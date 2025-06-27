Laiko liko iki pirmadienio: apsispręskite dėl pensijų kaupimo
Žmonėms, šiais metais įtrauktiems į pensijų kaupimą antroje pakopoje, arba gavusiems pasiūlymą atnaujinti neterminuotai sustabdytų įmokų mokėjimą, artėja laikas apsispręsti: kaupti pensijai papildomai ar atsisakyti kaupimo. Laiko svarstymams liko iki birželio 30 d. Svarbu paisyti šio termino, kadangi jį praleidus, nuo liepos įmokos į pensijų fondus bus skaičiuojamos automatiškai.
Seimas priėmė pensijų reformą, pagal kurią antros pensijų kaupimo pakopos laukia pokyčiai. Vis dėlto svarbu prisiminti, kad pokyčiai įsigalios nuo kitų metų pradžios, todėl šiais metais automatinis įtraukimas į antros pakopos pensijų kaupimą vyksta pagal dabar galiojančius teisės aktus. Tad visi, kurie šiais metais gavo „Sodros“ pranešimą dėl įtraukimo į pensijų kaupimą ar įmokų atnaujinimo, turi priimti sprendimą iki birželio pabaigos. Gyventojai, kurie prisijungė prie pensijų kaupimo ankstesniais metais, šiuo metu dar neturi galimybės nutraukti kaupimą.
Kas gavo „Sodros“ pranešimus?
Šiemet „Sodros“ pranešimų dėl pensijų kaupimo sulaukė naujai į pensijų kaupimą įtraukti gyventojai bei žmonės, kurie jau dalyvauja pensijų kaupime, tačiau neterminuotai sustabdė įmokų mokėjimą – iš viso daugiau nei 236,5 tūkstančio žmonių.
Naujai į pensijų kaupimą įtraukti 100 304 gyventojai. Tai jaunesni nei 40 metų žmonės, kurie dirba pagal darbo sutartį arba vykdo savarankišką veiklą ir kurie niekada iki šiol nekaupė pensijai. Įstatymas numato, kad žmonės įtraukiami į kaupimą kas trejus metus, kol jiems sukaks 40 metų.
Kita gyventojų grupė, kuri šiemet gavo „Sodros“ pranešimus, tai žmonės, kurie neterminuotai sustabdė pensijų kaupimą. Anksčiau jie buvo pensijų kaupimo dalyviai, jų sukauptos sumos liko pensijų fonduose ir toliau investuojamos, tačiau 2013 metais arba 2019 metais jie nusprendė nebemokėti naujų įmokų. Tokių žmonių šiemet 135 351. Neterminuotai kaupimą sustabdžiusių žmonių įmokos automatiškai atnaujinamos tris kartus kas trejus metus, nepriklausomai nuo jų amžiaus.
Kaip gyventojai informuojami apie pensijų kaupimą?
Pranešimai apie įtraukimą arba įmokų atnaujinimą siunčiami į asmenines „Sodros“ paskyras www.sodra.lt/gyventojui. Per pusmetį jie kartojami kelis kartus. Prisijungus prie paskyros www.sodra.lt/gyventojui per elektroninės bankininkystės sistemą, su elektroniniu parašu ar per elektroninius valdžios vartus, paskyroje galima rasti visą gyventojui aktualią informaciją.
Asmeninėje paskyroje nurodę savo kontaktus, pranešimus ir priminimus gyventojai gauna taip pat elektroniniu paštu arba telefonu. Per pusmetį „Sodra“ kelis kartus vykdė automatinį skambinimą į kaupimą įtrauktiems gyventojams, informuodama juos apie galimybę pasirinkti kaupimą arba jo atsisakyti.
Informaciją apie įtraukimą į pensijų kaupimą arba sustabdytų įmokų atnaujinimą galima gauti ir paskambinus „Sodros“ informacijos telefonu +370 5 250 0883 arba apsilankius bet kuriame „Sodros“ klientų priimamajame.
Ką daryti, gavus „Sodros“ pranešimą?
Naujai įtraukti į kaupimą gyventojai turi tris pasirinkimo variantus – jie gali patys sudaryti sutartį su norima pensijų kaupimo bendrove, nieko nedaryti ir pradėti kaupti pensiją „Sodros” atsitiktine tvarka parinktoje bendrovėje arba asmeninėje „Sodros” paskyroje pateikti prašymą kaupime nedalyvauti.
Gyventojai, kuriems siūloma atnaujinti įmokas, taip pat gali apsispręsti: nieko nedaryti ir tuomet nuo liepos 1 d. jų įmokų pervedimas bus atnaujintas automatiškai, nelaukdami birželio 30 d. atnaujinti įmokų pervedimą arba atsisakyti įmokų pervedimo atnaujinimo.
Nenorintys dalyvauti kaupime turėtų prisijungti prie savo asmeninės paskyros www.sodra.lt/gyventojui. Naujai įtraukti gyventojai ir tie asmenys, kuriems siūloma atnaujinti įmokų pervedimą, savo paskyrose mato automatiškai sugeneruotus prašymus atsisakyti kaupimo. Tereikia paspausti mygtuką ir atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime. Jei nėra galimybės prisijungti prie „Sodros“ paskyros, prašymą atsisakyti kaupimo taip pat galima pateikti „Sodros“ klientų priimamajame.
Kaip kaupiama: dalis nuo atlyginimo ir valstybės paskata
Jei žmogus apsispręs dalyvauti pensijų kaupime, į pensijų fondus bus pervedama 3 proc. nuo žmogaus pajamų. Papildomai 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio šalyje (VDU) perves valstybė.
Pavyzdžiui, kaupiantysis uždirba 2 000 eurų neatskaičius mokesčių kas mėnesį. 2025 metais žmogaus mėnesio įmoka bus 60 eurų. Iš valstybės biudžeto už žmogų į pensijų fondą bus pervedama dar 30,33 euro. Iš viso per mėnesį bus kaupiama 90,33 euro.
