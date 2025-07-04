Europos kultūros paveldo apdovanojimai – “European Heritage Awards”
Apie projektą
„European Heritage Awards / Europa Nostra Awards“ – prestižiškiausi Europos apdovanojimai kultūros paveldo srityje. Juos 2002 m. įsteigė Europos Komisija, o nuo pat pradžių moderuoja visuomeninė organizacija „Europa Nostra“, turinti per 250 narių ir veikianti beveik 50 šalyse. Programą remia Europos Sąjungos „Creative Europe“ programa ir ji skirta išlaisvinti „geriausio pavyzdžio galią“ – skatinti žinių mainus, viešą vertinimą, policijos tobulinimą ir tęstines iniciatyvas.
Laimėtojai dažnai gauna papildomų galimybių – kvietimus į ES finansuojamus projektus, konferencijas, kitas premijas, o kai kurie galiausiai patenka į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Kasmet įteikiama iki 30 apdovanojimų penkiose pagrindinėse kategorijose. Iš visų apdovanotųjų, iki 5 projektų gali laimėti Didįjį prizą („Grand Prix“), kartu gaudami po 10 000 eurų. Taip pat vyksta viešas balsavimas, kurio metu vienam projektui skiriamas Publikos prizas („Public Choice Award“) – jis taip pat vertas 10 000 eurų.
Istorija, apimtys ir poveikis
Konkurso ištakos siekia 1978 m., o nuo 2002 m. jis veikia su ES partneryste. Per 23 metų – nuo 2002 iki 2025 m. – gautos 4198 paraiškos iš 47 šalių, apdovanoti 674 projektai, iš jų 135 „Grand Prix“ prizais. Iš visų daugiausia apdovanojimų laimėjo Ispanija (86), JK (73) ir Italija (62).
Laimėtojai gauna ne tik diplomą, bet ir bronzinę atminimo plokštę, simbolizuojančią jų paveldo vertę. Ją rekomenduojama pakabinti ties pačiu objektu.
2025 m. laimėtojas:
Šv. Mauricijaus bažnyčios bokšto stogas
Spalvingo, polichrominėmis čerpėmis dengto viduramžių Šv. Mauricijaus bažnyčios stogo Spitz an der Donau miestelyje restauravimas išsaugojo vienintelį tokio tipo vėlyvųjų viduramžių stogą visoje Austrijoje. Derinant tradicinius amatus su pažangiais tyrimais ir atidžiai suplanuotomis konservavimo metodikomis, projektas ne tik atgaivino vertingą kultūros paveldą, bet ir sustiprino vietos bendruomenės ryšį su savo istorija bei padėjo atgaivinti regiono tapatybę.
Viduramžių Šv. Mauricijaus parapijos bažnyčia, įsikūrusi ant kalvos prie Dunojaus upės, yra ryškus Wachau UNESCO pasaulio paveldo kraštovaizdžio simbolis. Jos spalvingas, polichrominis bokšto stogas yra ne tik vizualiai įspūdingas, bet ir itin reikšmingas istoriškai – ypač po netikėto atradimo, kad šis stogas, ilgai manyta, esantis XIX a. kilmės, iš tikrųjų datuojamas apie 1505 metus. Tai reiškia, kad tai yra vienintelis visiškai išlikęs tokio tipo vėlyvųjų viduramžių stogas Austrijoje. Po didelės audros 2020 m. buvo pradėtas išsamus restauravimo projektas šiam pažeidžiamam kultūros paveldui apsaugoti.
Austrijos federalinės paminklų apsaugos tarnybos vadovaujama tarpdisciplininė komanda įgyvendino kruopščiai suplanuotą daugiapakopį procesą, kuris apjungė pažangius mokslinius tyrimus su tradicinėmis konservavimo technikomis. Buvo taikomi tokie metodai kaip deformacijų tikslus matavimas, fotogrametrija, dendrochronologija, architektūrinė analizė, mineraloginiai tyrimai ir archyvinių šaltinių analizė. Tyrimai atskleidė neįkainojamų įžvalgų apie originalius statybos metodus ir simboliką – pavyzdžiui, gėlių pievų motyvą, simbolizuojantį dangaus karalystę, ir imperatoriaus Maksimilijono I herbo atvaizdą. Buvo sudaryta išsami čerpių knyga, dokumentuojanti visų 8 000 čerpių būklę ir vietą – tai padėjo užtikrinti žinių perdavimą ateities kartoms.
Restauravimas buvo grindžiamas minimalios intervencijos principu – 80 proc. originalių čerpių buvo išsaugota vietoje. Maždaug 2 000 pakaitinių čerpių buvo pagamintos naudojant autentiškus viduramžių metodus, kad kiek įmanoma tiksliau atitiktų originalus. Modernios, nematomos ventiliacijos sistemos buvo subtiliai integruotos, kad pailgintų konstrukcijos tarnavimo laiką, kartu išsaugant pastato istorinį autentiškumą.
Projekto finansavimas
Pagrindiniai finansavimo partneriai: Austrijos federalinė paminklų apsaugos tarnyba, Austrijos federalinė būsto, meno, kultūros, žiniasklaidos ir sporto ministerija, Žemutinės Austrijos žemės vyriausybė, Šv. Peltramo vyskupija (St. Pölten), Spitz parapija, Spitz turgavietės bendruomenė, vietos asociacijos ir privatūs rėmėjai.
Bendruomenės įsitraukimas
Savanoriai atliko svarbų vaidmenį: valė čerpes, organizavo renginius, rinko lėšas per iniciatyvas, tokias kaip „plytų aukojimo“ kampanija. Viešojo įsitraukimo veiklos – simpoziumai, ekskursijos, edukacinės programos – sustiprino vietos pasididžiavimą ir didino kultūrinių vertybių suvokimą. Taip pat daug dėmesio skirta prieinamumui ir pasiekimui netradicinėms auditorijoms.
Pavyzdys paveldosaugai
Šis restauravimo projektas yra puikus paveldo išsaugojimo modelis, parodantis, kaip tarpdisciplininės žinios ir meistrystė gali susijungti su bendruomenės įsitraukimu. Be to, kad buvo išsaugota architektūrinė istorija, projektas dar labiau sustiprino bažnyčios, kaip tapatybės centro ir tvaraus turizmo objekto UNESCO pasaulio paveldo regione, vaidmenį.
„Šis projektas yra puikus profesinės patirties ir vietos bendruomenės įsitraukimo derinys. Restauravimas atliktas laikantis aukštų techninių standartų, aktyviai įtraukiant vietos gyventojus – tai sukūrė įtraukiantį ir paveldo išsaugojimu grįstą procesą“, – komentavo apdovanojimų žiuri.
„Stogo čerpių restauravimas buvo pagrįstas kruopščiais tyrimais ir dokumentacija, laikant jas menine pastato dalimi,“ – pridūrė žiuri.
Daugiau informacijos: https://www.europeanheritageawards.eu/winners/tower-roof-of-the-church-of-st-mauritius/
