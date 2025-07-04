Ryškėja naujų elektrinių traukinių kontūrai: patvirtinta itin patogių sėdynių gamyba, įvertinta darbų kokybė
LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ sėkmingai baigia naujųjų elektrinių traukinių pagrindinių dalių gamyklinius patikrinimus. Pirmasis traukinys bus pagamintas jau šią vasarą, o rudenį prasidės jo bandymai Lietuvos geležinkelių infrastruktūroje. Šveicarijos traukinių gamintojas „Stadler“ specialiai Lietuvai pagamins 15 naujų elektrinių traukinių, iš kurių 9 bus elektriniai, 6 – elektriniai-bateriniai.
„Lietuvai skirtų naujųjų elektrinių traukinių gamyba vyksta pagal suderintą grafiką. Pastaruosius keletą mėnesių dalyvaujame intensyviuose gamykliniuose patikrinimuose, kuriuose LTG kokybės inspektoriai įsitikino aukšta atliekamų darbų kokybe – jokių esminių priekaištų gamintojams neturėjome, viskas atitiko aukščiausius tarptautinius standartus. Kadangi gamybos kokybė tenkina ir vėlavimų šiuo metu nenumatoma, jau rudenį pirmąjį „Stadler“ traukinį pamatysime Lietuvoje“, – teigia „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Įprastai pirmojo traukinio gamyba trunka ilgiausiai, kadangi būtina suderinti ir patikrinti visus pagal užsakymą atliekamus procesus. Pirmasis „LTG Link“ užsakytas traukinys pradėtas surinkinėti dar 2024 m. lapkričio pabaigoje. Po to vyko suvirinimo ir kėbulo surinkimo patikra, įvertinta dažymo kokybė, elektros instaliacijos darbai, sėdynių atitikimas projektiniams reikalavimams, kiek vėliau bus tikrinama bistro ir tualetų surinkimo kokybė.
„Nauji traukiniai yra gaminami pagal naujausius TSI standartus, o tai reiškia – jie bus saugūs, patikimi, patogūs ir prieinami asmenims, turintiems judėjimo negalią, – sako Magdalena Chibowska, „Stadler Polska“ vyresnioji projektų vadovė. – Šių transporto priemonių modernus dizainas ir pažangios funkcijos buvo sukurtos bendradarbiaujant „Stadler“ ir „LTG Link“ projektų komandoms, siekiant patenkinti Lietuvos keleivių lūkesčius. Esu įsitikinusi, kad nauji traukiniai greitai pelnys Lietuvos keliautojų pripažinimą, suteikdami jiems malonią kelionės patirtį“, – priduria M. Chibowska.
Vienu iš paskutinių paruošiamųjų darbų akcentų tapo keleiviams itin aktualaus komponento – traukinių sėdynių – patikra ir jų patvirtinimas gamybai. „LTG Link“ projekto komandos nariai, atsakingi už traukinio interjerą, lankėsi „Borcad“ gamykloje Čekijoje, kur vizito metu buvo kruopščiai įvertinti „Borcad Flexio“ modelio sėdynių matmenys, spalvos ir kiti techninėse specifikacijose bei projekte nurodyti kriterijai.
Elektriniuose traukiniuose bus 200 vietų, elektriniuose-bateriniuose – 128. Visos sėdynės turės rankų atramas – taip suteikiant daugiau komforto ir privatumo kiekvienam keleiviui. Visose sėdimose vietose bus įrengtos elektros rozetės, USB jungtys, kad įrenginiai būtų įkrauti visos kelionės metu. 1-os klasės sėdynės bus šviesios, erdvios ir su daugiau privatumo, keleiviai galės išsikviesti palydovą mygtuko paspaudimu. 2-os klasės sėdynės bus tamsesnės. Siekiant suteikti patogesnę kelionės patirtį norintiems dirbti ar ilsėtis, sėdimosios vietos suprojektuotos erdvesnės nei įprasta kitose ES šalyse kursuojančiuose traukiniuose.
„Šiais traukiniais keliausime artimiausius kelis dešimtmečius. Todėl atidžiai atliekame pagrindinių naujų traukinių komponentų patikrą, daug dėmesio skyrėme galvodami apie keleivių patogumą ir rinkdami sėdynes orientavomės į jų ergonomiką, praktiškumą ir ilgaamžiškumą. Savo parką papildę naujais traukiniais, keleiviams pasiūlysime naują, patogesnę kelionių kultūrą ir patirtį, tad tikimės, kad traukinius rinksis dar daugiau Lietuvos gyventojų ir svečių“, – sako K. Meidė.
Naujųjų elektrinių „Stadler“ traukinių bandymai Lietuvoje prasidės nuo 2025 m. rudens, o keleivius pradės vežti 2026 m. antroje metų pusėje maršrutais Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Varėna–Marcinkonys ir Kaunas–Šiauliai.
