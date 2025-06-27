Marijampolėje vyksiantis renginys „ATSIPALAIDUOK“ kviečia atrasti ramybę per kūrybą, judesį ir garsą
Šiandien vis dažniau girdime apie nerimo priepuolius, panikos atakas, motyvacijos stoką ar perdegimą. Emocinė sveikata – neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, tačiau skubėdami dažnai pamirštame pasirūpinti savimi. Reaguodama į šiuos visuomenės iššūkius, jaunimo organizacija „Jaunimas YRA“ jau penktus metus iš eilės organizuoja renginį „ATSIPALAIDUOK“, kuris kviečia sustoti, pabūti su savimi ir atrasti atsipalaidavimo būdų per įvairias terapines veiklas.
Šiemet renginys vyks birželio 29 d., Marijampolės Poezijos parke. Ši atvira, žalia erdvė taps saugia ir įkvepiančia vieta visiems, ieškantiems vidinės ramybės.
Renginio metu galėsite pasirinkti jums tinkamiausią būdą atsipalaiduoti:
17:00–18:30 – Žvakių gamyba su Viktorija Reviniene. Tai puiki proga sustoti, sukurti kažką savito bei pasinerti į ramybės ir kūrybos harmoniją.
17:00–20:00 – Smėlio terapija su Karolina Dzingaite. Užsiėmimas, kviečiantis pasinerti į spalvas ir kurti tyliai, įsiklausant į save.
18:00–19:00 – Joga su Ingrida Kučinskiene. Judesio terapija padės pajusti kūną, sugrįžti į dabartį ir atsikratyti fizinės įtampos.
18:30–20:00 – Piešimas ant tekstilinių maišelių su Viktorija Reviniene. Paprastas maišelis šioje veikloje tampa drobe, kurioje gimsta asmeniškas, vienetinis kūrinys.
19:00–20:30 – Gongų maudynės su Tomu Ivanausku. Garso terapija, veikianti tiek kūną, tiek sąmonę, leidžianti patirti gilų atsipalaidavimą.
„Atsipalaiduok“ – tai ne tik renginys, tai kvietimas pasirūpinti savo emocine gerove. Kiekviena veikla – tai galimybė trumpam sustoti ir išbandyti būdus, kurie padeda nurimti, paleisti įtampą ir geriau pažinti save.
Renginys – nemokamas ir atviras visiems.
Renginio nuoroda: https://fb.me/e/4M76lObMr
Renginys dalinai finansuojamas Marijampolės savivaldybės lėšomis.
