Socialinių būstų name kilus gaisrui smarkiai apdegęs vyras ligoninėje mirė
„Suvalkietis“ rašė apie vėlų birželio 19-osios vakarą kilusį gaisrą Marijampolėje, Vytauto gatvės 49-ajame name. Degė antrame aukšte esantis butas.
Namas priklauso Marijampolės savivaldybės administracijai, čia įkurti socialiniai būstai. Naujai renovuotame, moderniame name žmonės apsigyveno prieš penkerius metus. Gyventojų teigimu, per tą laiką kilo ne mažiau aštuoni gaisrai. Dažniausios jų priežastys – neatsargus elgesys, tyčinė veikla. Gavę už dyką tokį gražų būstą vos ne miesto centre ne visi gyventojai sugeba tai vertinti ir saugoti.
Prieš 23 valandą, name kilęs gaisras – pats didžiausias, jo padaryti nuostoliai – dideli.
Atvykus ugniagesiams butas degė atvira liepsna. Koridorius buvo pilnas dūmų.
Gaisrininkams iš degančio buto pavyko išnešti jo šeimininką. Jis buvo stipriai apdegęs. Nelaimėlis perduotas medikams, kurie vyrą nugabeno į Marijampolės ligoninę. Dėl sunkių nudegimų 58 metų pacientas buvo gydomas Intensyvios terapijos skyriuje. Birželio 21-ąją buvo gautas Marijampolės ligoninės pranešimas, kad vyras mirė.
Butas, kuriame kilo gaisras, visas išdegė. Pasak ugniagesių, greičiausiai gaisras kilo dėl neatsargaus šeimininko elgesio. Neatmetama tikimybė, kad buto šeimininkas galėjo užmigti lovoje rūkydamas, nes vieta, kur stovėjo lova, labiausiai išdegusi.
Nuo gaisro nukentėjo ir kitų gyventojų butai, viskas sulieta vandeniu, aprūkę, išdužę langai.
Namo gyventojai pasakoja, kad vyras visą savaitę šventė gimtadienį. Virtuvėje lėkštėse likę maisto, matėsi tuščias šampano butelis, neišgertas alus.
