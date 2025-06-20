Šlapiame kelyje nesuvaldė automobilio
Ketvirtadienį, apie 19 val., Kalvarijos savivaldybės Raudenio kaime įvyko avarija.
Pirminiais duomenimis, 46 metų vyras, vairuodamas automobilį „Toyota Corolla“, dėl šlapios kelio dangos jo nesuvaldė ir nuvažiavo nuo kelio bei apvirto.
Eismo įvykio metu apgadinta transporto priemonė. Vairuotojas buvo blaivus. Medikai, apžiūrėję vyrą, sužalojimų nenustatė.
Vairuotojas užsipildė eismo įvykio deklaraciją.
Ugniagesiai automobilį atvertė, ištraukė iš griovio ir atjungė akumuliatorių.
Komentarai nepriimami.