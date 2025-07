Vyriausybė suteikė septynis nacionalinio mecenato vardus

Vyriausybė nutarė suteikti nacionalinio mecenato vardus septyniems asmenims ar įmonėms, o kultūros ministro sudaryta Mecenavimo taryba taip pat pateikė siūlymus dėl naujų savivaldybių bei bendruomenių mecenatų vardų suteikimo.

Vyriausybės sprendimu nacionalinio mecenato vardai suteikti Angelei ir Sigitui Kazlauskams (po mirties) už daugiau nei 3,1 mln. eurų paramą Vilniaus universiteto fondui, Rolandui Valiūnui už per 1,4 mln. eurų paramą viešajai įstaigai „Lietuvos meno pažinimo centras TARTLE“, Mantvydui Juozapavičiui (po mirties) už 1,3 mln. eurų paramą Vilniaus universiteto fondui. Nacionaliniais mecenatais taip pat tapo UAB „Agrokoncernas“, skyrusi daugiau nei 1,1 mln. eurų labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus“, UAB „Agrokoncerno grūdai“, parėmusi VšĮ „Naisių vasaros teatras“ per 1,1 mln. eurų suma, prof. Eugenijus Arvydas Janulaitis (UAB „J investicijos“), skyręs beveik 1,1 mln. eurų paramą Ateities biomedicinos fondui, ir Vaidas Barakauskas (UAB „Ilzenbergo dvaras“ bei UAB „Indeco: Investment and Development“), parėmęs Onuškio šv. Mykolo arkangelo bažnyčios atnaujinimą 1 mln. eurų.

Pagal Mecenavimo įstatymo nuostatas, projektą pripažįsta mecenuojamuoju, nacionalinio mecenato vardą suteikia ir sprendimus dėl nacionalinio mecenato vardo panaikinimo kultūros ministro teikimu priima Vyriausybė, įvertinusi Mecenavimo tarybos siūlymą.

„Šie pavyzdžiai rodo, kad mecenatystės idėja Lietuvoje stiprėja, o augantis mecenatų, pasirengusių reikšmingai prisidėti prie visuomenei svarbių sričių, skaičius rodo brandesnį ir atsakingesnį požiūrį į mūsų visų aplinką – kultūrą, meną, mokslą, socialinę gerovę ir saugumą. Kiekvienas toks paramos gestas yra ne tik finansinis indėlis, bet ir neįkainojamas pavyzdys, įkvepiantis dalintis ir kurti stipresnę, labiau susitelkusią visuomenę. Nuoširdžiai dėkoju Mecenavimo tarybai už darbą, o visiems mecenatams – už jų dosnumą ir atsakingą požiūrį į Lietuvos ateitį“, – sako kultūros ministras Šarūnas Birutis.

Savivaldybės mecenatų kategorijoje Pakruojo rajono savivaldybės mecenato vardas suteiktas bendrovei AB „Dolomitas“ už daugiau nei 211 tūkst. eurų paramą mecenuojamajam projektui – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos skirta parama visuomenei naudingiems tikslams. Mecenavimo taryba taip pat pateikė siūlymą Šiaulių rajono savivaldybės tarybai suteikti savivaldybės mecenato vardą ŽŪB „Draugas“ už daugiau nei 318 tūkst. eurų paramą VšĮ „Naisių vasaros teatras“. Dėl šio vardo suteikimo bus sprendžiama liepos mėnesį.

Taip pat jau patvirtinti aštuoni nauji bendruomenės mecenatai. Kultūros ministerija suteikė kultūros ir meno srities bendruomenių mecenatų vardus: UAB „Baltisches Haus“ – už 50 tūkst. eurų, prof. Vladui Algirdui Bumeliui (Northway įmonių grupė) – už per 57 tūkst. eurų ir Žilvinui Meceliui („IGE Investments Limited“) – už 50 tūkst. eurų paramą viešajai įstaigai „MO muziejus“, taip pat UAB „Populus Invest“ – už daugiau nei 142 tūkst. eurų paramą Viešpaties Jėzaus koplytėlės atstatymui.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija suteikė švietimo srities bendruomenių mecenatų vardus Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmams (50 tūkst. eurų), Arnui Jurskiui, UAB „Arimex“ įkūrėjui ir direktoriui (100 tūkst. eurų) bei Eglei ir Romualdui Danieliams (UAB „HFL Holding“) už paramą(150 tūkst. eurų) Vilniaus universiteto fondui. Krašto apsaugos ministerija suteikė bendruomenių mecenatų vardus pilietinės visuomenės stiprinimo srityje Arvidui Neniškiui ir Ramutei Neniškienei, skyrusiems per 104 tūkst. eurų paramą viešajai įstaigai „Mėlyna ir geltona“.

Mecenavimo taryba taip pat pateikė siūlymą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai suteikti bendruomenės mecenatų vardus visuomenės gerovės srityje penkiems paramos teikėjams, skyrusiems po 50 tūkst. eurų M. Čiuželio paramos ir labdaros fondui: UAB „Arijus“, UAB „Veikmė“, AB „Vilniaus Sigma“, Aurelijui Rusteikai bei Regimantui ir Rasai Buožiams. Dėl šių vardų suteikimo laukiama ministerijos sprendimo.

Pagal Mecenavimo įstatymo nuostatas nacionalinio mecenato vardas skiriamas tam, kas per metus mecenuojamam projektui suteikė paramos už ne mažiau kaip 1 mln. eurų. Savivaldybės mecenato vardas skiriamas tam, kas skyrė ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų, jei savivaldybėje gyvena iki 25 tūkst. gyventojų, o didesnėse savivaldybėse ar savivaldybėse, kurios teritorijoje yra kurorto statusą turinti gyvenamoji vietovė, – daugiau kaip 250 tūkst. eurų. Bendruomenės mecenato vardas suteikiamas fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio bendra paramos suma mecenuojamam projektui per vienus metus yra ne mažesnė kaip 50 tūkst. eurų.

Mecenatų vardai įrašomi į Mecenatų knygą, kuri pildoma ir saugoma Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Kultūros ministerija diegia tradiciją kasmet Mecenatystės dienos proga pagerbti nacionalinius, savivaldybės ir bendruomenės mecenatus bendrame renginyje.

