Vasaros pradžia skambant poezijai, muzikai, diskutuojant…
Nors Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje renginių tikrai daug, bet kažin ar kada buvo tokia „poezijos, literatūros vasara“, kaip pastarąsias savaites… Lietuvos kultūros tarybos ir Marijampolės savivaldybės finansuojamas projektas „MENOpolis“ padovanojo ne vieną įdomų, gilų, informatyvų ir sielą praturtinantį renginį, be to, vyko ir kitų dėmesio vertų veiklų.
Pasidomėję tuo, kas siūloma, nepagailėję valandos kitos kiekvieną pavakarę galėjome susitikti vis su kitais kūrėjais – tais, kurie pastaruoju metu tikrai yra Lietuvos poezijos, muzikos, teatro elitas. Nacionalinės premijos laureatas Rimvydas Stankevičius ir poetė, žurnalistė bei dainininkė Indrė Valantinaitė pirmąjį vakarą „Atrandant kūrybos prasmę“ paskleidė tarsi ir visai skirtingų – santūriai vyriškų, kylančių iš pačios žemės, ir labai moteriškų, trapių – lietuviško poezijos žodžio apžavų.
Pirmojo vakaro atmosferą tarsi atkartojo ir patirtus įspūdžius dar kitomis spalvomis nuspalvino „Upinės“: trijų moterų iš žodžių, muzikos – archaikos ir modernaus šių dienų skambesio – nuaustas audinys. Aktorės Aldona Vilutytė, Justina Smieliauskaitė ir originalios muzikos atlikėja Laurita Peleniūtė Juditos Vaičiūnaitės ir Indrės Valantinaitės eilėmis bei šamaniška muzika nukėlė klausytojus į tolius ir… į save.
Žurnalistė ir kūrybinio rašymo mokytoja Akvilė Kavaliauskaitė susitiko ir diskutavo su jaunimu, jauni autoriai dalyvavo ir intriguojančiame vakare „Skaitymai ant laiptų“. Poetės Lilija Rakova ir Greta Ambrazaitė, Monika Verdenė Valkiūnaitė, poetas ir literatūros kritikas Linas Daugėla ir šiame vakare debiutuojanti Skaistė Slankauskaitė ne tik skaitė savo kūrybą, bet ir diskutavo apie tai, ar šiandien žmogui, ypač – jaunam, dar reikia poezijos, ką ji duoda tiek kuriančiam, tiek skaitančiam. Galima daug svarstyti bei diskutuoti, tačiau faktas, kad kuriančių jaunų žmonių visą laiką yra, turbūt ir atsako į daugelį klausimų. Kitas dalykas – kiek mes patys norime žinoti apie kūrybą, literatūrą, kiek skaitome: o kai nežinai, labai nesunku pasakyti „man neįdomu“, „kam ta poezija“?
Apie tai buvo galima pamąstyti bei padiskutuoti ir „MENOpolio“ programos renginyje „Scenoje ir gyvenime: atrasti save“, kur populiarusis aktorius Giedrius Savickas atviravo apie savo ieškojimus ir atradimus. O aktorė Valda Bičkutė ir Mindaugas Valiukas pradžiugino savo daug kam dar negirdėtu duetu, kai kūryba ir improvizacijos sukuria žaižaruojantį paveikslą…
Komentarai nepriimami.