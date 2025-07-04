„Malonny“ sugrįžo ir džiugina dvyliktąjį kartą
Marijampoliečių pamėgtas ir mūsų miestą lankančių turistų nuolat giriamas „Malonny“ projektas šią savaitę vėl Marijampolėje – menininko Ray (Rėjaus) Bartkaus pakviesti menininkai iš Jungtinių Amerikos Valstijų bei Didžiosios Britanijos miesto centre kuria naujus sienų tapybos darbus.
R. Bartkus šiemet Kačių kiemelyje kuria darbą, kurį, pasak menininko, įkvėpė kitas „Malonny“ kūrinys – garsaus lietuvių menininko Stasio Eidrigevičiaus piešinys miesto centre, atsiradęs išdidinus vieną iš šio kūrėjo ekslibrių. „Aš irgi nutariau panaudoti vieną iš savo ankstesnių iliustracijų, kurių turiu labai daug, ir ją išdidinti. Šį darbą sukūriau gal prieš dvidešimt metų „New York Times“ žurnalui. Tai buvo garsios kanadiečių rašytojos Margaret Atvud (Margeret Atwood) romano „Tarnaitės pasakojimas“, išleisto ir lietuvių kalba, iliustracija. Dabar tą išdidintą iliustraciją atkuriu ant sienos Marijampolėje“, – sakė jis.
Pernai „Malonny“ metu įspūdingą garsaus muzikanto Deivido Buvio (Dawid Bowie) portretą ant vienos iš senamiesčio sienų sukūręs britas Vilas Tezeris (Will Teather) šįkart vėl sugrįžo ir ant Kultūros centro sienos kuria didelį darbą, vaizduojantį gandrų pulką. Puikiai žinomas ir jo piešinys su balandžių pulku Kačių kiemelyje. „Žinau, kad gandras yra nacionalinis Lietuvos paukštis, tad pasirinkau tokią temą. Iš Marijampolės vyksime į Ukrainą ir ten taip pat tapysiu gandrus, kurie ir toje šalyje laikomi nacionaliniais paukščiais“, – sakė kūrėjas.
Pirmą kartą ne tik Marijampolėje, bet apskritai Europoje, lankosi menininkas iš Amerikos, Filadelfijos, Evanas Lovetas (Evan Lovett). Gatvės meno ir tatuiruočių maestru vadinamas svečias įvaldęs daugelį meno technologijų. Jo kuriami didelio formato darbai dažnai gvildena gamtos ir žmonių santykių su ja temas.
Amerikietis kartu su kita viešnia, tapytoja, vitražo ir tekstilės menininke Kristina Šolc (Kristin Scholz), žinoma Sea of Doom (Lemties Jūra) pseudonimu, ant pastato šalia Kultūros centro tapo darbą mitologine lietuvių tematika. Jo centre – lietuvių miškų deivė Medeina. Užaugusi miškinguose Filadelfijos priemiesčiuose Kristina nuo vaikystės žavėjosi ją supančia gamta. Šią natūralią aplinką jauna menininkė savo kūriniuose praturtindavo įsivaizduojamomis mitinėmis būtybėmis.
Abu svečiai iš Filadelfijos gyrė Marijampolę, renginio organizatorius, kurie sudarė puikias sąlygas dirbti. Juos nustebino, kad kurti naująjį darbą padeda nemažai savanorių, nes iki šiol dirbdavo be jų pagalbos.
– Kai prieš dvylika metų gimė „Malonny“ idėja ir pirmą kartą atvažiavau į Marijampolę, miestas atrodė visai kitaip. Dabar mūsų projektas žinomas, čia jau apsilankę menininkai mielai grįžta, bet kasmet stengiuosi pakviesti ir naujus kūrėjus. Prieš kelionę juos paprašau pasidomėti Lietuva, jos istorija, pačia Marijampole, menininkai tarsi tampa jūsų kultūros ambasadoriais“, – sakė R. Bartkus.
Šiemet pirmą kartą „Malonny“ organizaciniais klausimais rūpinasi Marijampolės kultūros centro kolektyvas. Pasak jo direktorės Aistės Bakaitės-Stanaitienės, būta nerimo, ar viskas pavyks. „Jau pernai sužinoję, kad mes nuo šiol rūpinsimės „Malonny“, nesuabejojome, kad su tokia komanda jį įgyvendinsime gerai. Kultūra yra ne tik pramoga, bet ir investicija į žmogų, bendruomenę. Matydama, kiek žmonių „Malonny“ pradžiugina, tikrai žinau, kad investuoti verta“, – teigė direktorė.
Praėjusiais metais iš Marijampolės po „Malonny“ uždarymo menininkai vyko į Ukrainą, Lvivą, kur taip pat tapė to miesto sienas. Šiemet jie irgi keliaus į tą šalį, tik šįsyk – į su Marijampole susigiminiavusį Šeptyckio miestą.
– Šį projektą koordinuoja Lietuvos kultūros atašė Ukrainoje Tomas Ivanauskas. Į Šeptyckio miestą iš Marijampolės vyksime kartu su dar viena menininke iš Vilniaus, ten prisijungs keli vietos dailininkai. Keturias dienas tapysime kelias dideles to miesto sienas. Žinau, kad Šeptyckis nori tapti Ukrainos sienų tapybos sostine, kokia turbūt yra Marijampolė Lietuvoje, ten jau anksčiau sukurta kažkiek tokių darbų, – teigė R. Bartkus.
Jau rytoj vakare ekskursijos metu visi norintys galės susipažinti su šiais metais sukurtais „Malonny“ darbais. Po to Kačių kiemelyje vyks simpoziumo uždarymo renginys „Skambančios sienos“. Jame pasirodys specialiai atvykęs amerikietis dainų kūrėjas ir atlikėjas Matas Riglis (Matt Riggle), kuris jau nemažai metų aktyviai koncertuoja Amerikos alternatyvios muzikos scenoje. Scenoje pasirodys ir atlikėja Giedrė su gyvo garso grupe bei didžėjus Benben.
