Paaiškėjo geriausi Metų renovacijos projektai: vienas jų – Marijampolės daugiabutis
Geriausių renovacijos projektų istorijos atskleidžia, kad po modernizacijos keičiasi ne tik pastatų techninė būklė, išvaizda, bet ir juose gyvenančių žmonių kasdienybė bei tarpusavio santykiai. „Metų renovacijos projekto 2025“ rinkimuose Lietuvos gyventojai išrinko tris nugalėtojus, kurie tapo geriausiais pavyzdžiais: tai namai Sudervės g. 12, Vilniaus rajone, Avižieniuose, Draugystės g. 27, Marijampolėje, ir Sukilėlių pr. 88, Kaune.
Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Pastatų modernizavimo departamento direktorė Gintarė Burbienė pabrėžia, kad projektai buvo vertinami pagal energetinį efektyvumą, inovacijas, architektūrinius pokyčius, tvarumą ir bendruomeniškumą.
„Šiemet ypatingas dėmesys buvo skiriamas ne tik techniniams rezultatams, bet ir butų savininkų patirčiai – kaip renovacija pakeitė jų kasdienybę, kaip bendruomenės susitelkė spręsdamos iššūkius. Tai rodo, kad renovacijos procesas apima ne tik pastatus, bet ir žmones – jų požiūrį, tarpusavio santykius“, – sako G. Burbienė.
Išlaidos sumažėjo trigubai
Didžiausio gyventojų palaikymo sulaukė Sudervės g. 12 daugiabutis Vilniaus rajone, Avižieniuose, kurio renovacija tapo geruoju pavyzdžiu dėl įdiegtų tvarių sprendimų. Namas buvo šildomas vien elektra, todėl jai pabrangus išlaidos šildymui vis didėjo. Gyventojai suprato, kad geriausia išeitis – kompleksinė renovacija, kuri leis išspręsti ne tik šią, bet ir kitas problemas. Pastate įrengtas ventiliuojamas fasadas su plytelių apdaila, pakeisti langai, radiatoriai, atnaujintos inžinerinės sistemos, įrengtas šiuolaikinis šilumos punktas su geotermine katiline, o šilumai išgauti – įgręžti vertikalūs gręžiniai, įrengta ir saulės elektrinė. Šiandien šildymo sąskaitos sumažėjusios net tris kartus, o šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos krito nuo 271,65 iki 19,69 tonos CO₂ ekv. per metus.
Turi patarimą kiekvienam
Antrąją vietą užėmė daugiabutis Draugystės g. 27, Marijampolėje. Renovaciją paskatino pasikartojančios inžinerinės problemos, augančios išlaidos šildymui ir remontams, taip pat ir aplinkinių jau atnaujintų namų sėkmės pavyzdžiai. Įvyko ir estetinė transformacija – per visą aukštį įstiklinti balkonai, kurie pakėlė ne tik praktinę, bet ir estetinę namo vertę. Taip pat name įdiegtos modernios technologijos – saulės elektrinės, kolektoriai karštam vandeniui ruošti, šilumos siurbliai. Modernizacija padarė pastatą ne tik šiltesnį ir ekonomiškesnį, bet ir gerokai sumažino taršą – CO₂ emisijos sumažėjo iki 114,71 t per metus. Pastato energinio efektyvumo klasė pakilo iš F į C. „Nebijokite renovacijos – baimės dažnai didesnės nei realūs nepatogumai“, – pataria gyventojų atstovė Asta Žmuidinienė.
Pasijuto viso namo šeimininkais
Trečioje vietoje – Sukilėlių pr. 88 daugiabutis Kaune, kurio gyventojai ryžosi renovacijai dėl didėjančių šilumos sąnaudų ir prastos pastato būklės. Renovacijos metu fasadas padengtas estetiškomis ir ilgaamžėmis fibrocemento plokštėmis, apšiltintas stogas, pakeisti langai laiptinėse, rūsyje ir daugelyje butų. Atnaujintos visos inžinerinės sistemos, sumontuoti nauji liftai, suremontuotos laiptinės. Butų vertė išaugo ~15 proc., o energinė klasė pakilo iš E į B. Be to, Kauno miesto savivaldybė nemokamai susitvarkė ir namo aplinką. Įvyko ir kitas svarbus pokytis: dabar gyventojai rūpinasi ne tik savo butais, bet stengiasi puoselėti ir bendrąsias namo erdves.
Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.
