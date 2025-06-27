Trys muzikiniai vasaros potyriai Bartninkų bažnyčios griuvėsiuose
Liepos mėnesį po žvaigždėtu Bartninkų bažnyčios griuvėsių skliautu tryliktąjį kartą skleisis muzikos ir erdvės harmonija. Festivalio b‘ART klausytojų lauks trys atradimų vakarai: ištikimi lankytojai žino, kad šie muzikiniai susitikimai yra kupini pozityvios energijos, o naujai atvykę svečiai neabejotinai atras vieną magiškiausių Lietuvos vasaros koncertinių erdvių.
Festivalio sumanytoja, Vilkaviškio kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė Aksana Laskevičienė ragina atvykti į miestelį prieš koncertus: „Suvalkija jus nustebins savo gamta: apeikite piliakalnius, aplankykite vienas didžiausių totorių kapinių, o vakare įsiliekite į šviesių žmonių gretas išskirtiniuose koncertuose“.
Festivalį liepos 4 d., penktadienį, pradės pirmą kartą Lietuvoje viešintis Carlos Talez – Venesuelos ritmų ir tradicijų ambasadorius. Festivalio publikai jis dedikuoja naują programą „Melodijos, dainos ir tradicijos“ – tai autentiška Venesuelos perkusija, flamenko šokis ir mums nepažintų styginių instrumentų magija. Su juo pasirodys su aukščiausio lygio atlikėjai: „Latin Grammy“ laureatas Miguel Siso, multiinstrumentalistas, kompozitorius ir dainininkas Raimundo Nieves, nardantis tarp salsos, roko, pop, džiazo ir folkloro ritmų. Marcel Dávila – universalus perkusininkas ir garso architektas, Antonieta Agustí – flamenko šokėja.
Liepos 5 d., šeštadienį, režisierės Kamilės Gudmonaitės ir aktoriaus Manto Zemlecko duetas „Kamanių šilelis“ kvies pabraidyti po intymių jausmų ir muzikinių sąskambių upę specialioje programoje „Arti“. Kelionę per jautrias melodijas ir prasmingus tekstus lydės styginių kvartetas „Penktetas“ ir pianistas Giedrius Nakas. „Kamanių šilelis“ gimė iš teatro, poezijos, gamtos ir gyvenimo alsavimo. Duetas išgarsėjo išjaustu, lengvai psichodeliniu indie folku, kuriame jausmingai skleidžiasi laisvės ir lietuviškų šaknų skambesio kodai. Šis jaunatviškas „draivas“ kontrastingai derės su istorija alsuojančiais griuvėsiais.
Paskutinis muzikinis vakaras – liepos 25 d., penktadienį, suteiks išskirtinę galimybę apsilankyti bažnyčios griuvėsių viduje ir atrasti kamerinį Gedimino Gelgoto fortepijoninės muzikos skambesį.
Tarptautinį pripažinimą pelnęs kompozitorius G. Gelgotas vadovauja Vilniaus miesto ansambliui NIKO, Gelgoto muzikos klausėsi ir popiežius Pranciškus, ir Dalai Lama, ir Norvegijos karalienė Sonja bei daugelio Europos šalių prezidentai. B‘ART festivalyje Gelgotas pirmą kartą koncertuos be scenos partnerių, be ansamblio ar orkestro, pirmą kartą – taip asmeniškai, jautriai bei atvirai, jog koncertą galima vadinti autobiografiniu.
Visi festivalio koncertai prasidės temstant, 21.30 val., kad žiūrovai skambant garsams pamatytų nepakartojamą apšviestų griuvėsių reginį, kurį tradiciškai kurs šviesų dailininkas Valdas Latonas. Jis šio festivalio atmosferą vadina magiška: unikali bažnyčios architektūra tampa įvairialypėmis, skirtingos faktūros dekoracijomis koncertams. Atlikėjai šioje erdvėje sužimba kaip deimantinė istorija alsuojančių griuvėsių inkrustacija.
Dar vienu šių metų festivalio akcentu taps Petronėlės Mockienės paroda. Petronėlei – daugiau nei devyniasdešimt. Egzistencinio „zoologijos sodo“ gyvūnų skulptūras ji pradėjo kurti išėjusi į pensiją, likusi viena. Paslaptingi Šienlaukio kaimelio senolės kiemo gyvūnai festivalio metu apsigyvens Bartninkų bažnyčios griuvėsių erdvėje.
Projektą „b‘ART“ iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilkaviškio rajono savivaldybė, organizuoja Vilkaviškio kultūros centras. Bilietus galima įsigyti bilietai.lt ir Vilkaviškio kultūros centro kasoje.
Daugiau informacijos: +370 600 21539; justina.vingile@gmail.com
