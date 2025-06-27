www.suvalkietis.lt
Tursučių bendruomenė gedi žuvusio gyventojo

"Suvalkiečio" inf.

Tursučių kaimo bendruomenėje – gedulas. Žmonės sukrėsti, priblokšti netekties. Joninių šventė jiems virto tragedija, girtas vairuotojas pražudė kaimo gyventoją, dukrų tėtį, sužalojo kitus žmones.
Vėlų pirmadienio vakarą, likus pusvalandžiui iki vidurnakčio, Tursučių gyventojai susiruošė į šventę. Bendruomenė buvo numačiusi sukurti Joninių laužą ir smagiai atšvęsti. Kelkraščiu į šventę ėjo trys šeimos, per dešimt žmonių.

Tursučių gyventojai rinkosi bendrai maldai už žuvusįjį, degė žvakutes.
Žmonės pasakoja išgirdę automobilio riaumojimą ir sustojo praleisti transporto priemonės, kuri link jų artėjo iš nugaros. Automobilis „ Volkswagen Bora“, pasiekęs pėsčiuosius, netikėtai kryptelėjo į juos ir rėžėsi į gyventojų būrį. Stipriausias smūgis teko vienos šeimos nariams: 46 ir 24 metų vyrams bei vienuolikos ir septyniolikos metų mergaitėms. 46 metų vyrą, dukrų tėvą, smūgis pražudė iš karto. Medikai ilgai gaivino stipriai sužalotą vyrą, bet išgelbėti jo nepavyko. Mergaitės ir jų šeimoje viešėjusių draugų sūnus buvo išvežti į ligoninę. Suteikus pagalbą jie išleisti gydytis ambulatoriškai.

Avarija įvyko visai netoli žuvusiojo namų

Vairuotojas iš avarijos vietos paspruko. Gausios policijos pajėgos ėmėsi darbo. Netrukus pareigūnai surado įtariamąjį Tursučių kaime. Paaiškėjo, kad devyniolikmetis vairuotojas – neblaivus. Jo kraujyje aptikta 1,68 prom. alkoholio. Jis irgi kilęs iš to paties kaimo. Devyniolikmetis uždarytas į areštinę.

Pareigūnai aiškinasi įvykio detales

Žmogų pražudęs vairuotojas žinomas ir policijai, ir vietos gyventojams. Devyniolikmetis ne kartą yra trikdęs žmonių ramybę, kėlęs grėsmę jų saugumui. Nors vaikinas neturi teisės vairuoti, Tursučių gyventojai pasakojo, kad kaimo gatvėmis jis lakstydavo, keldamas žmonėms siaubą. Dėl to buvo kreiptasi ir į policiją.
Paskutinis pranešimas Marijampolės apskrities VPK gautas birželio 17-ąją. Pareigūnai buvo atvykę aiškintis dėl asmens chuliganiško vairavimo. Tuomet devyniolikmetis išsigynė vairavęs automobilį, esą mašina techniškai netvarkinga, su ja neįmanoma važiuoti.

Vaikinas, nors neturėjo teisės vairuoti, yra ne kartą baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Teismas įtariamajam skyrė suėmimą dviem mėnesiams.

