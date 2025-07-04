Marijampolės Poezijos parke praūžė penktasis „Atsipalaiduok“ renginys, kvietęs sustoti ir įsiklausyti
Poilsį dažnai užgožia pareigos ir atsakomybės, kiekviena diena tampa nuolatiniu bėgimu, o sustojimas skamba, kaip vis didesnis iššūkis. Būtent dėl to birželio 29 d. Marijampolės miesto gyventojai buvo kviečiami stabtelėti Poezijos parke. Čia jau penktus metus iš eilės „Jaunimas YRA“ komandos organizuojamas renginys siuntė svarbią žinutę – „ATSIPALAIDUOK“.
Šiais laikais pernelyg greitas gyvenimo tempas tampa daugelio kasdienybe, todėl emocinė sveikata dažnai atsiduria paskutinėje vietoje. Renginys „ATSIPALAIDUOK“ kvietė mažus ir didelius atitrūkti nuo realybės, pasimėgauti akimirka ir buvimu kartu. Visa tai tapo priminimu, kad vidinė ramybė yra būtinybė visų mūsų gyvenimuose.
„Šiandien, kai skubame ir nerandame laiko pailsėti, svarbu priminti žmonėms, kad rūpestis savo emocine sveikata – nėra silpno bruožas, tai būtina. Atrasti vidinę ramybę vieną kartą metuose, per tradicinį „ATSIPALAIDUOK“ renginį, yra aktualu bet kokio amžiaus žmonėms“, – tikina asociacijos „Jaunimas YRA“ prezidentas Justas Mažėtis.
Ieškantys dvasinės pusiausvyros saugioje aplinkoje buvo kviečiami atrasti sau tinkamiausią būdą, tai padaryti. Renginio dalyviai aktyviai rinkosi žvakių gamybos ir piešimo ant tekstilinių maišelių užsiėmimus kartu su Viktorija Reviniene, o norintys pasinerti į spalvas ir kurti tyliai, įsiklausant į save, dalyvavo smėlio terapijoje su Karolina Dzingaite.
Taip pat miesto gyventojus ir svečius atsipalaiduoti per judesio terapiją kvietė joga su Ingrida Kučinskiene, o tie, kurie, geriau save pajaučia ir išgirsta per kūną ir sąmonę, galėjo patirti gilų atsipalaidavimą garso terapijoje – gongų maudynėse su Tomu Ivanausku.
„ATSIPALAIDUOK“ yra ne tik apie meilę ir rūpestį savo psichologinei sveikatai, tai šansas sulėtinti žingsnį ir įsiklausyti į save. Tai kelionė, kurioje gali atrasti būdus atsikvėpti ir sugebėti sau atsakyti „Kaip iš tikrųjų jaučiuosi?“
Projektas dalinai finansuojamas Marijampolės savivaldybės lėšomis.
