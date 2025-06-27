Marių parko sala – gražiausia žalioji erdvė Lietuvoje
Šiomis dienomis Marijampolę pasiekė džiugi žinia – Marių parko sala laimėjo pirmąją vietą nacionaliniame konkurse „Žalioji erdvė 2025“. Konkursą organizavo naujienų portalas Lrytas. Ir profesionali komisija, ir skaitytojai iš visos Lietuvos išrinko Marių parko salą kaip geriausią ir gražiausią žaliosios erdvės projektą šalyje. Iš viso konkurse dalyvavo 29 miestai ir miesteliai, vertinimui pateikę net 53 žaliąsias erdves.
Projektas „Žalioji erdvė 2025“ sukvietė Lietuvos savivaldybes ir kraštovaizdžio profesionalus parodyti, ką šiandien reiškia atsakingai ir kūrybiškai tvarkoma aplinka, kas daro miestą patrauklų, ką reiškia žalia viešoji erdvė, kuri iš tiesų veikia? Konkursui pateikta daugiau kaip 50 žaliųjų erdvių visoje Lietuvoje nuo jaukių parkų iki drąsių rekonstrukcijų miesto centre.
Po nuotolinės atrankos komisija išskyrė keturiolika stipriausių projektų, tarp jų Skaistakalnio parką Panevėžyje, Vasario 16-osios gatvės rekonstrukciją Varėnoje, Ignalinos želdynus, Vilkaviškio autobusų stotį, Vytauto Jurgio Meškos parką Birštone, Jaunimo parką Alytuje, Kulautuvą, Tauragės miesto želdynus, Kultūros laivą „Nemuno7“ Zapyškyje ir kitus.
Vertinimo diena buvo intensyvi: komisija įveikė daugiau nei 700 kilometrų ir aplankė visas penkias atrinktas finalininkes. Tai buvo būtina, nes konkurso tikslas – ne tik pamatyti, bet ir suprasti, kaip vietos veikia bendruomenes, miestų struktūras ir aplinką.
Geriausia „Žalioji erdvė 2025“ paskelbta Marių parko sala Marijampolėje, sukurta Marijampolės savivaldybės drauge su architekte Gražina Janulyte-Bernotiene. Tai išskirtinė viešoji erdvė, jungianti gamtą, architektūrą ir rekreacijos funkcijas. Marių parko sala – žaliosios darnos ir bendrystės pavyzdys.
Kadaise apleista ir užmiršta teritorija šiandien tapo viena mylimiausių Marijampolės vietų – Marių parko sala kviečia į poilsio oazę, kur gamtos ritmas dera su šiuolaikinio miesto pulsu. Tai erdvė, kurioje telpa viskas: nuo ramybės iki aktyvaus judesio, nuo asmeninių tylos akimirkų iki gyvų bendruomenės susitikimų.
arių parko saloje vingiuoja takai, vedantys pro Šešupės pakrantes. Čia galima atsigaivinti upės vandenyse, mėgautis saule smėlio paplūdimyje ar tiesiog romantiškai pasivaikščioti. Sukurtos ramios vietos žvejybai, įrengtas modernus apšvietimas, medinės terasos, o ypatingą akcentą parkui suteikia plūduriuojanti sala, galinti virsti nedidele scena, jaukia renginių erdve ar tiesiog vieta pasimėgauti gamtos vaizdais.
Savo favoritą šiame konkurse išsirinko ir portalo Lrytas skaitytojai. Surinkusi 1749 balsus, daugiausia simpatijų sulaukė ta pati Marių parko sala Marijampolėje. Iš viso balsavime dalyvavo apie 20 tūkst. skaitytojų.
– Mums labai svarbus šis įvertinimas, nes jau daug metų didžiuojamės mūsų krašte kuriamu grožiu, parkais, gamtos erdvėmis. Toks įvertinimas tik patvirtina, kad judame gera kryptimi, nuolat gimsta nauji projektai, erdvės, kurios tampa vis labiau patrauklios ir mūsų gyventojams, ir svečiams, – „Suvalkiečiui“ teigė Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.
Apdovanojimas nugalėtojams – ne tik pripažinimas, bet ir dovana: kelionė dviem į garsiausią pasaulyje sodininkystės renginį – Čelsio gėlių parodą Londone bei 5000 eurų vertės dovana.
Čelsio gėlių paroda Londone pradėta rengti dar 1913 metais. Tai viena žymiausių pasaulyje pavasarinių gėlininkystės ir apželdinimo parodų, lyg svajonių sodų kelionė sodininkams, kur galima pamatyti įspūdingus sodus, pasodintus vos per kelias savaites.
Pasak P. Isodos, kol kas dar nėra nuspręsta, kaip bus panaudota premija ir kas vyks į parodą Čelsyje.
