Kazlų Rūdoje nekilnojamojo turto projektas laukia vystytojų ir investuotojų

"Suvalkiečio" inf.

Kazlų Rūdos miesto bendrajame plane numatyta vieta, kurioje bus statoma apie 200 vienbučių ir dvibučių namų. Šio nekilnojamojo turto (NT) projekto vystymui investuotojų dar dairomasi, bet jau dabar akivaizdu, kad gyvenamojo ploto paklausa Kazlų Rūdoje nuolat auga.

Pievų gatvėje numatyta statyti gyvenamųjų namų kvartalą.
Kazlų Rūdoje naujam NT projektui numatyta apie 20 ha ploto miesto Pievų gatvės teritorijoje. Apytikriai 5 ha skirti stadionui ir multifunkcinei sporto arenai, likusi 15 ha teritorijos dalis – vienbučių ir dvibučių namų statybai. Tokios apimties NT projekto Kazlų Rūdoje nebuvo įgyvendinta nuo pat Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.

– Kazlų Rūda nuolat keičiasi, gyvenimas joje darosi vis patogesnis ir patrauklesnis, todėl jaučiame jaunų šeimų susidomėjimą nekilnojamuoju turtu mūsų mieste. Kazlų Rūdą supa miškai, mūsų mieste nebūna transporto kamščių, darželiuose ir mokyklose vietų turime, o nuo Kauno ar Marijampolės esame nutolę vos per pusvalandį kelio. Todėl stebime, kad NT pasiūla ne visuomet spėja su paklausa, – teigia Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška.

Gyvenamųjų namų statybai skirtoje 15 ha teritorijoje yra galimybė suformuoti apie 200 sklypų po 6 arus, kuriuose suprojektuoti 150 vienbučių gyvenamųjų namų po 120 kv. m naudingo ploto ir 50 dvibučių gyvenamųjų namų po 180 kv. m naudingo ploto. Iš viso naujame Pievų gatvės kvartale preliminariai galima statyti apie 39 tūkst. kv. m naudingo ploto.

Kazlų Rūdos savivaldybėje infrastruktūros mokestis už vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus nėra taikomas.

Ineta STRAVINSKAITĖ, Kazlų Rūdos mero patarėja

