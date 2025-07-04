www.suvalkietis.lt
Marijampolės apskrities gyventojai paramos gavėjams skyrė daugiau nei 935 tūkst. eurų

"Suvalkiečio" inf.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Kauno AVMI) informuoja, kad paramos gavėjus jau pasiekia pirmosios gyventojų paskirtos pajamų mokesčio (GPM) sumos. Šiemet prašymus skirti dalį sumokamo gyventojų pajamų mokesčio pateikė 16,6 tūkst. Marijampolės apskrities gyventojų, o jų skirti 935 tūkst. eurų gavėjus pasieks dalimis iki lapkričio 15 d.

Dalis prašymų bus vykdomi tik įgyvendinus esminius reikalavimus

 „Šiuo metu dalis gyventojų pateiktų prašymų skirti paramą dar nėra patvirtinti, nes jų pajamų deklaracijose nustatyti trūkumai, apie kuriuos gyventojai buvo informuoti VMI pranešimu. Patikslinus šiuos duomenis, jeigu deklaracijos bus pripažintos teisingomis, prašymuose nurodyti paramos gavėjai gaus skirtą paramą. Gyventojai apie įvykdytą prašymą bus informuoti po lapkričio 15 d.“, – primena Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė.

Atkreipiame dėmesį, kad beveik 2 tūkst. paramos gavėjų paramos pervedimas sustabdytas. Priežastis – minėti paramos gavėjai privalėjo, bet nepateikė mokesčių deklaracijų ar kitų privalomų pateikti dokumentų, kuriems nėra pasibaigęs tikslinimo terminas. Taip pat  paramos pervedimas bus sulaikomas tiems paramos gavėjams, kurių skola Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, viršija 15 (penkiolika) eurų. Pateikus deklaracijas ar kitus privalomus dokumentus, ir sumokėjus susidariusią skolą  parama paramos gavėjus pasieks iki š.m. lapkričio 15 d. Be to šiais metais numatomas paramos pervedimo sustabdymas daliai nevyriausybinių organizacijų, tikrinant joms suteiktos nevyriausybinės organizacijos (NVO) žymos taisyklingumą.

Praėjusiais metai prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai pateikė 17,3 tūkst. Marijampolės apskrities gyventojų, paramos gavėjus pasiekusi suma siekė 869 tūkst. eurų.

Visa informacija apie paramos gavėjams skirtas lėšas skelbiama viešai, VMI interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/paramos-statistika. Prireikus konsultacijos mokesčių klausimais galima kreiptis telefonu +370 5 260 5060 ar e. būdu per Mano VMI. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose –  tik su išankstine rezervacija.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

TOP 5 didžiausią paramos sumą Marijampolės savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų

Gavėjo pavadinimas2024 m. mokestinis laikotarpis
Rėmėjų skaičiusApskaičiuota suma, Eur
Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacija73328 203,41
Mantingos labdaros ir paramos fondas13622 018,53
Anos labdaros ir paramos fondas37618 756,02
Liepos Venytės labdaros ir paramos fondas38415 799,61
Marijampolės futbolo klubas „Ipukis”613 393,81

TOP 5 didžiausią paramos sumą Marijampolės savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų

Partijos pavadinimas2024 m. mokestinis laikotarpis
Rėmėjų skaičiusApskaičiuota suma, Eur
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA35912 667,82
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai1655 853,82
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos”681 818,86
Laisvės partija491 741,35
Liberalų sąjūdis321 405,21

TOP 5 didžiausią paramos sumą Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų

Gavėjo pavadinimas2024 m. mokestinis laikotarpis
Rėmėjų skaičiusApskaičiuota suma, Eur
Sodriečių susivienijimas684 190,35
Medžiotojų klubas „Karkliniai”393 518,02
Vilkaviškio krepšinio klubas „Perlas”583 301,40
Vilkaviškio šiaurietiško ėjimo klubas723 124,06
Klubas „Vilkaviškio dvižiedė lelija”532 887,11

TOP 5 didžiausią paramos sumą Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų

Partijos pavadinimas2024 m. mokestinis laikotarpis
Rėmėjų skaičiusApskaičiuota suma, Eur
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA772 501,17
Politinis komitetas „Naujas startas Vilkaviškio kraštui”271 634,16
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai431 580,60
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos”23930,17
Nacionalinis susivienijimas25658,81

TOP 5 didžiausią paramos sumą Šakių rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų

Gavėjo pavadinimas2024 m. mokestinis laikotarpis
Rėmėjų skaičiusApskaičiuota suma, Eur
VšĮ „Stebuklingi draugai LT”1075 505,78
VšĮ „Namai visiems”1324 811,19
VšĮ „Gerumo ąžuolas”222 761,06
Kriūkų bendruomenės centras442 267,59
Šakių LIONS klubas432 136,34

TOP 5 didžiausią paramos sumą Šakių rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų

Partijos pavadinimas2024 m. mokestinis laikotarpis
Rėmėjų skaičiusApskaičiuota suma, Eur
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai1013 426,96
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA661 965,63
Laisvės partija25686,42
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga24614,92
Politinis komitetas „Vieningi zanavykai”9460,85

TOP 5 didžiausią paramos sumą Kalvarijos savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų

Gavėjo pavadinimas2024 m. mokestinis laikotarpis
Rėmėjų skaičiusApskaičiuota suma, Eur
Politinis komitetas „Siekime kartu”1043 018,70
VšĮ „Aš ypatingas”592 713,76
Medžiotojų klubas „Medžioklis”412 326,45
Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinė sąjunga722 042,43
Kalvarijos LIONS klubas231 505,15

TOP 5 didžiausią paramos sumą Kalvarijos savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų

Partijos pavadinimas2024 m. mokestinis laikotarpis
Rėmėjų skaičiusApskaičiuota suma, Eur
Politinis komitetas „Siekime kartu”711 984,38
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai19730,30
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA23543,65
Liberalų sąjūdis20311,97
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos”10300,90

TOP 5 didžiausią paramos sumą Kazlų Rūdos savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų

Gavėjo pavadinimas2024 m. mokestinis laikotarpis
Rėmėjų skaičiusApskaičiuota suma, Eur
Giedriaus labdaros ir paramos fondas1237 411,08
Gytės ir Jorio Labdaros ir paramos fondas955 708,80
Markelito labdaros ir paramos fondas1034 416,12
VšĮ Kardokų gamtos mokykla521 956,84
Politinis komitetas „Jaunoji Kazlų Rūda”471 537,01

TOP 5 didžiausią paramos sumą Kazlų Rūdos savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų

Partijos pavadinimas2024 m. mokestinis laikotarpis
Rėmėjų skaičiusApskaičiuota suma, Eur
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai351 908,39
Politinis komitetas „Jaunoji Kazlų Rūda”30969,65
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA40842,80
Liberalų sąjūdis8381,84
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga5321,02

Indrė Salyklytė, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

