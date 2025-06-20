Socialinių būstų name kilus gaisrui smarkiai apdegė vyras, nuniokotos patalpos
Vėlų ketvirtadienio vakarą, 22.39 val., ugniagesiai gavo pranešimą, kad Marijampolėje, Vytauto gatvės 49-ajame name, dega butas.
Namas priklauso Marijampolės savivaldybės administracijai, čia įkurti socialiniai būstai. Naujai renovuotame, moderniame name žmonės apsigyveno prieš penkerius metus. Gyventojų teigimu, per tą laiką kilo ne mažiau aštuoni gaisrai. Dažniausios jų priežastys – neatsargus elgesys, tyčinė veikla. Gavę už dyką tokį gražų būstą vos ne miesto centre ne visi gyventojai sugeba tai vertinti ir saugoti.
Ketvirtadienio vakarą, prieš 23 valandą, name kilęs gaisras – pats didžiausias, jo padaryti nuostoliai – dideli.
Apie gaisrą Bendruoju pagalbos telefonu pranešė patys namo gyventojai. Sakė išgirdę kaukiančią priešgaisrinę signalizaciją. Išėję į koridorių pamatė, kad visur pilna dūmų, jie sklido iš antrojo aukšto. Name tvyrojo degėsių tvaikas.
Atvykus ugniagesiams antrame aukšte esantis butas degė atvira liepsna. Koridorius buvo pilnas dūmų.
Gaisrininkams iš degusio buto pavyko išnešti jo šeimininką. Jis buvo stipriai apdegęs. Nelaimėlis perduotas medikams, kurie vyrą nugabeno į Marijampolės ligoninę. Dėl sunkių nudegimų 58 metų pacientas gydomas Intensyvios terapijos skyriuje.
Gesinant gaisrą ugniagesiai evakavo penkiasdešimt namo gyventojų. Dešimt iš jų – vaikai. Vieni buvo iškelti per langus gaisrinėmis kopėčiomis, kiti išvesti koridoriumi.
Butas, kuriame kilo gaisras, visas išdegęs. Ypač kambarys, kuriame buvo gaisro židinys. Sudegė baldai, namų apyvokos daiktai, išliko tik lovos metalinis karkasas.
Sulietas butas pirmame aukšte, esantis po degusiu butu. Jame gyvena žmogus su negalia. Jo bute dar ir šiandien telkšo vanduo, varva nuo lubų ir sienų. Kilimai, takai šlapi, visur tvyro degėsių tvaikas. Žmogus sakė nežinantis, kaip jam reikės susitvarkyti namus. Kiek turėjo skudurų, takų, tiek tiesė ant žemės, kad sugertų vandenį.
Koridoriaus sienos, lubos juodos, išsilydę šviestuvai. Nuo karščio apgadintos gretimai esančių butų durys, trečiame aukšte susproginėję langų stiklai. Pastatas apjuodęs net iš išorės.
Pasak ugniagesių, greičiausiai gaisras kilo dėl neatsargaus šeimininko elgesio. Neatmetama tikimybė, kad buto šeimininkas galėjo užmigti lovoje rūkydamas, nes vieta, kur stovėjo lova, labiausiai išdegusi.
Namo gyventojai pasakoja, kad vyras visą savaitę šventė gimtadienį. Virtuvėje lėkštėse likę maisto, matosi tuščias šampano butelis, neišgertas alus.
Komentarai nepriimami.