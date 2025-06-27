Milijonai kontrabandinių cigarečių virto dulkėmis
Lietuvos muitinė nuosekliai tęsia kovą su nelegalia prekyba ir jos platinimu. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos muitinė sunaikino didelius kiekius kontrabandinių prekių: 8 760 712 vienetų kontrabandinių cigarečių, 38,01 kilogramo tabako ir 1 624 litrus alkoholio. Šie skaičiai atspindi nuolatines pastangas saugoti visuomenės sveikatą, ekonomikos stabilumą ir užtikrinti sąžiningą rinką.
Naikinimo procesas: griežti reikalavimai ir aplinkosauga
Tabako gaminiai naikinami taikant organizacinių ir technologinių priemonių visumą: jie susmulkinami, supjaustomi, sulaužomi, sumaigomi ar kitaip padaromi visiškai netinkamais vartoti pagal tiesioginę paskirtį. Po sunaikinimo susidariusios atliekos sumaišomos su kitos biologinės (cheminės) medžiagos atliekomis arba sudeginamos. Paslaugos teikėjai įsipareigoja negrįžtamai padaryti tabako gaminius netinkamais vartoti, o galutinį produktą naudoti aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu. Alkoholis naikinamas jį traiškant.
Svarbu pažymėti, kad sulaikytos kontrabandinės prekės Lietuvos muitinėje naikinamos tik teismui baudžiamojoje ar administracinėje byloje priėmus atitinkamą sprendimą. Tai užtikrina teisinį proceso skaidrumą ir teisėtumą.
Kviečiame prisidėti prie kovos su kontrabanda
Lietuvos muitinės pareigūnai kviečia prie kovos su kontrabanda ir visuomenės saugumo užtikrinimo prisijungti visus neabejingus piliečius. Informaciją apie nusikalstamas veikas asmenys gali pranešti visą parą, taip pat poilsio ir švenčių dienomis nemokamu Muitinės departamento pasitikėjimo telefonu 0 800 555 44, taip pat elektroniniu paštu pasitikek@lrmuitine.lt.
Jūsų indėlis yra neįkainojamas siekiant kurti saugesnę ir skaidresnę visuomenę.
Liuminata Vainauskienė, Muitinės departamento Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
