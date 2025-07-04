www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Marijampolės Poezijos parke praūžė penktasis „Atsipalaiduok“ renginys, kvietęs sustoti ir įsiklausyti

"Suvalkiečio" inf.

Poilsį dažnai užgožia pareigos ir atsakomybės, kiekviena diena tampa nuolatiniu bėgimu, o sustojimas skamba, kaip vis didesnis iššūkis. Būtent dėl to birželio 29 d. Marijampolės miesto gyventojai buvo kviečiami stabtelėti Poezijos parke. Čia jau penktus metus iš eilės „Jaunimas YRA“ komandos organizuojamas renginys siuntė svarbią žinutę – „ATSIPALAIDUOK“.

Ankstesnis 15 Kitas

Šiais laikais pernelyg greitas gyvenimo tempas tampa daugelio kasdienybe, todėl emocinė sveikata dažnai atsiduria paskutinėje vietoje. Renginys „ATSIPALAIDUOK“ kvietė mažus ir didelius atitrūkti nuo realybės, pasimėgauti akimirka ir buvimu kartu. Visa tai tapo priminimu, kad vidinė ramybė yra būtinybė visų mūsų gyvenimuose.

„Šiandien, kai skubame ir nerandame laiko pailsėti, svarbu priminti žmonėms, kad rūpestis savo emocine sveikata – nėra silpno bruožas, tai būtina. Atrasti vidinę ramybę vieną kartą metuose, per tradicinį „ATSIPALAIDUOK“ renginį, yra aktualu bet kokio amžiaus žmonėms“, – tikina asociacijos „Jaunimas YRA“ prezidentas Justas Mažėtis.

Ieškantys dvasinės pusiausvyros saugioje aplinkoje buvo kviečiami atrasti sau tinkamiausią būdą, tai padaryti. Renginio dalyviai aktyviai rinkosi žvakių gamybos ir piešimo ant tekstilinių maišelių užsiėmimus kartu su Viktorija Reviniene, o norintys pasinerti į spalvas ir kurti tyliai, įsiklausant į save, dalyvavo smėlio terapijoje su Karolina Dzingaite.

Taip pat miesto gyventojus ir svečius atsipalaiduoti per judesio terapiją kvietė joga su Ingrida Kučinskiene, o tie, kurie, geriau save pajaučia ir išgirsta per kūną ir sąmonę, galėjo patirti gilų atsipalaidavimą garso terapijoje – gongų maudynėse su Tomu Ivanausku.

„ATSIPALAIDUOK“ yra ne tik apie meilę ir rūpestį savo psichologinei sveikatai, tai šansas sulėtinti žingsnį ir įsiklausyti į save. Tai kelionė, kurioje gali atrasti būdus atsikvėpti ir sugebėti sau atsakyti „Kaip iš tikrųjų jaučiuosi?“

Projektas dalinai finansuojamas Marijampolės savivaldybės lėšomis.

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

30 dienų ledinės eketės iššūkis prasideda naktinėmis maudynėmis sausio 18-ąją
Kultūros renginiai sausio mėnesį
Aikštėje sužibo ledo skulptūros
Aplankė ir paliko žinią…

Įvykiai

Nelaimė Aistiškių kaime – ūkinį pastatą sunaikino ugnis
Snieguotuose keliuose automobiliams kliūtimi tampa kelininkų technika
Buvęs garsus futbolininkas Papečkys už nužudymą 8 metams siunčiamas į kalėjimą
Lekėčių miestelyje susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis

Verslas

Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus
Medelių įvairovė kalėdinei nuotaikai kurti – didelė
Planuota gamyklos statyba įšaldyta

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos