Liepos 1 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:
Miesto valdžia ir klauso, ir įsiklauso į gyventojų pastabas
Esame įpratę dažai pakeiksnoti vietos valdžią dėl vienos ar kitos gatvės lėto remonto, prasto šaligatvio, ne vietoje išminto takelio ar nenupjautos žolės lopinėlio. Tačiau reikia pripažinti, kad Marijampolė tikrai pakankamai tvarkingas ir gražus miestas, kurio priežiūra rūpinamasi nuolat ir į gyventojų pastebėjimus stengiamasi reaguoti.
Namai – tai Kalėdos
Minime Vaikų globos savaitę. Jos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų globą, keisti požiūrį ir drąsinti tuos, kurie svarsto galimybę tapti globėjais, nes jų labai trūksta. Šiuo metu Marijampolėje 44 globėjų šeimose auga 55 vaikai. Šeiminiuose namuose – aštuoniolika. Vis dar labai trūksta globėjų ir budinčių globotojų. O vaikams nepaprastai svarbu augti šeimose, kur jie jaučiasi saugūs, mylimi, kur yra mama ir tėtis, broliai, seserys, kur sugrįžus namai kvepia Kalėdomis.
Kalbamės su Inga Pociuviene, kuri globėja tapo prieš septyniolika metų. Tuomet moteriai buvo apie trisdešimt metų. Jos globojamam Tomui dabar aštuoniolika, o pirmą kartą Inga jį pamatė Alytaus kūdikių globos namuose, kai mažyliui buvo dešimt mėnesių.
Kelionėse ne lagaminas svarbiausia
Pamiršai dantų šepetėlį? Nieko tokio – nusipirksi. Pamiršai draudimą? Tada jau rimčiau – galvos susvaigimas gali kainuoti kaip naujas telefonas. O jei dar pasiklysi oro uoste, nespėsi suvalgyti burgerio ar supainiosi eskalatorius su liftu – sveikas atvykęs į tikrąją nuotykių kelionę! Šis pasakojimas – ne apie prabangias vakarienes ar fone plazdančius palmių lapus. Tai – patarimai tiems, kurie nori grįžti iš kelionės be neplanuotų išlaidų.Marijampolėje dirbanti gidė, „Atrask ir Pažink“ kelionių agentė Jurgita BUBNIENĖ pasakoja tikras istorijas, pataria, ką reikia žinoti prieš užsienio kelionę.
Devintasis „Sidabrinės linijos“ gimtadienis – Marijampolėje
Devintąjį gimtadienį švenčianti ,,Sidabrinė linija“ subūrė savanorius į jaukų ir įkvepiantį susitikimą Marijampolėje. Kultūros centre vykusiame renginyje ,,Mylimiausia mano istorija“ dalyvavo savanoriai iš įvairių Lietuvos miestų. Jo metu buvo aptarti metų pasiekimai, dalintasi asmeninėmis istorijomis, įteiktos simbolinės padėkos. Apdovanoti jau penkerius metus savanoriaujantys organizacijos nariai, tarp jų – aktyvios Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto moterys.
